Comenzamos la semana centrándonos en las siguientes ofertas de empleo en Tenerife para 3 tipos de perfiles. Vendedores para diferentes secciones en Decathlon con clara vocación deportiva, enfermeros/as de quirófano con experiencia para Hospitales Parque y personal de atención al cliente con idiomas (sueco, portugués, alemán e inglés) seleccionados por el Grupo Crit. ¿Cuál de estas oportunidades te interesa más?

OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE

DECATHLON selecciona:

VENDEDOR/A DEPORTISTA PILATES/YOGA/CROSSTRAINNING/MUSCULACIÓN DECATHLON LA LAGUNA para San Cristóbal de La Laguna

En Decathlon España tenemos más de 25 años de historia, una compañía que se nutre de gente entusiasta, con clara empatía y gusto por hacer accesible el deporte al mayor número de personas, formando una familia de colaboradores vitales, generosos, responsables, con vigor y empuje que aman la innovación, la creación y van en busca del progreso y la evolución.

Para nuestro centro de San Cristóbal de la Laguna seleccionamos vendedores con el perfil de personas deportistas, con capacidad de iniciativa, personas innovadoras con sentido de responsabilidad, con actitud positiva y que se atreven.

Además, una de las políticas de Recursos Humanos en Decathlon consiste en la promoción interna: todas las personas que ocupan puestos de dirección provienen de la cantera interna. Por lo tanto, la posibilidad de crecer dentro de la empresa es una oportunidad real.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a deportista PILATES/YOGA/CROSSTRAINNING/MUSCULACIÓN Decathlon La Laguna en San Cristóbal de La Laguna.

HOSPITALES PARQUE selecciona:

ENFERMERA/O DE QUIRÓFANO. HOSPITAL PARQUE TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

¿Tienes experiencia en quirófano? ¿Estás en búsqueda de un empleo estable o estás interesado/a en turnos para completar tu jornada? Si es así, nuestra oferta es la indicada para ti.

Actualmente, en Hospital Parque Tenerife, buscamos incorporar 1 Enfermera/o de quirófano para nuestro centro en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Islas Canarias).

¿Cuáles serán tus funciones?

-Recibir al paciente y valorar el estado físico, psíquico y/o emocional del mismo.

-Colaborar en la preparación y en la administración de la inducción y mantenimiento de la anestesia.

-Colaborar en otros tratamientos realizados por el anestesiólogo.

-Revisar las condiciones del quirófano.

-Proteger la seguridad/comodidad del paciente.

-Auxiliar al instrumentalista en la conexión de equipamientos.

-Control del instrumental, gasas, compresas y demás materiales antes, durante y después de la intervención.

-Asistir al cirujano y participar activamente en el acto quirúrgico.

-Asegurar la correcta eliminación de objetos punzantes y cortantes utilizados en la intervención.

-Colaborar en la desinfección final, colocación de apósitos, drenajes, etc.

-Archivar las historias médicas de los pacientes.

-Realizar cualquier otra tarea propia del puesto que sea asignada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermera/o de quirófano. Hospital Parque Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

OFERTAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON IDIOMAS

GERMAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company! Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1. We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of these languages: German , English , Spanish, basic PC skills and good communication skills. And if you are customer oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us! These will be your responsabilites as part of our team: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values. Terms: Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de German Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

TÉCNICO/A HELPDESK CON SUECO+INGLÉS para Santa Cruz de Tenerife

¿Hablas idiomas? ¿Tienes orientación al cliente? ¿Resides en Tenerife? ¡Esto te interesa!

Desde Grupo Crit seleccionamos agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para trabajar en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España. Inicialmente realizarás teletrabajo, y posteriormente te incorporarás a trabajar en las instalaciones de la empresa.

Funciones:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analizar los problemas del cliente y formular planes de resolución. Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

-Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente.

-Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

-Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Helpdesk con Sueco+Inglés en Santa Cruz de Tenerife.

HELPDESK AGENT SWEDISH AND ENG BASED IN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Do you speak Swedish and English? Do you have customer orientation? Do you live in Tenerife? This job offer is for you!

We are seeking energetic, vibrant speaking Level 1 Helpdesk agent to work in a new and expanding Flag-ship center located in different sites, the most usual sites is Tenerife, Spain.

Responsibilities

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpdesk Agent Swedish and Eng based in Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

PORTUGUESE SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company! Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1. We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of these languages: Portuguese, English , Spanish, basic PC skills and good communication skills. And if you are customer oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us! These will be your responsabilites as part of our team: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values. Terms: Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Portuguese Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

GERMAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife

