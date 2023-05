En las primeras horas posteriores al escrutinio de las elecciones municipales del 28M los primeros contactos para empezar a sellar futuras alianzas y pactos de gobierno comenzaron en siete localidades norteñas. El resultado final es aún imprevisible en Tacoronte, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos y Garachico, mientras que en Puerto de la Cruz y Los Silos el panorama parece más despejado, puesto que suman mayoría los pactos de izquierdas, entre PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense y PSOE y Unidas Sí Podemos.

Las negociaciones formales comenzarán en los próximos días, pero todos los actores han puestos las cartas sobre la mesa con esas primeras conversaciones informales en las que, al menos, queda claro que hay fuerzas que eran rivales en las urnas y ahora necesitan entenderse para elegir alcalde o alcaldesa, plantear un proyecto común y establecer acuerdos para los próximos cuatro años. La fecha de la toma de posesión de las nuevas corporaciones es el próximo 17 de junio, así que quedan menos de tres semanas para despejar todas las dudas.

Puerto de la Cruz

El PSOE de Marco González estuvo a pocos votos de lograr una mayoría absoluta. Los momentos finales del escrutinio dejaron a los socialistas a un edil del gobierno en solitario, pero cuenta con un socio natural y conocido que puede darles ese voto que necesitan: David Hernández, el único edil de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), ya ha gobernado en este mandato con Marco González.

Los Silos

Carmen Luz Baso (PSOE) ha ganado las elecciones con cuatro ediles y tiene la mayoría al alcance de la mano si logra pactar con Unidas Sí Podemos (USP), liderada por Andrés Yoel Rodríguez. Parece el pacto natural frente a la coalición que ha gobernado en los últimos cuatro años, con Macarena Fuentes (CC) y Raquel González (PP), que ahora sólo pueden sumar cinco entre las dos, a uno de la mayoría absoluta. Baso no tiene prisa y espera reunirse con su equipo en los próximos días para explorar «las opciones que tengamos sobre la mesa». Andrés Yoel Rodríguez ya ha hablado con Baso y le ha trasladado que «el PSOE ha ganado las elecciones y es el partido que debe establecer sus prioridades de negociación. Evidentemente, para nosotros lo más viable y lo más coherente sería alcanzar un acuerdo entre PSOE y Unidas Sí Podemos. La otra alternativa sería un pacto a tres con USP, PP y CC, partidos con los que tenemos menos afinidad ideológica, aunque nada se puede descartar del todo porque lo importante es el programa de gobierno».

Tacoronte

Sandra Izquierdo (PSOE) ha ganado las elecciones y, como líder de la fuerza más votada, ya ha tomado la iniciativa y ha empezado a iniciar conversaciones con posibles socios. Hay muchos pactos viables en una Corporación muy fragmentada. La mayoría absoluta son 11, pero hará falta un tripartito como mínimo, puesto que PSOE y CC tienen 5 ediles cada uno; Nueva Canarias, 4; el PP, 3; Somos Tacoronte, 2, y Sí se Puede y Ciudadanos, uno cada uno. José Caro (PP) triplicó sus resultados y se quedó a 23 votos del cuarto edil. Ahora se sentará con todos, «con proyectos y plazos de ejecución sobre la mesa».

Icod de los Vinos

Javier Sierra (Alternativa Icodense) es el gran triunfador, con 8 ediles, con los que supera los 7 de CC; los 4 del PP, y los 2 del PSOE. La mayoría la dan 11 concejales y todo apunta a que Javier Sierra podrá entenderse con Cory Yanes (PP) y formar un gobierno sólido. Lo que sí descarta Sierra de antemano es cualquier acuerdo con la Coalición Canaria de Francis González, así que si no es con el PP, tendría que formalizar un pacto con el PSOE y aún le faltaría un edil más. «No se sostendría por ningún lado un acuerdo entre Alternativa Icodense y Coalición Canaria, ya que en los últimos cuatro años no han querido acordar ni consensuar nada. No nos han pedido opinión para nada y no tendría sentido pactar ahora. Mantendremos las líneas de diálogo abiertas y buscaremos el consenso en el futuro porque no somos como ellos», sentencia Sierra. Ambos han intercambiado felicitaciones en las últimas horas y para Sierra, el PP también puede considerarse ganador de estas elecciones «porque pasan de 1 a 4 concejales y tiene la llave de la mayoría absoluta. Hay buena relación y estamos abiertos a dialogar con ellos, como también haremos con el PSOE».

La Guancha

La pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP y el empate a 6 ediles con CC convierte a la única edil del PSOE María José García en la socia necesaria para cualquier mayoría absoluta. Pese a su privilegiada situación, adelanta que no va a pedir la Alcaldía, aunque sí exigirá «formar parte del grupo de gobierno para poder trabajar por el municipio y sacar adelante nuestros proyectos». Reconoce que tiene buena relación con ambos líderes y no muestra preferencias: «Está todo abierto».

San Juan de la Rambla

El actual alcalde, el socialista Ezequiel Domínguez, ganó las elecciones sin mayoría suficiente, así que se va a sentar con todos para valorar diferentes escenarios y alternativas. Los socialistas intentarán reeditar el pacto con sus actuales socios de CC, pero también podrían pactar con AUP-SSP o, incluso, sumarían con un tripartito formado por el PP, Nueva Canarias y PSOE. Para dejar fuera de la ecuación al PSOE, CC y AUP-SSP tendrían que pactar y sumar a NC o PP.

Garachico

Yazmina Luis Delgado tiene 30 años de edad, es trabajadora en una empresa multinacional en el aeropuerto de Tenerife Sur y hace apenas tres meses asumió el reto de liderar el PSOE en Garachico. Tras dos años de militancia socialista, le costó dar el paso de encabezar la candidatura, pero fue un acierto. Su partido duplicó el número de concejales y se ha convertido en la llave de gobierno. CC perdió la mayoría absoluta y A’Gara, el partido del exalcalde Ramón Miranda, podría gobernar con los socialistas. «Veinte minutos después de que se conocieran los resultados ya había recibido una llamada del candidato de A’Gara y también he podido hablar con el actual alcalde, de CC», contaba Luis este lunes 29 de mayo de 2023. Esta garachiquense, originaria de La Montañeta, asegura que no tiene «ninguna preferencia para pactar», que se sentará con CC y con A’Gara para poner por delante «el programa del PSOE y varias prioridades innegociables como la creación de viviendas de protección oficial, la mejora de las acciones de formación y empleo, la creación de una bolsa de empleo igualitaria, la mejora de las conexiones de transporte público entre los barrios, la atención a la juventud o la apertura de una guardería». Para Yazmina Luis, «tanto José Heriberto González como Ramón Miranda son para mí Coalición Canaria. Ese partido lleva 28 años gobernando el municipio y ambos, en diferentes etapas, han sido alcaldes y han formado parte del mismo equipo de gobierno». Para esta joven política, el cambio comenzará cuando el PSOE entre en el gobierno. Reconoce que le gustaría ser alcaldesa, aunque también matiza que lograrlo con «sólo dos concejales» no es su principal objetivo. Se sentará con todos y escuchará planteamientos, con su apuesta por la «política limpia, sin faltas de respeto y sin crispación».

