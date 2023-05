¿Qué sensaciones le han dejado las elecciones?

Durante doce años me pusieron los vecinos en la oposición y desde hace ocho, al frente del gobierno municipal. Algo ha cambiado. El municipio, mayoritariamente, y con más del 49% de los votos, me ha dado la mayoría absoluta para gobernar. Desde la costa hasta el monte, o desde el monte hasta la playa, se me ha apoyado de forma uniforme.

Se quedó a 27 votos del décimo concejal. Eso son unas cuantas calles…

Ni siquiera una calle: son tres o cuatro casas. Mucha gente se despistó, se equivocó o votó mal por correo. Este tipo de cosas que ocurren en las elecciones y que al final te cuestan un concejal. Yo creo que lo tenía. Es una pena porque estábamos muy ilusionados en que fuera edil un chico como Eric Díaz Domínguez, que es trabajador y estudiante. Pero la Ley D’Hondt es así y, aún habiendo sacado 1.000 votos más con respecto a las últimas elecciones, tenemos solo un concejal más, con 4.322 votos.

¿Qué balance hace?

Un balance positivo, porque era mi sueño, después de tanto trabajo, que mi equipo fuera reconocido. Yo pienso que esto ha sido un espaldarazo a nuestra política, trabajo y forma de hacer las cosas. La ciudadanía no ha atendido a cantos de sirena.

Decía que ha tenido un apoyo global. ¿Pero hubo mejores resultados en la cumbre que en la costa?

La potencia del voto de la parte alta se nota. No hay que olvidar que en la mesa de donde yo vivo y en las próximas tuve un apoyo mayoritario. El porcentaje fue altísimo, del 60%. En la costa, donde existe otra ciudadanía diferente, me apoyaron unánimemente por mi trabajo.

¿Lograr la mayoría absoluta era su sueño político?

La primera vez que nos presentamos entendíamos que había otra forma de hacer las cosas y que quizá podíamos influir en la política local. Sí era un sueño lograr un respaldo y la mayoría absoluta en un municipio tan especial y con dos formas de ver las cosas. No es lo mismo la ciudadanía de las nuevas urbanizaciones de la costa que nuestros votantes de toda la vida del pueblo. Para mí es un honor tener el respaldo de todo el municipio. Mi agradecimiento a cada uno de los miembros del equipo de campaña. Han explicado nuestro programa y el esfuerzo realizado durante tantos años. Sin apoyo mediático, solo con la palabra, el esfuerzo y el trabajo, hemos conseguido una mayoría absoluta ante maquinarias políticas y económicas como el PSOE, el PP, CC y el propio Vox.

En cambio, el PSOE no levanta cabeza en el municipio. ¿Cómo lo ha visto?

El PSOE ha bajado bastante en votos, aunque ha mantenido los concejales. Ha recogido lo que ha sembrado durante estos cuatro años, con mentiras, acoso y denuncias en los juzgados.

Entra Vox. ¿Qué opina?

Esto es un sistema democrático y entra un partido que no cree en él, pero la democracia es así. Si entra es porque lo han votado y hay que respetarlo. Espero que respete las instituciones y otras formas de ver las cosas.

¿Cuáles son los principales objetivos para el mandato?

Todo lo que hemos puesto en el programa electoral, que es largo. Quiero agradecer la dedicación con este municipio que ha tenido el gobierno que hasta ahora ha llevado Canarias, por las grandes inversiones que se han comprometido y que realmente ya están en los presupuestos y que le van a dar un cambio a este municipio, como se lo dio el Cabildo de Tenerife entre 2015 y 2019.

¿Qué proyectos serán los principales?

La recuperación del casco, el edificio de visitantes del Bosque del Adelantado, el plan de plazas, el frente de playa de Tabaiba, la calle El Sino, el saneamiento…

¿Cómo ha visto el escenario insular y regional?

En el escenario insular hay muchas probabilidades de que haya un pacto conservador con CC y PP debido a que no fueron acertadas las políticas por parte del presidente Pedro Martín, y algunas decisiones han sido muy polémicas, como destinar fondos a los municipios de su partido. Con respecto a lo regional, lamento que el vicepresidente del Gobierno, con la gran labor económica que ha hecho, no entre por la lista regional. Pero la democracia es así: a veces nos da y otras nos quita.

¿Le ha sorprendido el adelanto electoral de Sánchez?

Sánchez se ha equivocado polarizando las elecciones locales y autonómicas e interviniendo en ellas. Ha sido un error del comité de campaña y de sus asesores y se ha visto obligado a convocar elecciones porque no tiene otra salida.