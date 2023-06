Otro Partido Socialista local que no tiene con quien pactar a la izquierda es el de Granadilla de Abona. A pesar de que su candidata a la Alcaldía, Jennifer Miranda, ganó las elecciones municipales del pasado domingo al conseguir 6.348 votos y 11 concejales, no llega a la mayoría de 13 ediles y solo tiene como posibles socios a Coalición Canaria (10 ediles), Partido Popular (2) y Vox (2), que suman 14 concejales. Con ellos no hay afinidades ideológicas, sobre todo con Vox.

Coalición Canaria, con el alcalde en funciones José Domingo Regalado al frente, y Partido Popular han comenzado a negociar en paralelo a los contactos de las direcciones regionales de ambos partidos para alcanzar acuerdos en el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y 15 ayuntamientos. Su única posibilidad es formar un gobierno en minoría (12 ediles) con el apoyo externo de los dos concejales de Vox, que solo se tendrían que abstener para propiciar esta alianza. Todo depende también de lo que decidan las direcciones regionales de ambos partidos. José Domingo Regalado no quiere pronunciarse sobre las negociaciones con las otras formaciones políticas ni las opciones de repetir como alcalde de Granadilla de Abona, aunque sea en un gobierno en minoría. «No es momento de hablar en los medios, es momento de negociar y buscar puntos en común por el bien de los vecinos. Por lo demás, estamos satisfechos con los resultados de las últimas elecciones. Hemos quedado a muy pocos votos del PSOE y hemos notado que una gran cantidad de vecinos nos respaldan», se limitó a asegurar Regalado, para emplazar las valoraciones sobre los contactos para formar pactos a «más adelante», cuando esas conversaciones maduren.