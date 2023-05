«Queremos que La Guancha avance hacia un turismo natural y sostenible»

¿Qué proyecto defiende CC para La Guancha?

Nosotros tenemos un proyecto real. No nos basamos en ideas fantasiosas ni en quimeras, sino en cosas realistas. No queremos engañar a nadie, sino basarnos en cuestiones alcanzables, un proyecto bien estructurado, planificado y con objetivos a medio, corto y largo plazo. Nuestro programa gira en torno a un eje principal, que responde a la pregunta ¿qué quieres para el municipio?. Y lo que nosotros proponemos es avanzar hacia un turismo natural y sostenible, así como mejorar en bienestar social, patrimonio, cultura y seguridad, entre otras cuestiones. Queremos fomentar todo lo que nos hace diferentes para hacernos más competitivos y generar que La Guancha sea cada día más atractiva, reciba más visitas y eso repercuta en el comercio, la economía y la vida en general de los guancheros. No nos basamos en la crítica al otro o en la riña. Vamos a lo nuestro, a defender nuestras propuestas y a desarrollarlas. Creemos que es importante llevarnos bien con todos y atender los problemas diarios de los vecinos. Cositas pequeñas, pero importantes, como arreglar aceras, construirlas allí donde no las hay, eliminar barreras para personas con discapacidad, la limpieza diaria, las zonas verdes... Cositas que quizás no vendan tanto, pero son lo que realmente mejora la vida cotidiana.

¿Qué hace diferente a La Guancha?

Pues nuestro entorno natural, nuestros senderos, nuestras tradiciones, nuestra artesanía... Está claro que en playas no podemos competir con Adeje o Arona, pero tenemos otros valores que nos hacen atractivos para que nos visiten y para potenciar la actividad turística. Necesitamos algunos alojamientos y lograr la apertura del albergue, que lleva ocho años cerrado. Ahora la gente que viene a La Guancha a desarrollar alguna actividad tiene que alojarse en el Puerto. Si se quedaran, esa gente cenaría aquí, patearía nuestras calles y, al final, generaría más economía.

¿Una de sus prioridades será desbloquear la piscina?

Sí, claro. Nosotros tenemos varios calderos al fuego ahora mismo, proyectos que tenemos que afrontar y uno es, claramente, la piscina. Es una infraestructura por la que llevamos muchísimos años esperando. Esperando a que la abran y la pongan por fin en uso. Falta hacer la urbanización exterior y hay financiación del Cabildo desde 2022. La infraestructura esta terminada y equipada y se ha pagado por su mantenimiento estos 4 años.

¿Por qué no está urbanizada la zona exterior?

Pues por una mala planificación, mala gestión. La urbanización exterior está planteada desde el inicio de la obra, en la época en la que gobernaba Elena Luis (CC). El Cabildo asumió el 90% del coste de la piscina y el Ayuntamiento aportó un 10%, pero se tenía que hacer cargo de la urbanización exterior. Habría que haber empezado a trabajar en eso al mismo tiempo para que, llegado el momento, se pudiera abrir. Se terminó en 2019, se entregó, se montó el circo y, desde entonces, en estos cuatro años, lo único que se ha hecho es el proyecto de urbanización y pedir ayuda al Cabildo. Eso no estaba contemplado así, pero nos han entregado cerca de 800.000 euros para ejecutar esa parte pendiente, que no solo da acceso a la piscina, sino a un circuito de calistenia y al skate park, que también están terminados desde hace dos años y no se han podido poner en uso. Para nosotros es una prioridad absoluta.

¿Acabar el nuevo auditorio es otra cuestión clave?

Tenemos claro que hay que meterle mano para terminar lo antes posible la reforma del Centro Cultural Unión y Fraternidad, que será el futuro auditorio, y que es una obra que tiene un presupuesto bastante grande, de unos 5,3 millones de euros. Por problemas administrativos y demás se ha ralentizado en los últimos meses. Sé que se está trabajando en eso, pero no podemos quedarnos con otro edificio a medio terminar. Carecemos de una infraestructura cultural y por eso es otro objetivo prioritario.

¿El aparcamiento es un problema para el municipio?

Sí, porque el aparcamiento es escaso en el casco y en otras zonas. Ahora, con la obra del centro cultural se han retirado 21 aparcamientos, pese a que demandamos muchas veces al ayuntamiento que habilitara aparcamientos alternativos en una zona donde también hay colegios y tejido comercial. Los comercios se han quejado mucho de que la falta de aparcamientos merma sus ventas. A eso se unen ahora las obras de saneamiento en el casco.

¿Qué plantea CC para mejorar el servicio de aguas?

Tenemos un problema de cortes en el suministro de agua y de carencias en la red de saneamiento. Hace falta más atención y más presupuesto para ir sustituyendo la red donde es más antigua o da más problemas. Además, hay que modernizar el servicio y utilizar instrumentos que monitorizan la red y que hacen mucho más sencillo detectar una fuga y eso reduce los cortes y las molestias a los vecinos.

¿Le preocupa la seguridad?

Sí, los vecinos se quejan de un aumento en los robos y en los allanamientos de domicilios y, lógicamente, han mostrado preocupación. Hay que tomar medidas y lograr que la gente se sienta segura. La Policía Local tiene muy mermada la plantilla: son tres guardias más un jefe y otro agente que hace labores administrativas. Por la población guanchera, debería haber entre 9 y 10 agentes. Eso es algo que nosotros venimos solicitando desde hace tiempo. Hay que sacar a concurso nuevas plazas. Aumentar la plantilla es una necesidad clara, también por la propia seguridad de los agentes, que ahora tienen que patrullar solos. Hay que ofrecer más seguridad, aumentar también la sensación de seguridad y renovar el parque móvil policial.

¿Falta participación vecinal?

Sí. Una de las cosas que se queja la gente es de que el pueblo está triste. Demandan más actividad sociocultural, que también ayuda al comercio y a la economía, y genera un pueblo vivo. La participación ciudadana es clave para que no ocurra como con la reforma de la plaza de la iglesia. Se demolió, se hizo una nueva y la gente no se identifica con la actual. Añoramos siempre la antigua plaza. Para no caer en el mismo error, creo que es vital generar participación, preguntar a la gente y escucharla.

¿Por qué cree que La Guancha necesita un cambio?

Nosotros nos basamos en lo que nos dicen los vecinos. Existe ese sentimiento de pueblo triste, de pueblo decaído, donde no se han hecho las cosas como debían. Nosotros proponemos una alternativa, una forma diferente de hacer las cosas y creo que puede ser el momento de que la gente deposite su confianza en nosotros. Tenemos la propuesta, el proyecto, el equipo, las ganas y la ilusión de cambiar las cosas en La Guancha.