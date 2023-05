¿Cómo se explica lo ocurrido en este mandato en Arona?

Arona es un municipio muy importante. Es la capital del Sur y su potencial de desarrollo y de importancia es extraordinario. Y eso, inevitablemente, atrae la atención y el interés de fuerzas muy poderosas. Intereses ajenos a la política, que quieren ejercer presión e influir por sus intereses. A estos grupos les interesa controlar al poder político. Cuando no pueden hacerlo, cuando se tropiezan con un alcalde y un partido que colocan el futuro de su gente por encima de todo, se intenta rehacer el resultado de las elecciones por cualquier medio: en los pasillos, en los despachos, en operaciones de desgaste mediático, en conspiraciones políticas... Es obvio que hay quienes quieren retrasar las manillas del reloj de Arona ocho años atrás y devolverla a una situación de multipactos y alcaldías compartidas. Arona no se puede permitir dar marcha atrás. Por eso pido a los vecinos el respaldo a una Arona fuerte que siga avanzando como capital del Sur.

¿Se ha sentido maltratado?

Para las personas como yo es más fácil cambiar de religión que de partido o de ideología. Creo que he sido coherente en todo momento. Para seguir en política tenía más opciones, pero luché por defender mis derechos en el PSOE y conseguí que me dieran la razón con la intención de presentarme como candidato. Sin miedo a la democracia. Hay quienes prefirieren ser colocados a dedo: yo no. El tiempo, la justicia y la militancia me dieron la razón; no han podido conmigo, y ahora toca que hablen las urnas.

¿Con qué objetivos afronta las próximas elecciones?

Arona tiene por delante sus años más importantes. Hemos iniciado el saneamiento y el alcantarillado, empieza a desbloquearse unidades de actuación y situaciones como la de Ten Bel. La renovación hotelera es un hecho. Es el tiempo del Plan General de Ordenación (PGO), de contar con nuevos institutos, centros de salud en Las Galletas y Los Cristianos, una movilidad normalizada, con ese soterramiento de vías en los accesos a Los Cristianos… Y, por supuesto, la vivienda. Somos un área metropolitana como Santa Cruz-La Laguna y el motor económico de Tenerife. Mis vecinos tienen el mismo derecho a acceder a servicios públicos de calidad.

¿Qué pide a sus vecinos?

Una mayoría incontestable que sitúe a Arona donde se merece, como capital del Sur y como motor económico de Tenerife. Para que se nos oiga alto y claro. El PSOE y este alcalde no sólo tiene el único proyecto para Arona, sino el mejor. Hay que movilizarse el 28M y parar en seco una de las campañas más sucias y desesperadas que he visto. Nadie tiene programa. Todo gira en torno al PSOE.

¿Si tiene que pactar, marca alguna línea roja?

No contemplo ese escenario. Humildemente, una mayoría es posible y, sobre todo, necesaria.

¿Cuáles son sus retos para el mandato que viene?

Culminar el PGO y la red de saneamiento, un nuevo plan de asfaltado, luchar por los centros de salud de Las Galletas y Los Cristianos y ver crecer la cartera de servicios del Hospital del Sur. No quiero que nuestra gente tenga que desplazarse siempre a La Candelaria. El soterramiento de los accesos a Los Cristianos, el centro deportivo y piscina de Cabo Blanco, la playa de Los Tarajales, el paseo y la playa de Las Galletas, la Casa del Mar para terapias de párkinson y alzhéimer en Los Cristianos o el punto de detección precoz de enfermedades de transmisión sexual…

¿Qué necesita su municipio en infraestructura educativa?

Nuestros colegios e institutos están masificados. Tienen el doble de alumnado que hace 20 años y casi las mismas infraestructuras. El nuevo IES de Parque La Reina acabará con los barracones del IES de Guaza, pero no es suficiente. Necesitamos cuatro centros para medianías, Cho, Los Cristianos y El Fraile. Eso pedimos a Educación.

