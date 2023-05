El 4 de abril de 2019, en las páginas de EL DÍA, Javier Sierra anunció que dejaba el PSOE «tras sufrir continuos desplantes» y fundaría un nuevo proyecto político, Alternativa Icodense (Aicod), para tratar de convertirse en alcalde de Icod de los Vinos. Apenas cuatro años después, aquel sueño de un joven político, que parecía imposible, está a punto de convertirse en realidad. En las elecciones de 2019, sorprendió a todos al lograr, en un mes y medio de trabajo con su nuevo partido, ser segunda fuerza con 5 ediles y el 2.570 votos. El pasado 28M dejó claro que lo suyo no fue flor de un día y ganó las elecciones con claridad: 8 ediles y 4.093 votos.

El que fuera concejal de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, se quedó en 2018 a unos pocos votos de convertirse primero en secretario general del PSOE y, unos meses después, en candidato socialista a la Alcaldía. Estuvo a punto de liderar la renovación del PSOE icodense, pero tomó un nuevo camino que le ha llevado a él al éxito y al PSOE a un declive sin precedentes. Sierra perdió por dos votos las primarias frente a Juan Miguel Martín Zarza. Desde entonces, Sierra no ha dejado de subir y el PSOE no ha dejado de bajar. Su salida en 2019 generó una caída del PSOE hasta los 3 ediles y 1.551 votos. Las elecciones del 28M han confirmado que el PSOEno ha encontrado la manera de recuperarse y continúa en picado con 2 ediles y apenas 1.250 votos. En 2011, los socialistas habían logrado 9 ediles y 5.455 votos. En 12 años han perdido el 77% de los apoyos en el municipio.

Cuando Sierra dio públicamente el paso de fundar y liderar Alternativa Icodense, lo definió como «un partido de mujeres y hombres comprometidos con el trabajo y la ilusión de cambiar el rumbo de Icod», cuyo objetivo es «llevar a Icod a ser una ciudad del siglo XXI. Con las cosas claras, honesto y consciente de la realidad local. Un partido que sólo promete trabajar sin descanso, como he venido haciendo en este tiempo, para que todos los ciudadanos estén contentos de vivir aquí. Con el compromiso de defender un municipio con espacios públicos de calidad, accesibles y sin barreras; tolerante, y con la cultura como bandera para propiciar el crecimiento económico».

Aún con la resaca del 28M, Sierra reconoce que «siempre hemos tenido los pies en el suelo, pero en la calle percibíamos mucha ilusión y muchas ganas de cambio para que el municipio tenga representantes políticos a la altura de lo que la gente de Icod espera, que es cercanía, verdad, honestidad, humildad y respeto. Justo lo que hemos ofrecido desde el principio en Aicod, un proyecto político fundado hace cuatro años, de la nada, sin financiación ni dependencia de ningún otro partido insular, regional o estatal. Y por lo que percibíamos en la calle, sabíamos que íbamos a ganar».

Presume de «un muy buen equipo, una gran lista electoral con gente de todos los barrios, que ha recogido el fruto del trabajo de los últimos cuatro años». Defiende que va «muy bien acompañado» y recuerda que desde CC se les ha puesto como pega en campaña que «somos muy jóvenes, pero creo que esa es una virtud y tenemos la capacidad, la valentía, la formación y la visión del mundo para superar cualquier reto y cualquier obstáculo. Tenemos constancia y capacidad. Ya lo hemos demostrado».

Ahora asume el reto de tratar de formar gobierno para «el cambio en Icod de los Vinos» y se muestra optimista porque «ya llevamos cuatro años practicando el diálogo y el acercamiento a las ideas y los proyectos que son buenos para Icod». Descarta la posibilidad de pactar con Coalición Canaria: «Eso no se sostendría por ningún lado. Ellos nunca han buscado el consenso con nosotros en 4 años. Nunca nos han llamado para negociar o consensuar nada. No nos han pedido opinión nunca y no tendría sentido que ahora lo hicieran. En el futuro, mantendremos las líneas de diálogo abiertas y practicaremos el consenso que ellos no practicaron. Nosotros no somos así».

«Es cierto que con el PP de Cory Yanes sumamos esa mayoría absoluta para formar gobierno en Icod y que hay buenas relaciones con el partido y con ella. La predisposición a dialogar y consensuar en estos días es clara. También hablaremos con el PSOE, aunque no podamos sumar una mayoría de 11 ediles, creo que merecen que nos podamos ver para hablar y escuchar», avanza Javier Sierra.