Seis veces (cinco de ellas sin que la pregunta previa tuviese relación alguna) repitió Gutiérrez ese mismo planteamiento en poco más de cinco minutos. Fue también en lo que se detuvo nada más empezar a hablar: «Lo que está sobre la mesa es el mensaje claro y rotundo que ha dado la ciudadanía del municipio: quiere que mi figura, Luis Yeray, esté al frente de esta corporación».

A unos metros, el director técnico de Alcaldía y, a su vez, secretario de Organización del PSOE lagunero, Óscar Olave, parecía escrutar cada palabra de Gutiérrez. Y es que ni el pacto es del todo sencillo ni el futuro se atisba como el mandato que termina. Todo ello después de que los socialistas obtuviesen el pasado domingo 10 concejales; Unidas se Puede (USP), 2, y Drago Verdes Canarias (DVC), otros 2.

«En la mañana de este miércoles hemos hablado con Alberto Rodríguez; primera toma de contacto. También con Rubens. He recibido también contacto con Jonathan Domínguez», expresó el político socialista. ¿Y qué le ha dicho Rodríguez, líder de Drago? «Hablar, mantener conversaciones..., que yo creo que es lo lógico cuando hay posibilidad de abrir cualquier tipo de pactos», respondió. Preguntado por la comunicación con el líder de Coalición Canaria (CC), Jonathan Domínguez, aclaró que «fue una conversación a través de mensajería de WhatsApp; no estamos hablando de una conversación personal».

El candidato destacó que «todas las posibilidades están abiertas». «Ahora mismo, nosotros buscamos desde el PSOE esa estabilidad que entiendo que da los mejores resultados para el municipio, con la única salvedad de que no nos vamos a sentar en ningún caso, como ya dije en precampaña, con la formación política que representa la ultraderecha: Vox», explicó, y añadió que con el resto de organizaciones tienen previsto empezar un diálogo más serio «a partir de la próxima semana».

«Las posibilidades son amplias y hay que estudiarlas, no olvidando que, finalmente, quien decidirá será la mayoría de los militantes del PSOE, una vez que se acuerde lo que se tenga que acordar», planteó, y dijo que están «abiertos a negociar con todas las formaciones políticas», y afirmó que buscan «un acuerdo de estabilidad y de gobernanza a cuatro años».

Gutiérrez expuso que hay que «esperar a este viernes para que se dé por finalizado el escrutinio del que ya tenemos conocimiento y, a partir de ahí, hablar con todas las formaciones políticas». Sobre un giro de guion tras esa revisión, Luis Yeray Gutiérrez apuntó que «las suposiciones están sobre la mesa», aunque añadió: «Entiendo que es muy complicado que la Junta Electoral modifique lo que ha trasladado la ciudadanía del municipio mayoritariamente».

¿Alberto Rodríguez ha mostrado disposición a un pacto global con Unidas o más bien a dar apoyo desde fuera? «Yo he hablado con Alberto Rodríguez única y exclusivamente en una primera toma de contacto, de la misma manera que ya lo he hecho con todas y cada una de las formaciones políticas que tienen representación en este pleno, salvo con la formación política Vox», indicó.

Mientras que el cabeza de lista de USP, Rubens Ascanio, ha dejado claro en los últimos días que su partido ansía el pacto, su homólogo de Drago ha guardado silencio y no ha mostrado el mismo apetito que Ascanio por la alianza, lo que en este momento convierte a Rodríguez en el actor clave para una entente de izquierdas. Está previsto que este jueves (10:00 horas, Centro de la Cultura Popular Canaria) rompa su silencio.

Entre medias, se da la circunstancia de que las relaciones de Drago y USP (donde se integran Podemos, SSP e IU) no son las mejores, después de que Podemos le diese la espalda a Rodríguez y desde la corriente de SSP –y Ascanio en particular– cargasen contra él tras anunciar su candidatura a La Laguna. Otro dato clave es que el exdiputado nacional podría ser el hombre de Yolanda Díaz (Sumar) por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso.

«La estabilidad del gobierno en el municipio lagunero ahora mismo pasa por hablar con las formaciones políticas que han tenido representación y, a partir de ahí, todas las posibilidades están sobre el tablero», apuntó Gutiérrez en otro punto de sus declaraciones. «Está claro que nosotros tenemos que abrir las primeras tomas de contacto con aquellas formaciones que están a la izquierda del PSOE, como es normal», señaló.

El alcalde en funciones añadió que se debe «tener presente que hay unas elecciones convocadas el día 23 de julio en las que está todo por decidir». Y completó: «Sabemos que hay predisposición por todas las formaciones políticas de consolidar este gobierno municipal y ahí también, por supuesto, el PSOE tendrá muchísimo que decir».

Ascanio quiere «cerrar heridas»

Lo dijo en la noche electoral, lo expresó el lunes en Facebook y lo reiteró este miércoles en la misma red social. El líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, insiste en el pacto. Tras el desplome experimentado (6 concejales en 2015, 5 en 2019 y 2 el domingo), es la vía que le queda a Unidas para su futuro y, sobre todo, para el mantenimiento de su statu quo y el de su equipo. «Unidas se puede estará a la altura; hemos contactado con el PSOE y con Drago para tratar de cerrar heridas y tender puentes», escribió Ascanio, que también aseguró que no ha «parado de recibir mensajes de felicitaciones y ánimo». El edil electo prosiguió: «Sé que Alberto sabe que La Laguna no es un lugar más. En Aguere también se juega una unidad de acción de la izquierda necesaria, imprescindible para recuperar una voz en Madrid. No queda otra; igual que dije antes de las locales, vamos a caminar juntos para lograr que desde lo local se pueda coser lo que haya que coser, para lograr que haya alternativas reales que ayuden a que también Canarias tenga un papel en el no pasarán que debemos entonar en las elecciones de julio». Y concluyó: «No ir en una misma dirección, no hablar ni dialogar, con generosidad y altura, solo nos llevará a la nada más absoluta y a un retroceso de generaciones».