El alcalde de La Matanza de Acentejo, Ignacio Rodríguez Jorge (PSOE), acaba de lograr su undécima mayoría absoluta seguida con casi el 75% de los votos. Llegó a la Alcaldía en 1983 y sin dejar el cargo ha visto pasar a diez presidentes canarios, cinco presidentes del Gobierno de España, dos reyes y tres papas. No acusa desgaste electoral y vive con naturalidad y humildad un nuevo éxito electoral después de 40 años en el cargo, ahora camino de los 44. Tampoco da muestras de cansancio y afirma que, «aunque sea difícil de creer», afronta esta nueva victoria y este mandato «con tanta o más ilusión que el primer día», allá por 1983.

¿Cuál es el secreto del éxito? Según Rodríguez, «la clave está en que somos un grupo de personas que siempre, no sólo ahora, hemos practicado una política participativa, abierta a escuchar a los vecinos, que no sólo proponen, sino que hacen un seguimiento de la gestión municipal. Damos cuenta de lo que hacemos con transparencia total y absoluta. Eso hace que los proyectos electorales sean de todos, porque son el conjunto de propuestas de las personas que habitan aquí. Ellos nos ayudan a planificar y a ejecutar el trabajo, y luego lo evalúan y piden explicaciones. No hay más historia. El secreto es la participación. Sin eso no sería posible».

«Estoy muy contento porque cumplimos el objetivo que nos habíamos planteado y el respaldo de los vecinos en un momento tan difícil. Eso resulta muy satisfactorio», afirma. También recuerda que en 1983, cuando llegó al cargo de alcalde, le regaló el bastón del mando al mandatario saliente y nunca más ha habido uno en el Ayuntamiento de La Matanza. Más que hablar de 40 años en el poder, prefiere recordar que «en política no hay años, hay elecciones», por eso subraya que «han sido 11 mayorías absolutas consecutivas en las que el pueblo nos ha dado la confianza tras aprobar ese examen que hay que superar cada 4 años».

Valora contar con un equipo con «personas con experiencia y también jóvenes, formadas y con distintas capacidades para sacar adelante nuestro programa». Y resalta que «el reto ilusionante» que supone «el actual momento de la nueva economía y la transición energética, ecológica y digital».

