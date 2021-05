La industria turística tinerfeña se pone a punto para hacer frente a la temporada de verano. El levantamiento del estado de alarma y la apertura paulatina de fronteras está animando la llegada de turistas a la isla. Por ello, se demanda personal en hoteles y restaurantes, entre otros establecimientos, para ofrecer el mejor servicio a los visitantes. Consulta todas las ofertas de empleo en Tenerife a las que puedes optar en estos momentos y encuentra aquí mismo tu oportunidad laboral.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Almacén y logística

LEROY MERLIN SELECCIONA:

LOGÍSTICO/A LA LAGUNA CAMPAÑA DE VERANO para San Cristóbal de La Laguna

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

LOGÍSTICO/A LA OROTAVA CAMPAÑA DE VERANO para Orotava (La)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

PSIQUIATRA para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

REPARADOR DE BICICLETAS para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

PSICÓLOGO para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

PROFESOR DE ARTESANÍA para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

ITALIAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of these languages: Italian + English + Spanish, basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

TECHNICIAN HELP DESK ENGLISH + FRENCH para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

If you are interested in to move to Spain this is your opportunity to enjoy our great weather, our beaches and our out-of-this-world gastronomy!

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + French (C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

And if you are customer-oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us!

TÉCNICO/A DE HELPDESK CON PORTUGUÉS para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Responsabilidades:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analice los problemas del cliente y formule planes de resolución.

-Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

-Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente.

-Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

-Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

TECHNICIAN HELP DESK ENGLISH + DANISH para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

These will be your responsabilites as part of our team:

-Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

-Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

-Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

-Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

-Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

-Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

-Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

-Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

TÉCNICO/A DE HELPDESK CON IDIOMA CATALÁN para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Responsabilidades:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analice los problemas del cliente y formule planes de resolución.

-Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

Sanidad

ADECCO SELECCIONA:

TÉCNICO/A DE LABORATORIO (HOMBRE O MUJER) LA PALMA para Villa de Mazo

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Entre las responsabilidades a realizar destacamos las siguientes:

- Muestras y análisis de las pruebas PCR.

- Extracciones.

- Tareas auxiliares relacionadas con análisis e informes clínico.

Turismo y restauración

VINCCI HOTELES SELECCIONA:

AYUDANTE DE COCINA - HOTEL 5* (TENERIFE) para Adeje

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional, con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a un/a AYUDANTE DE COCINA para nuestro Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur 5-, ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

Las funciones a a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Acopiar y almacenar los géneros.

- Retirar las materias primas del almacén.

- Limpiar el área de trabajo, los equipos, los utensilios y menaje en general.

- Manipular en crudo los distintos tipos de alimentos.

- Preparar fondos, salsas, sopas sencillas y cualquier otro tipo de preelaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.

- Preparar elaboraciones y platos sencillos.

AYUDANTE DE CAMARERO/A - HOTEL 5* TENERIFE para Adeje

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a un/a AYUDANTE DE CAMARERO/A para nuestro Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur 5-, ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Realizar las tareas auxiliares de sala.

- Conservar adecuadamente la zona correspondiente y los utensilios de trabajo.

- Preparar el área de trabajo para el servicio.

- Colaborar en el servicio al cliente. Servir alimentos y bebidas.

- Preparar el montaje del servicio, mesas, tableros para banquetes o convenciones, sillas, aparadores o cualquier otro mobiliario o enseres de uso común de los salones, restaurantes, cafeterías o bares.

- Desbarasar las mesas, dejando los lugares de trabajo limpios y en orden para volver a utilizarlos.

- Cumplimiento de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental.

RECEPCIONISTA (1/2 JORNADA) - HOTEL 5* TENERIFE para Adeje

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas seleccionamos a un/a RECEPCIONISTA para trabajar a MEDIA JORNADA en nuestro Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur 5-, ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Atención al cliente en el mostrador.

- Responder a las peticiones de información que formulen los clientes.

- Informar y asesorar de los servicios turísticos.

- Uso de una central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas y conectándolas con las diferentes extensiones.

- Mantenimiento del puesto de trabajo, informando de cualquier anomalía.

- Gestión de reservas y ventas de las habitaciones.

- Gestionar las entradas y salidas de los clientes del Hotel.

- Facturación, cobro, cierre de caja.

- Gestionar las reclamaciones de los clientes y solucionar las incidencias.

- Contacto con el resto de departamentos del Hotel para el correcto funcionamiento.

- Identificar y ubicar al personal del Hotel.

- Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

SERVINFORM / TORREJÓN SELECCIONA:

RECEPCIÓN / TELEFONISTA EN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

- Jornada completa.

Las labores a realizar son:

- La bienvenida y atención previa de todos los usuarios del edificio, tanto personal del centro, como visitantes externos.

- La ubicación, información y puesta en contacto de los visitantes externos con la persona que éstos estén buscando.

- La atención de la centralita telefónica, tanto de las llamadas internas como de las externas.

- Participación activa en todo lo relacionado con la gestión telefónica y de emisoras de radio durante un eventual caso de emergencia o durante los simulacros que se realicen.

- La venta de artículos de suvenir, tales como camisetas, gorras, bolígrafos, llaveros, posters, etc.

- Recepción y custodia de paquetería.

