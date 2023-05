«Cuidamos el turismo porque es el que genera recursos para avanzar»

¿Se presenta a las elecciones municipales por última vez?

No lo sé. El tiempo dirá. Mi horizonte ahora son los próximos cuatros años.

¿Qué se plantea para ese periodo?

Consolidar algunas de las líneas en las que trabajamos y que tiene que ver con la transición ecológica, digital y el destino turístico inteligente; la mejora de la oferta social, ampliar el centro de mayores, mejorar el servicio de atención domiciliaria, el apoyo saludable, al ocio y el envejecimiento activo; aumentar la presencia universitaria en Adeje como elemento relevante para la formación, el talento y la empleabilidad y reconfigurar el espacio y la dotación de infraestructuras que propicie la transferencia de valor, de forma que el turismo aporte recursos y posibilidades para desarrollar la oferta cultural, deportiva, gastronómica y pequeñas iniciativas empresariales para mejorar las condiciones de los emprendedores. Además de contribuir y mejorar nuestro patrimonio cultural, natural e intangible. Todo eso se articula en proyectos que tenemos para vertebrar, de manera cohesionada, los barrios y el casco minimizando las diferencias para configurar una pequeña ciudad, algo que en Adeje es posible.

¿En eso suma el falso túnel de la autopista de Playa de Las Américas a Fañabé?

Nos ayudará muy mucho. La TF–1 corta la ciudad turística cortada en un tramo con 12 accesos, lo que complica la movilidad en la zona. Ese proyecto permitirá que el tráfico urbano se desarrolle en ese ámbito y descargue la autopista.

El Adeje actual respecto al que asumió en 1987 no lo conoce ni la madre que lo parió...

Ni la madre que lo parió ni yo. La clave está en la capacidad creativa de afrontar una transformación social, económica, cultural y de todo tipo en un corto periodo de tiempo. Pasamos de un durísimo sistema de agricultura de exportación a una sociedad terciaria, con un destino turístico reconocido y reconocible en el mundo, ¡en el mundo! El Ayuntamiento ha jugado su papel, pero ha sido posible también por un empresariado comprometido que ha arriesgado y trabajadores que supieron y saben readaptarse y responder. Un conjunto de políticas nos han permitido llegar a donde estamos en poco tiempo y un proceso sin grandes traumas. Como uno de los objetivos fundamentales, seguimos trabajando para que ese proceso continúe en clave humana, no económica, en un espacio de convivencia, tolerancia, respeto y oportunidades. Esa línea de trabajo hay que reforzarla.

Parece que supera bien cuatro años muy singulares...

Nos ha pasado de todo y sin manual de instrucciones. Cayó Thomas Cook y parecía que se acababa el mundo, vino el covid y aquello nos pareció una tontería. Me quedo con lo bueno: que nos demostramos a nosotros y al mundo nuestra capacidad de resolver problemas y de unirnos para solucionar situaciones críticas, como sociedad y como destino turístico. Cerramos un hotel con mil personas dentro, pero salimos airosos, pusimos en valor trabajos a los que dábamos poca importancia y reconocimos la interdependencia.

¿Cómo llega el PSOE a estas elecciones?

Percibo una muy buena vibra, como se dice ahora. Pero la canalización de eso en votos la veremos el 28. Nos presentamos con dignidad, creo que hemos respondido, que hemos seguido consolidando y configurando una realidad social basada en el turismo. Cuidamos el turismo porque sin turismo no hay recursos y sin recursos no mejoran los servicios, los colegios, la limpieza... Creo mucho en el turismo porque he vivido las dos etapas y la que ha producido libertad, oportunidades e igualdad es esta. ¿Mejorable? Sin duda, pero la anterior era emigración, miseria, abuso, lejanía, olvido... Cuidamos el turismo porque es el que genera recursos para avanzar y tenemos que evitar que otros empiecen a jugar con las cosas de comer. Somos conscientes de que gran parte del peso de la Isla está sobre nosotros, que somos el 35% del PIB. Eso es una responsabilidad en términos de empleo, de economía y de todos. Es una responsabilidad que asumimos con solidaridad.

Cuando oye a algunos que llegan al Sur y hablan del Hospital, ¿cómo se le queda el cuerpo?

¡Qué quieres que te diga! Esa lucha histórica sale a trancas y barrancas. Pero hay que decir que ocurre cuando gobiernan los socialistas y confío en que en próximas fechas se configure el hospital que necesita no el Sur, sino la Isla y, si me apuras, la provincia.

Con el referente de la polémica que genera el proyecto Cuna del Alma, ¿hacia dónde va el modelo turístico de Adeje?

Lo tengo clarísimo: tiene que ser aquel que con el mínimo coste, incluidos los recursos ambientales, nos produzca el máximo beneficio. La clave es la excelencia. Lo hemos conseguido en parte, pero no se puede parar porque muere. Hay que establecer un equilibrio entre lo que hay y lo nuevo, pero, sobre todo, las garantías jurídicas. Cuna del Alma es un modelo ejemplar, de superlujo, adaptado al territorio y comprometido con la población del lugar. No tengo ningún interés personal, solo que sea un factor generador de riqueza y dinamizador de un producto turístico que tiene que renovarse.

Ha creado un modelo de administración de referencia.

Para que un Ayuntamiento funcione y comprometido con el ciudadano, que es quien lo mantiene y paga, se precisa eficacia y amabilidad. Sobre esos dos pilares, el Ayuntamiento de Adeje es reconocido y reconocible.

Cuando llegue 2027 llevará usted 40 años en la Alcaldía.

Sé lo que es estar en la oposición, gobernar en pacto sin ser alcalde, ser alcalde en pacto y con mayoría absoluta. Debe establecerse un sistema que propicie las mayorías en los municipios, porque en los ayuntamientos debe primar la gestión y el servicio, no el debate.

¿Cómo llega la comarca a estas elecciones?

Con expectativas de seguir avanzando en soluciones para la movilidad, el aeropuerto... Son temas insulares y, si me apuras, regionales en los que hay avances, por lo que sería buena la continuidad de los gobiernos actuales, porque tienen una proyección de qué hacer y de forma correcta.