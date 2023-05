«Tenemos un programa creíble, realizable y de futuro para La Laguna»

¿Qué le dicen las encuestas?

Veo que subimos. No hay una encuesta específica última de La Laguna, pero a escala regional nos dicen que crecemos, y bastante, con lo cual tengo confianza en que podamos subir de esos dos concejales que tenemos ahora.

¿Qué le diría sobre su programa a un vecino que no conoce nada sobre él?

Le diría que tenemos un programa creíble, que se puede realizar y que no solo es para estos cuatro años, sino que es de futuro para La Laguna. También le diría que mi proyecto se basa fundamentalmente en que el municipio vuelva a recuperar ese protagonismo que ha dejado de tener.

¿Qué proyectos destaca de su propuesta electoral?

Siempre digo que nuestra prioridad son los jóvenes; la emancipación de estos y la vivienda. Y eso se traduce en muchas cosas, porque los jóvenes son el futuro. Que tengan trabajo significa que hay un proyecto económico para La Laguna, y que puedan optar a un proyecto de vida supone que hay vivienda en el municipio. Y que en cualquier sitio se pueda desarrollar quiere decir que buscamos el equilibrio entre el centro y los pueblos y barrios.

¿Resaltaría alguna acción o proyecto más concreto?

Vamos a definir áreas estratégicas importantes. Yo no voy a hacer esa oferta de viviendas que parece una tómbola, en la que cada candidato ofrece alguna más. Creo que es importantísima la regeneración del barrio de Taco, que necesita una renovación profunda. Vamos a recuperar esos fondos europeos que parece que se van a perder si no se gastan y haremos una operación de rehabilitación edificatoria de la zona.

Usted es arquitecta y en su discurso suele aparecer con frecuencia el urbanismo. Y en La Laguna, en anteriores fases del PGO, ha habido mucha preocupación por las afecciones al suelo rústico y a las viviendas. ¿Los vecinos pueden estar tranquilos si el PP gobierna?

Sí. Yo creo que los vecinos pueden estar tranquilos sobre todo porque vamos a coger ese PGO, que ya está obsoleto y que desde 2004 no se revisa, y vamos a adaptarlo a la realidad social y económica local. Queremos hacer un Plan General creíble, ágil y que dé respuesta a todas las demandas vecinales, tanto económicas como de vivienda, de las realidades sociales y de los equipamientos que La Laguna necesita.

En algunas franjas horarias, aparcar en La Laguna es misión imposible. ¿Cuál es la solución?

Está claro que hay que poner aparcamientos disuasorios. Pero el problema no solo se resuelve así, sino con una propuesta que yo digo siempre que tiene tres patas: las infraestructuras, los aparcamientos y unas conductas de movilidad que pasen por el transporte público. En ese caso, tiene que ser un transporte público que funcione, eficaz, ágil y barato. Y eso es lo que proponemos: una acción completa de movilidad, basada, además, en la tecnología y con unas plataformas donde cada vecino pueda optar a un transporte a demanda y con las frecuencias adecuadas para que no tengan que utilizar el vehículo privado, con lo que no haya tanta necesidad de aparcamientos.

El PP, tanto en La Laguna como en el Cabildo, ha mostrado una postura de no estar muy a favor del tranvía a Los Rodeos y ha recordado que los vecinos lo han rechazado. ¿Mantendrán el posicionamiento, o qué tienen pensado a ese respecto?

Sí. El tranvía, por allí por donde ha pasado, ha supuesto unas fracturas enormes en el territorio y en la ciudad. Ahora mismo considero que hay otras alternativas para desplazarse al aeropuerto. No creo que compense hacer esa infraestructura con el costo que supone, no solo económico sino en el trazado de la ciudad.

Si gobiernan, ¿habrá permiso de acceso al velatorio del Cristo a través de la plaza?

El velatorio es una actividad para la que ya se ha dado una licencia. Habría que analizar los términos en que se ha otorgado para ver si corresponde o no el acceso. Independientemente de eso, nosotros tenemos una teoría: no nos parece apropiado que el acceso al velatorio sea por la plaza del Cristo, con la actividad que tiene de espacio público y de ocio. Por lo que hay que apostar es por la seguridad jurídica; no se puede dar una licencia a una actividad y que luego no se le permita desarrollarla. Pero son dos cosas distintas: lo que nosotros creemos y a lo que ya haya llegado el grupo de gobierno actualmente en el Ayuntamiento dentro de la legalidad.

¿Mantendrán el proyecto de comisaría en la antigua estación de guaguas?

La reflexión que yo hago es que ahora mismo la Policía Local de La Laguna tiene muchísimos problemas, y estos no se resuelven con una comisaría nueva. Hay que hacer una intervención más profunda y más cariñosa con la Policía Local y la seguridad. Nosotros ahí vemos un edificio de aparcamientos, porque es lo que le hace falta a la zona de San Honorato.

En las listas a La Laguna hay más integrantes de lo habitual con un perfil popular en vez de técnico. ¿Se ha quedado la política para quienes quieren estar en ella y los profesionales más solventes huyen?

Está claro que las profesiones solventes huyen de la política, aunque también hay casos especiales. Ahora mismo para La Laguna, con la situación en la que está, se necesitan perfiles profesionales y que puedan sacar al municipio del agujero en que se encuentra, y para eso los integrantes de la candidatura son gente con experiencia, que sabe hacer las cosas, que viene de la iniciativa privada y que tiene otras profesiones independientes de la política, y eso es lo que necesitamos. La Laguna no está para populismos, sino para gente que tenga experiencia y sepa de verdad sacar un ayuntamiento adelante.

De quedar el Partido Popular en la oposición, ¿seguiría como concejala?

Seguiría porque, además, creo que es compatible con la actividad en el Congreso de los Diputados, que te da herramientas para que un ayuntamiento pueda prosperar y modificar las cosas que funcionan mal.