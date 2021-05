Las ofertas de empleo en Tenerife van aumentando semana tras semana. En nuestra selección de puestos vacantes destacamos oportunidades para profesionales con distintos perfiles y formación. Se reclaman comerciales, asesores inmobiliarios, administrativos, camareros, etc. Sigue leyendo este artículo y consigue esa oportunidad laboral que estás buscando.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Compras, ventas y telemarketing

Grupo Crit España selecciona:

Técnico/a de Helpdesk con idioma catalán para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para que trabaje en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Responsabilidades:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analizar los problemas del cliente y formule planes de resolución.

-Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

-Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente

-Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

-Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con idioma catalán en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + French para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife. Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

These will be your responsabilites as part of our team:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, etc.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + French en Santa Cruz de Tenerife.

Técnico/a de Helpdesk con Portugués para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para que trabaje en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con Portugués en Santa Cruz de Tenerife.

ENGEL & VOELKERS selecciona:

Consultores/as Inmobiliarios/as Costa Adeje para Arona

- 2 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Engel & Völkers lleva más de 40 años en la intermediación de inmuebles residenciales y comerciales de alto standing. Somos una marca premium que cuenta con unas 800 oficinas en 33 países y en 4 continentes y una de las compañías líderes del mundo en la intermediación de inmuebles residenciales y comerciales. Debido a nuestra expansión en Costa Adeje buscamos consultores inmobiliarios para unirse a nuestro proyecto como colaboradores de zona.

¿Qué hacen nuestros consultores inmobiliarios?:

- Captación proactiva de inmuebles y clientes.

- Valoración de propiedades.

- Negociación con clientes tanto compradores como buscadores.

- Organización y realización de visitas a las propiedades.

- Acompañamiento constante a clientes.

- Soporte y seguimiento continúo a propietarios y compradores.

- Realización de estudios de la competencia en la zona asignada.

- Realización de actividades de marketing para captar residencias y clientes.

- Fidelización de la cartera de clientes.

- Búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a Inmobiliario/a Costa Adeje en Arona.

IAD España selecciona:

Agentes inmobiliarios/as para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos emprendedores inmobiliarios en SANTA CRUZ DE TENERIFE. En iad España (filial del grupo iad Internacional), estamos buscando agentes asociados con ganas de crear su propia agencia inmobiliaria digital.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Santa Cruz de Tenerife.

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESORES AGENTES COMERCIALES INMOBILIARIOS para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

En CASAS IDEALES buscamos personas emprendedoras, con experiencia o sin ella, y te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestra oficina CASAS IDEALES. Un proyecto ambicioso que quiere reunir a más de 100 profesionales Inmobiliarios, con una cartera de 3500 propiedades las cuales puedes vender desde el mismo momento de formar parte de nuestra gran familia.

¿Qué harías como Agente Inmobiliario?:

- Planificación de tu actividad comercial.

- Captación, Valoración y Venta de Inmuebles.

- Realización de visitas.

- Fidelización de clientes.

- Seguimiento y cierre de operaciones.

- Realización de actividades de marketing.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

LEROY MERLIN selecciona:

Vendedor/a especialista en Cocinas La Laguna Campaña de Verano para San Cristóbal de La Laguna

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Cocinas La Laguna Campaña de Verano en San Cristóbal de La Laguna.

Autónomos

PRONTOPRO selecciona:

Psicoterapeuta para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psicoterapeuta en Santa Cruz de Tenerife.

Empresa de mudanzas para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de mudanzas en Santa Cruz de Tenerife.

Psiquiatra para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psiquiatra en Santa Cruz de Tenerife.

Osteópata para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Osteópata en Santa Cruz de Tenerife.

Psicólogo para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psicólogo en Santa Cruz de Tenerife.

Instructor de artes marciales para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Santa Cruz de Tenerife.

Nutricionista para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Nutricionista en Santa Cruz de Tenerife.

Instructor de yoga para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de yoga en Santa Cruz de Tenerife.

Fisioterapeuta para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta en Santa Cruz de Tenerife.

Dentista para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dentista en Santa Cruz de Tenerife.

Administración y finanzas

GRUPO VALL COMPANYS selecciona:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Estamos buscando un/a AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS para una de nuestras empresas del sector cárnico ubicada en Santa Cruz de Tenerife (ISLAS CANARIAS)

Las funciones principales consistirán básicamente en:

- Gestión de pedidos, control de facturas y escandallos.

- Apoyo en almacén en cargas y descargas, control de stock.

- Mantener y/o mejorar la imagen corporativa en las relaciones con los clientes.

- Conocer los productos/servicios de la competencia y sus diferencias.

- Saber usar terminales y sistemas de pedidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SEL 2174 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS en Santa Cruz de Tenerife.

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ selecciona:

RECEPCIONISTA con alemán para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - mañana.

Para incorporar en plantilla, se necesita una recepcionista con conocimientos de alemán y experiencia en centros médicos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECEPCIONISTA con alemán en Santa Cruz de Tenerife.

Hostelería

Adecco selecciona:

Camarero/a con Ingles para Puerto de la Cruz

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a con Ingles en Puerto de la Cruz.

Reponedor/a para San Cristóbal de La Laguna

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - mañana.

Funciones del puesto:

- Colocar toda la mercancía en tiempo y forma.

- Estar en posesión de un listado de diferentes marcas para la reposición.

- Realizar diariamente un conteo de todos los productos.

- En el caso de que exista alguna promoción, realizar tanto el montaje como desmonte del material publicitario/a.

- Alarmar bebidas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/a en San Cristóbal de La Laguna.

Periodismo y Comunicación

ADECCO selecciona:

REDACTOR/A PARA CUBRIR UNA IT - TENERIFE SUR para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Si tienes formación en el área audiovisual y experiencia como Redactor/a, ¡te estamos buscando!. Seleccionamos un/a a Redactor/a para cubrir una IT en el Sur de Tenerife para importante empresa del sector audiovisual situada en Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REDACTOR/A PARA CUBRIR UNA IT - TENERIFE SUR en Santa Cruz de Tenerife.

Otros oficios y profesiones

ADECCO selecciona:

Oficial de 1ª (Obra) con disponibilidad para viajar para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial de 1ª (Obra) con disponibilidad para viajar en Santa Cruz de Tenerife.

Fundación Adecco selecciona:

Cajero/a con discapacidad para Puerto de la Cruz

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Una importante empresa de distribución de alimentación solicita personal para caja para uno de sus supermercados ubicado en el municipio de Puerto de la Cruz.

Requisitos:

-Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%.

-Se requieren personas con mucha motivación, ganas de trabajar y actitud.

-Se valorará residir en el propio municipio o en otros cercanos.

-Tener capacidad de adaptación a diferentes entornos.

-Se valorará experiencia y conocimientos en el área de caja, así como experiencia en supermercados.

-Se valorará experiencia en puestos de similares características.

-Disponer de flexibilidad horaria.

-Se valorará que la persona tenga carnet de conducir y vehículo propio.

Responsabilidades y Funciones:

- Atención al cliente.

- Resolver preguntas sobre productos y/o servicios.

- Pasar los artículos por el escáner del código de barras para calcular el importe de la compra por parte del terminal.

- Realizar operaciones de cobro- en sus diferentes modalidades (efectivo o tarjeta)- y devolución- a los/as clientes/as.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 10018 Cajero/a con discapacidad para Puerto de la Cruz.