El aeropuerto de Tenerife Norte busca personal para la gestión de almacén, carga y descarga de mercancía. Esta es solo una de las más de 60 ofertas de empleo en Tenerife, activas en este momento. En las siguientes líneas encontrarás la manera de registrar tu candidatura en la vacante que más te interese, accediendo a un enlace que te lleva a un rápido y sencillo proceso de inscripción.

OFERTAS DE EMPLEO PARA EL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE

MOZO/A DE ALMACÉN- CARRETILLERO/A TENERIFE NORTE para San Cristóbal de La Laguna

Publicado: 02/08/2021 - 09:49

¿Tienes experiencia en gestión de almacén, carga y descarga de mercancías, y te gustaría trabajar con nosotros? Si te gusta el entorno aeroportuario, y tienes disponibilidad para trabajar como mozo/a y gestor/a de almacén , a jornada completa con turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo ¡Te estamos buscando!

¿Tienes experiencia como mozo/a de almacén?

¿Y carnet de carretilla?

¿Tienes disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo?

Funciones:

-Realiza la recepción de la mercancía y el control y orden de la misma dentro del almacén.

-Se encargan del control de stocks y realización de los pedidos, así como de la coordinación con el departamento de logística de la empresa con la que colaboran.

-Atienden a los trabajadores para la distribución de equipos de protección individual, productos químicos,

piezas y componentes, etc.

- Uso de pantalla de visualización de datos.

- Manejo manual de cargas.

- Manejo de productos químicos envasados y embotellados.

- Suministro de productos químicos a granel;

- Uso de carretilla elevadora;

- Uso del puente grúa;

- Uso de escaleras de mano.

- Atención a proveedores y trabajadores;

- Gestión documental.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MOZO/A DE ALMACEN- CARRETILLERO/A TENERIFE NORTE en San Cristóbal de La Laguna.

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE

ITALIAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of these languages: Italian + English + Spanish, basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Italian Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

AGENTE INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 02/08/2021 - 10:55

- 10 vacantes.

Buscamos emprendedores inmobiliarios en SANTA CRUZ DE TENERIFE.

En iad España (filial del grupo iad Internacional), estamos buscando agentes asociados con ganas de crear su propia agencia inmobiliaria digital.

¿Qué ofrecemos?

-Forma parte de un grupo internacional con más de 13.000 agentes en Europa.

-Página web dedicada.

-Plan de Formación continuo.

-Acompañamiento por parte de tu coach.

-Publicación de los inmuebles en más de 200 portales (nacionales e internacionales).

-Plan de remuneración sin límites.

-Plan de desarrollo internacional.

-Teletrabajo.

-Servicios centrales: gestión, marketing, IT, generación de leads...

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Santa Cruz de Tenerife.

ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 02/08/2021 - 10:46

- 5 vacantes.

¿Quieres generar mayores ingresos, sin perder el equilibrio entre tu vida profesional y personal ?

¿Quieres sentirte realizado en tu trabajo ?

¿Te gustaría ser tu propio jefe y tener la libertad de gestionar tu tiempo?

¿Quieres desarrollar tu futuro profesional dentro de una empresa internacional?

Con nosotros puedes lograrlo:

¡Aprovéchate de la experiencia y el apoyo de nuestra red internacional, para crecer personal y profesionalmente y alcanzar tus objetivos!

En CASAS IDEALES Buscamos personas emprendedoras con experiencia o sin ella, y te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestra oficina CASAS IDEALES, un proyecto ambicioso que quiere reunir a más de 100 profesionales Inmobiliarios, con una cartera de 3500 propiedades que puedas vender desde el mismo momento de formar parte de nuestra gran familia, un excelente clima laboral y el respaldo de la marca más prestigiosa del mercado

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

TÉCNICO/A INSTALADOR/A - ALARMAS DE SEGURIDAD para Adeje

- Contrato indefinido.

Enesys, empresa del GRUPO EZENTIS, dedicada a la instalación y mantenimiento de Infraestructuras de Seguridad, seleccionamos Técnico/a Instalador/a de Alarmas de Seguridad, para nuestro equipo en la provincia de Tenerife.

Funciones:

- Instalación de sistemas electrónicos de seguridad siguiendo los requisitos técnicos y procedimientos establecidos por la compañía.