¿Y en materia sanitaria?

El Hospital del Sur es fundamental. Aspiramos a disponer de un hospital público de máximo nivel, comparable a La Candelaria o al HUC. El Sur y las islas de la provincia lo merecen y tienen población suficiente. Necesitamos que pacientes de diálisis, oncología o cirugía mayor puedan ser atendidos en el Sur y no tengan que ir a Santa Cruz. Hemos avanzado mucho en el centro de salud de Las Galletas, donde se cuenta con un consultorio que mantiene el Ayuntamiento, pese a que no es su competencia. Y, en Los Cristianos, un centro de salud a la altura. Hace años que se cedió suelo a Sanidad junto a la Escuela de Idiomas y no se ha hecho.

¿Y en cuanto a saneamiento?

En Arona sufrimos los vertidos y tampoco contamos con alcantarillado. Es increíble en pleno siglo XXI, pero nunca nadie se lo planteó en serio. Ya están obras del Estado en marcha por valor de más de 60 millones de euros, a los que habrá que sumar la parte municipal para completar unos 80 millones que permitan disponer de alcantarillado y depurar las aguas en Montaña Reverón, eliminando emisarios en Palm Mar y Las Galletas.

¿Cómo se puede resolver el problema de vivienda en el Sur?

No es posible ni sostenible que en una zona tan próspera como el Sur, la gente no pueda tener un proyecto de vida. ¿Con un sueldo de poco más de mil euros, cómo se puede pagar alquileres de 800? Hace años defendí que no hubiera alquiler vacacional fuera de la zona turística para evitar que los precios se dispararan. Hemos cedido suelo al Gobierno canario para construir vivienda pública y la intención es ceder más, tras aprobar el PGO, para cubrir por lo menos la demanda de 800 personas que hay en Arona. Una de las cosas más claras que tengo, junto con mi equipo, es que la riqueza que genera el turismo se tiene que notar en la vida de los vecinos. De lo contrario, si el turismo es visto como un obstáculo al acceso a derechos como la vivienda, vamos a vivir episodios duros de turismofobia. El turismo ha aportado mucho a Canarias. Pero la economía está al servicio de las personas.

¿Acabarán las colas de la TF-1?

Llevamos décadas aguantando, esperando y confiando. No es un problema de ahora. Arona y el Sur han duplicado su población, pero cuentan con las mismas infraestructuras de hace muchos años. Soterrar las vías de entrada y salida de Los Cristianos, actuar en la zona de Guaza o crear un carril directo desde la TF-1 para acceder y salir del Hospital del Sur son actuaciones absolutamente imprescindibles.

¿Qué importancia tiene el plan de El Mojón para Arona?

El plan parcial de El Mojón es la oportunidad para Arona de transformación y de modernización turística, comercial y residencial. Un tren que perdió hace 23 años. Ni hace 4, ni 10 ni 20 años habíamos llegado a este punto: que los propietarios del suelo hayan aceptado el convenio de recepción propuesto por técnicos municipales. A partir de ahora, el Ayuntamiento firmará ese convenio este mes y, una vez concluidos los plazos legales, se podrán conceder las primeras licencias, mientras que el municipio recibe los dos grandes parques y la parcela de uso cultural. Un millón de metros cuadrados de suelo, mil millones de euros en inversión y miles de puestos de trabajo. Todo con luz y taquígrafos.

¿Arona tiene el peso insular que merece?

Arona es la capital del Sur y el Sur es la capital económica de Tenerife. Sin embargo, su voz y su peso no se corresponden con esa realidad. No podemos tener una población que duplique a la de hace 20 años con las mismas infraestructuras. Yo he tratado estos años de elevar la voz en defensa, no sólo de mi municipio, sino de toda la comarca. Y lo seguiré haciendo. Arona y el Sur necesitan que se les escuche alto y claro. Y por eso pido un apoyo rotundo el 28 de mayo.