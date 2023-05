Carlos Tarife: «Recuperaré las terrazas de verano y quiero que vuelvan a la Dársena Pesquera»

¿Si se convirtiera en alcalde, cómo sería Santa Cruz?

Sería una ciudad que apostaría por abrirse al mar de manera definitiva. A diferencia de otros candidatos, yo tengo claro qué hay que hacer para acercar Santa Cruz al mar. Terminaremos de redactar el proyecto de la plataforma marítima de Añaza y solicitaremos la colaboración del Gobierno de Canarias y del Cabildo para acometer las obras; recuperaremos la playa del Parque Marítimo, una vez que el Estado finalice la ampliación de la depuradora; si el Ejecutivo no quiere rehabilitar el antiguo Balneario, pediremos su cesión para convertirlo nosotros en un centro de día para mayores; mejoraremos el litoral de San Andrés, tanto la playa de Las Teresitas como la avenida Marítima; impulsaremos la tercera fase del litoral de Valleseco, es decir, la creación de la anhelada playa de arena, y solicitaremos al Puerto, ya que quiere modificar el Plan Especial para que Fred.Olsen se pueda trasladar a la Dársena de Los Llanos, que parte de ese ámbito tenga uso civil. Con el PP, Santa Cruz sería también una ciudad con más viviendas, sacando adelante todo el planeamiento necesario para poner a disposición suelo, tanto para vivienda pública como privada. Y este municipio tendría una seguridad y unos servicios públicos muchos más dignos y eficientes.

¿Cuáles son las tres propuestas electorales para la capital tinerfeña que diferencian al PPde otros partidos?

Queremos crear en Santa Cruz, por primera vez, un cheque emprendedor. Si me convierto en alcalde, el Ayuntamiento contará con un fondo de cinco millones de euros para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que ganen menos de 40.000 euros al año, es decir, para aquellas que estén empezando, con el objetivo de que no se escape ni una sola gota de talento de la ciudad. El PP también apuesta por la creación de nuevos aparcamientos en el ámbito del Cuartel de Almeyda, asunto que ya estamos negociando con el Ministerio de Defensa, y en la zona portuaria, junto a la plaza de España, para lo que tenemos que llegar a un acuerdo con el Puerto. Asimismo, incorporamos en nuestro programa la posibilidad de que los centros escolares puedan ser utilizados en horario de tarde, para el desarrollo de actividades destinadas a los vecinos de los barrios en los que éstos se localizan. Son tres cuestiones que yo no veo en los programas electorales de otros partidos y sí están en el del PP.

Ésta es su primera campaña electoral. ¿Imaginó alguna vez que acabaría convirtiéndose en el candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz? ¿Cómo se siente?

Me siento como cuando terminé el Camino de Santiago. Llegué feliz, muy emocionado y contento. Pues estoy igual. Soy feliz, porque estoy cumpliendo un sueño;estoy emocionado, porque creo, de corazón, que podemos ganar las elecciones en Santa Cruz, y estoy contento, porque cuento con el mejor equipo posible. Nadie puede dudar del compromiso de mi equipo, de nuestro programa y de que, por encima de todas las cosas, podemos mirar a los ojos de los chicharreros y decirles que nunca les vamos a defraudar.

La falta de vivienda es uno de los principales problemas que sufre Santa Cruz. Ha asegurado que si es alcalde, ponerle solución a dicho problema será una prioridad. Pero, ¿qué medidas concretas llevará a cabo?

Daremos prioridad, desde las áreas de Infraestructuras y Urbanismo, a la urbanización de las zonas de la ciudad que aún no se han desarrollado, que están inacabadas, porque se generarán espacios para más de 800 nuevas viviendas. Exigiremos al Gobierno canario que compre a los bancos viviendas. Y, entre otras medidas, impulsaremos dos reposiciones urgentes, para las 108 viviendas de La Salud y las 225 de la barriada de José Antonio, en Azorín.

Hay quien sigue pensando que Santa Cruz necesita más dinamización, más vida, sobre todo durante los fines de semana. ¿Qué propuestas incluye usted en su programa al respecto?

Si me convierto en alcalde, recuperaré las terrazas de verano de Santa Cruz, aquellas que un día se perdieron. Ynegociaré con el Puerto su ubicación, pues lo ideal es que regresen a la Dársena Pesquera. Me niego a que los jóvenes, y los que no lo son tanto, se tengan que ir al Sur para divertirse. Como concejal de Servicios Públicos de esta ciudad he logrado cambiar el decreto del Ruido, para que este municipio vuelva a tener grandes conciertos. Pues también conseguiré que volvamos a contar con aquellas terrazas de verano que convirtieron a Santa Cruz en un referente para el ocio nocturno. Y pondremos líneas directas de guagua para que no se tenga que coger el coche. También queremos que en la playa de Las Teresitas se pueda algún día, por ejemplo, comer un pescado mirando al mar a las dos de la mañana;de manera que también se convierta en un punto de encuentro del ocio nocturno. Para nosotros es una prioridad la dinamización de la ciudad y la generación de economía y de puestos de trabajo.

¿En materia de movilidad, cuáles son sus propuestas?

Como he dicho, apostaremos por la creación de aparcamientos en la zona del Cuartel de Almeyda y en zona portuaria, para reducir el tráfico en el centro. Impulsaremos el soterramiento de cruces, como los de Reyes Católicos con Benito Pérez Armas y Bélgica con San Sebastián, y encargaremos un estudio de movilidad para llevar a cabo algunos cambios en varias calles, con el objetivo de implantar carriles reversibles. Por otra parte, nos hemos comprometido con los taxistas a crear una aplicación que permita a cualquier ciudadano reservar un taxi.

¿Cuáles son sus líneas rojas ante un posible pacto?

Yo no voy a pactar con la izquierda. Esto no significa que ya tenga un pacto cerrado con CC. Yo quiero ganar las elecciones. Pero en el caso de que se tengan que establecer pactos, no lo haré con la izquierda. El voto de centro derecha de esta ciudad tienen que apostar por el PP, pues somos el único partido que garantiza que no pactará con la izquierda.

¿Y con Vox?

El votante de Vox tiene que volver al PP. Nunca tendría a Vox en el gobierno municipal.