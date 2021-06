Si estás buscando trabajo en Tenerife, estás de enhorabuena. En esta noticia semanal destacamos todos los puestos vacantes que están activos en estos momentos, mediante una completa selección de ofertas de empleo en Tenerife. Consulta las bases de cada candidatura e inscríbete aquí mismo en la vacante que más se ajuste con tu perfil y experiencia profesional.

Administración y Finanzas

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ selecciona:

RECEPCIONISTA CON INGLÉS para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - mañana.

Para incorporar en plantilla, se necesita una recepcionista con conocimientos de inglés y experiencia en centros médicos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECEPCIONISTA con ingles en Santa Cruz de Tenerife.

RECEPCIONISTA CON ALEMÁN para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - mañana.

Para incorporar en plantilla, se necesita una recepcionista con conocimientos de alemán y experiencia en centros médicos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECEPCIONISTA con alemán en Santa Cruz de Tenerife.

Compras, ventas y telemarketing

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESORES/AS AGENTES COMERCIALES INMOBILIARIOS/AS para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

DOMINGO ALONSO GROUP selecciona:

ASESOR/A DE VENTAS B2B HYUNDAI para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a de Ventas B2B Hyundai en Santa Cruz de Tenerife.

FUNDACION ADECCO selecciona:

CAJERO/A- REPONEDOR/A CON DISCAPACIDAD PARA ICOD DE LOS VINOS

- Contrato de duración determinada.

-Jornada parcial - indiferente.

Responsabilidades y Funciones:

- Atención al cliente.-

- Resolver preguntas sobre productos y/o servicios.-

- Pasar los artículos por el escáner del código de barras para calcular el importe de la compra por parte del terminal.-

- Realizar operaciones de cobro- en sus diferentes modalidades (efectivo o tarjeta)- y devolución- a los/as clientes/as.-

- Rellenan los estantes con mercancías.

- Exhibir productos y precios, controlar el registro de existencias y mantener la tienda limpia y ordenada.

Personas con discapacidad: Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajero/a- Reponedor/a con discapacidad para Icod de los Vinos.

ADECCO selecciona:

DEPENDIENTE/A para Adeje

-Contrato de duración determinada.

-Jornada parcial - indiferente.

Se requiere experiencia previa como Dependiente/a en empresas vinculadas al Sector Textil.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DEPENDIENTE/A en Adeje.

LEROY MERLIN selecciona:

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN CERÁMICA para Orotava (La)

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Cerámica en Orotava (La).

SERVINFORM / Torrejón selecciona:

AGENTE COMERCIAL - OFICINA ENDESA para Santa Cruz de Tenerife

- Jornada completa.

Funciones:

- Visitas y ventas a clientes concertados, además de trabajo administrativo en oficina (grabación de los contratos en sistemas).

- Comercialización de productos y servicios energéticos.

- Gestión de la cartera comercial, con autonomía en el ciclo de la venta y la planificación de la actividad comercial.

- Asesoramiento y atención a las necesidades energéticas diferenciadas de los clientes.

- Resolución de incidencias y reclamaciones. Esto es lo que ofrecemos:

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Comercial - Oficina ENDESA en Santa Cruz de Tenerife.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

TÉCNICO/A DE HELPDESK CON IDIOMA INGLÉS Y ESPAÑOL para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Responsabilidades:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analice los problemas del cliente y formule planes de resolución.

-Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

-Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente

-Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

-Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con idioma Inglés y Español en Santa Cruz de Tenerife.

TÉCNICO/A DE HELPDESK CON IDIOMA CATALÁN para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

-Jornada completa.

Responsabilidades:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analice los problemas del cliente y formule planes de resolución.

-Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

-Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente.

-Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

-Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con idioma catalán en Santa Cruz de Tenerife.

TECHNICIAN HELP DESK ENGLISH + DANISH para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + Danish(C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + Danish en Santa Cruz de Tenerife.

GERMAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de German Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

TÉCNICO/A DE HELPDESK CON IDIOMA HOLANDÉS para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con Idioma Holandés en Santa Cruz de Tenerife.

HELPDESK (DUTCH+FRENCH) TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpdesk (Dutch+French) Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

TÉCNICO/A HELPDESK CON ALEMÁN+INGLÉS para Santa Cruz de Tenerife

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Helpdesk con Alemán+Inglés en Santa Cruz de Tenerife.

Sanidad

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ selecciona:

AUXILIAR DE CLÍNICA para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Se busca auxiliar de clínica titulado con experiencia en quirófano para centro médico privado con experiencia en quirófano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de Clínica en Santa Cruz de Tenerife.

ADECCO selecciona:

FARMACÉUTICO/A para Santa Cruz de la Palma

- Jornada completa.

Funciones:

- Adquirir, custodiar y conservar los medicamentos, principios activos, medicamentos prefabricados y productos sanitarios.

- Dispensar los medicamentos y brindar información completa sobre los mismos.

- Hacer seguimiento de los tratamientos.

- Establecer procedimientos para la revisión periódica de las existencias a fin de retirar los medicamentos caducados.

- Realizar las actividades dirigidas a la promoción de la salud.

- Velar por la prevención de las enfermedades.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FARMACEUTICO/A en Santa Cruz de la Palma.

Turismo y restauración

VINCCI HOTELES selecciona:

MARMITÓN - HOTEL 5* TENERIFE para Adeje

-Contrato de duración determinada.

-Jornada completa.

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore son:

- Limpieza de maquinaria, fogones y demás elementos de la cocina.

- Preparar e higienizar los alimentos.

- Transportar pedidos y otros materiales de su área.

- Realizar trabajos auxiliares para elaboración de productos.

- Limpieza del menaje, comedor y cocina.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Marmitón - Hotel 5* TENERIFE en Adeje.

PISCINERO/A - HOTEL 5* TENERIFE para Adeje

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Revisar la limpieza de las instalaciones.

- Proceder a la limpieza de las diferentes zonas de la piscina.

- Encargarse del mantenimiento de la limpieza durante toda la jornada.

- Transmitir incidencias a los Jefes/as de departamentos.

- Limpieza de los ceniceros, munich, rejillas, etc.

- Limpieza, vigilancia y funcionamiento de las maquinas de piscinas, fuentes y Spa.

- Prestar atención al cliente.

- Control de los objetivos olvidados.

- Colocación de hamacas y sombrillas.

- Informar de los procedimientos al cliente.

- Ejecutar todas aquellas tareas que repercuten en la imagen de las piscinas.

- Cumplimiento de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Piscinero/a - Hotel 5* TENERIFE en Adeje.