- Verificar el funcionamiento de la instalación para garantizar su correcto funcionamiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Instalador/a - Alarmas de Seguridad en Adeje.

GESTOR/A COMERCIAL para Orotava (La)

Publicado: 02/08/2021 - 09:49

Si te apasiona el mundo de la banca, tienes aptitudes comerciales y orientación al cliente y te gustaría crecer profesionalmente en una gran empresa, hay una oferta de empleo que te va a gustar:

Te ofrecemos la posibilidad de desarrollarte profesionalmente en una de las entidades financieras más importantes de nuestro país.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a comercial en Orotava (La).

CONSULTOR/A DE SELECCIÓN SANTA CRUZ DE TENERIFE (TAG) V21

Publicado: 02/08/2021 - 09:49

- Contrato indefinido.

Necesitamos incorporar un/a Consultor/a de Selección para nuestra oficina de Santa Cruz de Tenerife, dando servicio a los clientes de diferentes sectores.

-Tendrás como responsabilidad garantizar el servicio en la gestión de los trabajadores puestos a disposición, así como garantizar la cobertura de los procesos de reclutamiento y selección del cliente en base a los parámetros de calidad y objetivos establecidos.

- Realizarás la cobertura de los procesos de selección de todos los perfiles que necesiten nuestros clientes; desde el reclutamiento, entrevistas individuales, dinámicas de grupo y la selección.

- También llevarás a cabo las contrataciones y seguimiento de renovaciones, teniendo el contacto directo con los trabajadores.

- Podrás detectar áreas de mejora en el servicio y en procedimientos, pudiendo tener autonomía para implantar iniciativas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a de Selección Santa Cruz de Tenerife (TAG) V21.

CAMARERO/A (ZONA NORTE DE TENERIFE) para Orotava (La)

¿Tienes experiencia como camarero/a de sala en hoteles?

¿Estás buscando un trabajo que puedas compaginar con tu vida profesional?

Si así, te estamos buscando.

Tu misión principal en el puesto será realizar las actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el ámbito de la restauración.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CAMARERO/A (ZONA NORTE DE TENERIFE) en Orotava (La).

RESPONSABLE COMERCIAL TENERIFE (TAG) V21 para Santa Cruz de Tenerife

Publicado: 02/08/2021 - 09:49

- Contrato indefinido.

Actualmente Grupo Adecco busca un/a Responsable Comercial cuya misión será desarrollar el mercado y el incremento de clientes nuevos en la delegación. ¡¡¡Buscamos personas que quieran emprender un proyecto retador!!!

¿Cómo lo podrás llevar a cabo?

Teniendo un contacto directo con las empresas cliente siendo sus mejores partners a la hora de ofrecer los mejores servicios en materia de RRHH: selección directa, trabajo temporal y formación. ¡Sin duda todo lo que vas a aprender va a hacerte crecer personal y profesionalmente!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Comercial Tenerife (TAG) V21 en Santa Cruz de Tenerife.

AYUDANTE DE CAMARERO/A - HOTEL 5* TENERIFE para Adeje

Publicado: 02/08/2021 - 08:35

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a un/a AYUDANTE DE CAMARERO/A para nuestro Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur 5-, ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Realizar las tareas auxiliares de sala.

- Conservar adecuadamente la zona correspondiente y los utensilios de trabajo.

- Preparar el área de trabajo para el servicio.

- Colaborar en el servicio al cliente. Servir alimentos y bebidas.

- Preparar el montaje del servicio, mesas, tableros para banquetes o convenciones, sillas, aparadores o cualquier otro mobiliario o enseres de uso común de los salones, restaurantes, cafeterías o bares.

- Desbarasar las mesas, dejando los lugares de trabajo limpios y en orden para volver a utilizarlos.

- Cumplimiento de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Camarero/a - Hotel 5* TENERIFE en Adeje.

MÉDICO DE URGENCIAS para Adeje

- Contrato indefinido.

Se precisa médico de urgencias para hospital en Tenerife de importante grupo, líder en España en la prestación de servicios sanitarios.

Funciones: atención de pacientes en el servicio de urgencias hospitalarias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico de urgencias en Adeje.