Arona estrena alcaldesa. La primera en su historia. Se llama Fátima Lemes, cabeza de lista del Partido Popular. Además de los cinco votos del PP, consiguió otros cinco de Coalición Canaria y los cuatro de Más por Arona. Los catorce suman un voto más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Ayer «marcó el inicio de una nueva etapa para el municipio».

El pacto PP, CC +PorArona deja en la oposición al PSOE, que ganó las elecciones municipales al obtener ocho concejales y que lidera a quien ha sido el alcalde aronero durante los últimos ocho años. A ello se suma Vox, con dos concejales y el edil de Nueva Canarias.

Fátima Lemes, como alcaldesa de Arona, puso en valor el acuerdo de gobernabilidad que sustenta el tripartito aronero, que nace con vocación de gestionar el Consistorio durante todo el mandato. «Al equipo nos une un mismo objetivo: trabajar y defender a nuestro municipio». Con ese fundamento, «estamos seguros que con independencia, respeto, y esfuerzo conseguiremos que Arona vuelva a recuperar la esencia, el protagonismo y el lugar que merece, que no es otro sino el de ser un municipio referente», defendió Lemes.

"Nos encontrarán en el diálogo, en la palabra y el acuerdo. No nos hallarán en el bloqueo ni en el no por el no" José Julián Mena - Portavoz del PSOE en Arona

La regidora aronera pidió a los trabajadores municipales «ayuda para, conjuntamente con el grupo de gobierno, poder llevar a cabo un cambio. Sin ustedes este cambio que propongo no será posible».

Lemes agradeció al PSOE el trabajo realizado: «La lealtad y respeto que le profeso [A José Julián Mena, el exalcalde] es la que le pido, tanto a él como a su grupo. Que ejerzan una oposición constructiva».

Los socialistas aroneros felicitaron a toda la Corporación deseando a la alcaidesa «acierto en la toma de decisiones». José Julián Mena también se mostró claro: «Nos encontrarán en el diálogo, en la palabra y el acuerdo. No nos hallarán en el bloqueo ni en el no por el no, práctica que sufrió nuestro gobierno en los últimos tres años. Comienza una nueva etapa comprometidos con la gente, donde siempre hemos estado y estaremos».

Nauzet Fariña, representante de Nueva Canarias, transmite al Pleno que «arrimaré el hombro si hace falta para evitar otro lamentable espectáculo de inestabilidad política como el ocurrido en los últimos tres años».

Te puede interesar: 1 Directo: Resultados de las Elecciones municipales y autonómicas en Canarias y Tenerife 2023

El nuevo gobierno realizó una ofrenda al Santísimo Cristo de La Salud y alcalde perpetuo de municipio de Arona en la Parroquia de San Antonio Abad.