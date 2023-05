«Tendremos una victoria rotunda si se plasma en las urnas el cambio que pide la calle»

¿Por qué se presenta de nuevo a la Alcaldía de Santa Cruz?

Hay muchas cosas que hacer en Santa Cruz. Nos dio tiempo de enseñar a los vecinos que hay otra forma de hacer las cosas, que en el ayuntamiento, conmigo en la Alcaldía, hay alguien que les defienda y que vele también por el interés general frente a los poderosos, se llamen Plasencia o Sacyr.

Se habla mucho de limpieza, aparcamientos... pero, ¿no falta definir el desarrollo estratégico de Santa Cruz?

El ayuntamiento tiene que saber hacia dónde va Santa Cruz y no de forma errática y dando bandazos. Santa Cruz tiene que ir a recuperar sus espacios públicos; no se puede hablar de turismo en una ciudad que tiene El Toscal como lo tiene, o el patrimonio, o las infraestructuras, sin deporte, sin cultura, o con vertidos al mar.

¿Por qué hay que votar a Patricia Hernández?

Si cree que Santa Cruz no tiene que cambiar hay una opción y no tiene que votarme. La mayoría de la gente piensa que Santa Cruz se merece otra cosa, que quiere otra cosa para sus hijos, que no deben de salir de la capital para encontrar la oferta de ocio, que tengan la posibilidad de quedarse aquí y no se vayan a otros municipios. En Santa Cruz no se construye vivienda pública, pero tampoco privada. El ayuntamiento solo ha construido 44 viviendas en veinte años; por ese se pide un cambio de rumbo, que la prioridad sean las personas, la calidad de vida.

¿Cuál es el diagnóstico de la Santa Cruz actual?

Yo crecí en una Santa Cruz viva, era una ciudad que venía gente de otras zonas, que venían a practicar deporte, cultura, ocio... Ahora solo hay gente que se va.

¿Demagogia o realidad?

Interprete usted: tenemos al juvenil del Cuesta Piedra jugando partidos en San Miguel o a nuestras campeonas de gimnasia rítmica en la esquina de un pabellón que no está a la altura del esfuerzo que hacen. O jóvenes creadores que actúan en Nueva York, la Gran Vía, ¡o en La Laguna! pero no en Santa Cruz, donde nacieron y crecieron. Y son catalizadores de generación de felicidad y también de economía. Ahí tiene el empeño de la Asociación de Recreación de La Gesta, lo que quieren hacer, y no solo un día al año; son aliados de la ciudad. Santa Cruz vive de espalda al talento de los vecinos que vive en ella. El Carnaval piden al ayuntamiento los trate con respecto; sienten que no los escuchan. Desde el despacho es muy difícil gobernar Santa Cruz.

¿Dónde queda el Carnaval en su hoja de ruta?

Vamos a crear una comisión mixta y paritaria que presidiré como alcaldesa de Santa Cruz; ya hay grupos haciendo Carnaval, niños ensayando en pésimas condiciones.

¿Va a demoler el mercado de La Salud y habilitar un nuevo espacio?

No se puede ensayar en esas condiciones de inseguridad; hay que ser ambicioso y no solo en el mercado de La Salud. Hay que pensar en infraestructuras para que puedan ensayar pensando en el mayor tejido asociativo de Santa Cruz, más allá de los días de Carnaval.

¿Qué Santa Cruz quiere lograr en cuatro años de mandato?

Quiero que la gente se sienta orgullosa, una Santa Cruz conexionada social y territorialmente.

¿Cómo se ve tras el 28M?

Ya me veo alcaldesa; estoy pensando en lo que voy a hacer.

¿Y por dónde va a empezar si llega a la Alcaldía?

Es una queja constante y perenne: me voy a sentar con la empresa de limpieza para recordar sus obligaciones. Fíjese que han contratado a treinta personas y cuatro cubas solo para esta campaña electoral. Hay que hacer cumplir el contrato a los proveedores, a los que se les paga, y si hay dificultades analizarlas. Hay que planificar las infraestructuras que faltan, la colocación de ascensores, pensar en ese Santa Cruz en vertical para que doña Rosa en María Jiménez no tenga esas dificultades para ir a ver a su hermana, hay que hablar con Emmasa para que ejecute el plan de inversiones y que está causando problemas de salud en la ladera de San Andrés.

¿Se enfrenta a la victoria más amarga?

No. Me enfrento a una victoria rotunda. Los anhelos de cambios de los chicharreros no se van a quebrar; es el momento de que hablen alto. Somos mayoría en las calles y estoy segura que con la ilusión en la calle no hay nadie que lo pare. Cada vez la gente tiene más claro de que la solución a Santa Cruz no la puede traer quien ha sido parte del problema.

¿Tiene líneas rojas?

Mi pacto es con la ciudadanía de Santa Cruz, a la que le presento mi oferta electoral y es nítida de cambio. Estoy convencida de que vamos a tener una victoria rotunda en las urnas porque es rotundo el apoyo en las calles. Hay mucha gente que en otro momento ha votado a otras opciones políticas, pero nos están mirando a nosotros porque somos los únicos que defendemos que otro Santa Cruz es posible.

En la campaña electoral parecía más categórica cuando decía que no iba a pactar con CC.

La gente ya sabe lo que voy a hacer; antes era una campaña más crítica, y estamos en una campaña que quiere transmitir más ilusión, muy sentida, muy de dentro, muy ‘hermosa’, que no hago yo. No es mi campaña electoral, ni del PSOE, sino de los vecinos de Santa Cruz; fíjese que mis adversarios políticos no hacen campaña en actos exteriores. Hemos ganado la calle; nosotros estamos en las calles, los parques, las plazas. No está diseñado, se ha ido construyendo. Nuestra campaña electoral es de la gente y evoluciona con la gente.

¿Le dolerían prendas si la dirección del partido le pide que pacte con el PP?

A mí nadie me va a decir nada. ¿Que tengo que pactar con?

Con el PP.

Nosotros no estamos en estos. Queremos una victoria rotunda y ellos son los que hablan de otros partidos ante la falta de iniciativas tras las promesas incumplidas de 2011 y a las que recurren de nuevo. Hablan de mi más que de Santa Cruz, no voy a caer en eso; tengo un mensaje cambio de claro en Santa Cruz. Tengo un mensaje de cambio claro en Santa Cruz, que refleja los anhelos de cambio, en los que no se excluye a nadie que hable de cambio; son otros los que dicen que no. Yo quiero hablar en positivo y de la gente, no de los políticos.