CC busca un gobierno «estable» para Santa Cruz, que «huya de la radicalidad»

Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz, que obtuvo nueve concejales en estas elecciones, por lo que necesita otros cinco para seguir dirigiendo el Ayuntamiento chicharrero, señala que busca un gobierno «estable» para la ciudad, que «huya de la radicalidad». De esta forma se refiere CC a la posibilidad de establecer un pacto con el Partido Popular (PP). «La moderación suma en Santa Cruz», agrega.

Y es que para los nacionalistas, la única fórmula posible para que José Manuel Bermúdez repita como alcalde de la capital pasa por un acuerdo con los populares, que consiguieron cinco ediles en estas elecciones, dos más que en las de 2019. Los nueve concejales de CC (uno menos que en 2019) y los cinco del PP sumarían 14, los necesarios para gobernar en mayoría. Bermúdez parece que no tiene otra opción, pues los tres ediles de Vox no son suficientes y ya dejó claro durante la campaña electoral que no pactaría con la candidata socialista, Patricia Hernández. Ésta ha ganado las elecciones en el municipio, por algo más de 1.100 votos, logrando 10 ediles, uno más que en 2019.

En 2011, CC pactó con el PSOE, con Julio Pérez al frente, pero en esta ocasión, el candidato nacionalista a la Alcaldía en Santa Cruz se niega a gobernar con Hernández y su equipo, porque, según sus propias palabras, «se trata de la peor versión del PSOE de Canarias». Además, la enemistad entre la candidata socialista y Bermúdez es más que evidente. CC sentencia que «con el PSOE que existe actualmente en la capital, pocos puntos en común tenemos».

Pero el PP no se lo está poniendo fácil a CC, ya que su candidato en Santa Cruz, Carlos Tarife, que tiene la llave de la gobernabilidad en la capital, ha decidido reunirse y negociar también con el PSOE, a pesar de que durante la campaña aseguró que nunca pactaría con la izquierda. Sin embargo, ahora ha cambiado el argumento y señala que su obligación es escuchar a ambos partidos, «porque Hernández ha ganado las elecciones». Asegura que «tomará la decisión más sensata para Santa Cruz». Hasta el presidente del PP en Tenerife, Emilio Navarro, ha dejado esta puerta abierta en la capital, diciendo que los populares no tienen preferencia por nadie.

Al respecto, CC sentencia que el PP debe explicar a sus votantes si está dispuesto a un pacto con el PSOE. Quizás podría tratarse de una estrategia del PP para conseguir el máximo poder posible en el Ayuntamiento, porque aunque son cinco concejales, éstos son imprescindibles tanto para el PSOE como para CC. Además, la candidata socialista lo ha dejado claro, «me dejé la piel en la campaña y me la dejaré para ser la alcaldesa de este municipio». Podrían incluso ofrecerle la Alcaldía a Tarife durante dos años. Sin duda, las negociaciones no serán fáciles.