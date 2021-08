¿Necesitas un trabajo que puedas compaginar con estudios u otras tareas? Adecco tiene la solución. Consulta las ofertas de empleo para Tenerife que hemos seleccionado para ti en este artículo y accede a ellas con tan solo un clic.

OFERTAS DE EMPLEO DESTACADAS EN TENERIFE

REPONEDOR/A para San Cristóbal de La Laguna

Publicado: 04/08/2021 - 17:49

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - mañana.

¿Tienes experiencia en reposición? ¿Te gustaría compaginar tus estudios, trabajo u otras actividades para trabajar a tiempo parcial?No busques más, esta oportunidad es para ti.

Funciones del puesto:

- Colocar toda la mercancía en tiempo y forma.

- Estar en posesión de un listado de diferentes marcas para la reposición.

- Realizar diariamente un conteo de todos los productos.

- En el caso de que exista alguna promoción, realizar tanto el montaje como desmonte de el/la material publicitario/a.

- Alarmar bebidas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/a en San Cristóbal de La Laguna.

HELPDESK AGENT (DUTCH+FRENCH) TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato indefinido.

Customer support agent (english + dutch + french) Tenerife

We are seeking energetic, vibrant speaking Level 1 Helpdesk agent to work in our new and expanding Flag-ship center located in different sites, the most usual sites is Tenerife, Spain.

Responsibilities

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpdesk Agent (Dutch+French) Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

ASESORES/AS AGENTES COMERCIALES INMOBILIARIOS/AS para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

¿Quieres generar mayores ingresos, sin perder el equilibrio entre tu vida profesional y personal ?

¿Quieres sentirte realizado en tu trabajo ?

¿Te gustaría ser tu propio jefe y tener la libertad de gestionar tu tiempo?

¿Quieres desarrollar tu futuro profesional dentro de una empresa internacional?

Con nosotros puedes lograrlo:

¡Aprovéchate de la experiencia y el apoyo de nuestra red internacional, para crecer personal y profesionalmente y alcanzar tus objetivos!

En Casas Ideales buscamos personas emprendedoras con experiencia o sin ella, y te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestra oficina,

¿Qué harías como Agente Inmobiliario?

- Planificación de tu actividad comercial.

- Captación, Valoración y Venta de Inmuebles.

- Realización de visitas.

- Fidelización de clientes.

- Seguimiento y cierre de operaciones.

- Realización de actividades de marketing.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN CLIMATIZACIÓN EN LA OROTAVA PARA LEROY MERLÍN para Orotava (La)

Publicado: 10/08/2021 - 03:46

¿Eres experto/a en climatización? ¿Has trabajado como instalador o has comercializado productos de climatización?

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

Como Vendedor/a Especialista en Climatización asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Climatización en La Orotava en Orotava (La).

ASISTENTE/A DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO/MECÁNICO para Santa Cruz de Tenerife

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, necesita incorporar un/a Asistente/a de mantenimiento electrónico y asistenta/a mecánico para empresa dedicada al procesado de aceites crudos para la obtención de aceite de pescado Omega 3, ubicada en Tenerife.

Principales funciones a desarrollar:

-Montaje, revisión y mantenimiento de equipos, instalaciones y maquinaria electrónica, de automatización o mecánica (según el puesto).

-Informar de los avances de montaje y mantenimiento electrónico y de automatización o de mantenimiento mecánico en relación a calidad y plazos de entrega.

-Realizar pruebas de seguridad y funcionamiento.

-Revisión de paradas de maquinaria debido al mantenimiento correctivo y sus causas.

-Elaborar partes de ocurrencias diarios.

-Reporte de accidentes e incidentes ocurridos durante las actividades de mantenimiento.

-Coordinación con el departamento de logística para mantener un nivel adecuado de stocks de repuestos críticos.

-Realizar solicitudes de compra de materiales, herramientas, equipos y otros servicios electrónicos y de automatización o mecánicos para cumplir los objetivos propuestos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asistente/a de Mantenimiento Electrónico/Mecánico en Santa Cruz de Tenerife.

PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE BACKEND para Granadilla de Abona

- Contrato indefinido.

Perfil de requisitos:

- Experiencia laboral con Java , Spring , Kotlin , MySQL. (mínimo dos años).

Forma de trabajo coordinada.

- Trabajo en equipo / capacidad de trabajar en equipo.

- Abierto a las nuevas tecnologías· Inglés hablado al menos nivel B1.

¿Qué ofrecemos?

- Ofrecemos un horario de trabajo de 8 a 16 horas en una semana de 5 días.

- Trabajo parcial en remoto, con material provisto.

- Un ambiente de trabajo muy agradable.

- Un equipo joven, con mucha motivación y diversión en el desarrollo de los proyectos de nuestros clientes.

- Trabajar para nuestros clientes en Alemania.·

- Salario en función del rendimiento con bonificaciones adicionales.

- Actividades de equipo como barbacoas y excursiones conjuntas.

- La posibilidad de seguir formándose y adquirir nuevas experiencias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programación de software backend en Granadilla de Abona.