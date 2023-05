¿Qué proyectos destaca de su programa electoral?

Yo destacaría todo, porque todo ha salido del consenso y los distintos sectores son relevantes. Pero sí es verdad que hay cuatro o cinco puntos muy importantes. Nosotros tenemos capacidad en este momento para construir 700 viviendas en el municipio y queremos un PGO que nos permita de aquí a 2030 crear como mínimo 1.500-1.600 casas. Tenemos un plan de aparcamientos en solares municipales o en otros que están en disposición de serlo, y proponemos implantar la zona verde para residentes en los barrios populares. Planteamos un plan de remodelación de todos los parques urbanos; una inversión importante en transporte público colectivo, pasando de trece a veinte líneas urbanas, y vamos a dar flexibilidad lo máximo que se pueda a las explotaciones agrarias. Además, queremos establecer todos los mecanismos necesarios para garantizar el agua para la agricultura en el Nordeste.

En caso de gobernar, ¿qué haría CC con la variante de la TF-5? ¿Seguir adelante con ella o modificaciones?

Nunca hemos dicho que estemos en contra de esa carretera, sino que no nos gusta el trazado y que no es la prioridad. Para nosotros, lo prioritario es el tercer carril de la autopista. Lo que decimos de la variante es que es muy hipócrita que el actual gobierno, que son quienes han liderado mayoritariamente en los últimos 25 años la lucha contra determinados viarios, sea el que ahora nos lo traiga como la cosa nueva. Es una falta de respeto a la inteligencia de los laguneros. ¿Podemos paralizarlo? No. Podemos posicionarnos en que primero se hagan otras cosas y en una modificación para que la gente que cuenta con viviendas tenga derecho a la reposición y que no directamente se le expropie, se le derribe la casa y se le pague un justiprecio que no le va a dar para poder rehacer su vida.

CC se opuso durante el mandato al tranvía a Los Rodeos. ¿Mantendrá la postura?

Nosotros no nos hemos opuesto al trazado del tranvía a Los Rodeos; lo hemos hecho al proyecto que se ha planteado. Es el que descartamos hace doce años, que pasaba por las calles El Juego y Seis de Diciembre, entraba por San Benito y cogía San Lázaro hasta el aeropuerto, derribando casas, eliminando vías importantísimas de conexión interior de la ciudad y que nos iba a generar un caos de movilidad.

¿La solución sería que pasara por la futura rambla sobre la autopista del Norte?

Podría ser. O en paralelo a la autopista, o subterráneo en un paralelo de la TF-5, o aéreo. Yo creo que el futuro del tranvía hasta el aeropuerto pasa por esa rambla, no por derribar medio San Lázaro.

¿Qué características tendría el nuevo PGO? ¿En la línea del que CC ya intentó o más amable con el suelo rústico?

El que CC intentó en 2014 era un PGO que había salido del consenso. Estuvimos cinco años trabajando con los ciudadanos en consultas populares y de ahí salió esa propuesta. Se modificó y ya había un plan para aprobarlo en 2015 que recogía 1.600 alegaciones. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Sacar a exposición pública el documento de 2019, que los vecinos presenten sus alegaciones y que se pueda aprobar. El Plan de 2019 estaba consensuado ya con todas las plataformas, los ganaderos, los agricultores y los colectivos y ciudadanos de los espacios urbanos. Necesitamos un PGO equilibrado que vuelva a poner al municipio en un lugar atractivo para invertir. La Laguna se muere, está perdiendo inversión y Santa Cruz está absorbiendo la mayor parte de las inversiones que podrían venir a La Laguna.

Si gobiernan, ¿habrá permiso de acceso al velatorio del Cristo a través de la plaza?

Pues no lo sé. Nosotros estamos en la oposición; el actual gobierno es el que está ejerciendo y es el que ha gestionado todo lo que tiene que ver con el velatorio. Nosotros creemos que es una actividad privada y, como actividad privada, tendrá que someterse a la legalidad existente.

¿Mantendrán el proyecto de comisaría en la antigua estación de guaguas?

Están pensando en una policía de los años 90 y por lo que vamos nosotros a apostar es por la descentralización. Hay que volver a abrir los destacamentos de Taco, La Cuesta, Tejina… y tenemos que remodelar la comisaría del casco. Después se debe buscar un centro logístico donde estén los depósitos, los vehículos, los talleres, los gimnasios y los equipamientos globales. Creo que el acuerdo al que ha llegado este grupo de gobierno con el Ejecutivo regional es una chapuza, porque nos ceden el espacio 30 años. ¿Y después qué hacemos? ¿Toda la inversión que hemos hecho se la damos al Gobierno de Canarias? Nosotros apostamos por recuperar la estación para los vecinos del Padre Anchieta, San Benito, San Honorato, El Coromoto, el Camino de La Villa... Se puede rehabilitar ese edificio como espacio cultural y vecinal y alrededor construir aparcamientos subterráneos y una plaza en la superficie.

En las listas a La Laguna hay más integrantes de lo habitual con un perfil popular en vez de técnico. ¿Se ha quedado la política para quienes quieren estar en ella y los profesionales más solventes huyen?

La práctica totalidad de la gente que está en la candidatura tiene estudios de Formación Profesional o superiores. Para presentarte a las elecciones en democracia no tienes que tener una carrera universitaria. Los ciudadanos lo que votan son personas igual que ellos para que les representen dentro de la Administración y hagan que esta lleve a un modelo de municipio u otro. Soy contrario a la titulitis. Yo tengo titulación superior y no por eso soy mejor que una persona que no la tenga si cuenta con capacidad de poder gestionar y de trabajo. Es verdad que hay gente con carreras profesionales que huye de la política porque es un trabajo de alto riesgo: por todo te denuncian y te meten en el juzgado. Yo defiendo a muerte mi candidatura porque representa la identidad de La Laguna.

¿Se ve gobernando con Luis Yeray Gutiérrez de socio?

No son mis intenciones; yo soy la alternativa a Luis Yeray.

¿Cómo es su relación con él?

Prácticamente no la hay. En el momento en el que me nombraron portavoz municipal me quitó el habla.