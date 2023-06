El rechazo a las alegaciones allana el camino a la alianza progresista en La Laguna

El rechazo de la Junta electoral a las alegaciones presentadas contra el escrutinio de votos allana el camino a un nuevo pacto progresista en el Gobierno municipal de La Laguna. Pase lo que pase con los recursos, PSOE (10 concejales), Unidas se Puede (2 concejales) y Drago (2 concejales) mantendrán los asientos logrados en el pleno del Ayuntamiento y podrán conformar una alianza con una mayoría absoluta (14 ediles) que les dé estabilidad.

Descartadas las dudas que había sobre la posibilidad de que Drago perdiese un edil y el pacto de izquierdas quedara en minoría, los tres partidos iniciaron ayer por la mañana las negociaciones para formar el Gobierno lagunero. Rubens Ascanio, el principal candidato de Unidas se Puede, aseguró que ayer hubo «una primera toma de contacto formal» de los miembros de las mesas negociadoras. «Todo ha ido bien. El acuerdo que se trabaja es sobre un programa de mínimos», detalló el concejal en funciones de los servicios sociales.

Las condiciones exigidas por Alberto Rodríguez, el líder de Drago, son asumibles por las otras dos formaciones, en especial los socialistas, por lo que se espera que el acuerdo PSOE-Unidas-Drago se cierre en breve. Rodríguez puso sobre la mesa condiciones como que toda La Laguna se declarada zona tensionada en la vivienda y una moratoria al alquiler vacacional.

En una rueda de prensa celebrada la semana pasada, Rodríguez aseguró que para su formación es «clave» declarar todo el territorio del municipio como zona tensionada y poner sobre la mesa «con claridad» una moratoria inmediata al alquiler vacacional: «Debemos analizar cuántas de esas viviendas están en el municipio, en qué situación de regularización se encuentran y cómo afectan a los precios y al derecho de los laguneros para acceder a una casa, y, por supuesto, y que también es una competencia municipal, conocer y después actuar sobre la vivienda vacía».

La figura de la zona tensionada recogida en la nueva Ley de Vivienda permite controlar el precio del alquiler en los lugares así declarados. La moratoria al alquiler vacacional, por su parte, prohibiría que más casas adoptasen esa actividad en el municipio. En cuanto a las viviendas vacías, las formaciones de izquierdas han apostado en los últimos años por distintas fórmulas para que regresen al mercado del alquiler o sean puestas en venta.

Lo que sí pueden provocar los recursos a las decisiones adoptadas por la Junta Electoral es un retraso en la toma de posesión del nuevo Gobierno lagunero, en principio prevista para el próximo día 17. Ana Zurita, número uno de la lista del Partido Popular, aclaró ayer que su formación recurrirá ante la Junta Electoral Central la decisión de la Junta Electoral de Zona de La Laguna de rechazar la impugnación de los populares contra centenares de votos de Vox que se habrían introducido en las urnas con una papeleta que no está homologada.

El recurso de los populares

«Hemos recurrido porque creemos que si en otras mesas electorales de la Isla se han anulado votos por no tener las papeletas homologadas, estos de Vox que hemos localizado no pueden valer», aclaró Ana Zurita, que es consciente de que esta decisión puede obligar a posponer la toma de posesión de los concejales del mandato 2023-2027. El PP busca un concejal más de los que consiguió el pasado 28 de mayo, el cuarto. En el caso de la Junta Electoral Central atendiera esta demanda, el cambio no afectaría a los partidos de izquierdas, que seguirían sumando una mayoría de 14 concejales.

La Junta Electoral de Zona de La Laguna también rechazó las alegaciones de Vox y Nueva Canarias por presuntos desajustes en el recuento de votos, con lo que todo se mantiene igual que tras el 28M en el municipio universitario: el PSOE gana con 10 ediles y le siguen CC (8), PP (3), Unidas se Puede (2), Drago (2) y Vox (2). La suma de CC y PP (11) no da para conformar un gobierno en mayoría, por lo que todo apunta a nuevo pacto progresista entre PSOE, Unidas y Drago que se puede cerrar en las próximas horas.

