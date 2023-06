La Junta Electoral de Zona de La Laguna ha aceptado la reclamación de Vox en Tacoronte, que solicitaba que se diera validez a 283 votos que se habían declarado nulos por la inclusión de un candidato suplente que había sido anulado en la papeleta definitiva y que sí aparecía en papeletas enviadas a domicilios del municipio. La estimación de este recurso otorga finalmente un edil a Vox y se lo quita a Coalición Canaria, según confirmaron esta mañana a EL DÍA fuentes municipales. Con este cambio, la Corporación tacorontera contaría con 8 partidos diferentes y un reparto de ediles que permitiría un gran número de combinaciones y posibles pactos: PSOE (5), CC (4), NC (4), PP (3), Somos Tacoronte (2), Ciudadanos (1), Sí se Puede (1) y Vox (1).

El día 3 de junio de 2023 tuvo entrada en la Junta Electoral de Zona de La Laguna un escrito de reclamación o protesta al acto de escrutinio general celebrado el día 2 de junio de 2023, presentado por un representante del partido político Vox, en relación a la circunscripción electoral de Tacoronte. Considera ese partido que en el municipio de Tacoronte deben declararse válidos los 283 votos declarados nulos porque hubo un error material en la proclamación de la candidatura, siendo clara e inequívoca la voluntad de los electores del municipio.

Te puede interesar: Elecciones a Cabildos Una empresaria y un filósofo son los dos consejeros de Vox en el Cabildo de Tenerife

La Junta Electoral de Zona concluye que "debe tenerse en cuenta que a la hora de determinar la validez de las papeletas se ha de distinguir entre las modificaciones irrelevantes y aquellas otras que permitan dudar de la efectiva voluntad del elector, cuya indudable buena fe se ha de proteger, así como que el contenido de las papeletas tiene como finalidad que los candidatos sean perfectamente identificados, lo que implica que cualquier defecto de las papeletas que no obstaculice tal identificación ha de reputarse intrascendente". En el caso planteado respecto a las papeletas del partido político Vox en Tacoronte, la Junta Electoral acordó por mayoría, con el voto en contra del vocal no judicial de Coalición Canaria, que "no existe problema alguno de admitir como válidas la totalidad de las papeletas, aunque contengan un candidato suplente anulado, pues el elector tiene conocimiento de todos los candidatos que se presentan sin exclusión alguna, por lo que el voto sería y fue expresión de su voluntad y válido por tanto". Por parte del vocal no judicial de Coalición Canaria entiende que la inclusión de la papeleta con un suplente anulado constituye una alteración de la voluntad de voto.

Coalición Canaria ha anunciado su intención de recurrir este pronunciamiento de la Junta Electoral de Zona de La Laguna.