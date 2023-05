Tres equipos principales se disputan el partido del poder en el Ayuntamiento de Santa Cruz. En este caso, en vez de goles, necesitan votos para cumplir sus aspiraciones. El candidato de Coalición Canaria (CC), José Manuel Bermúdez, actual alcalde de la capital, busca la mayoría absoluta en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo para poder concluir, con tranquilidad y sin sobresaltos, sus proyectos, en el que sería su cuarto mandato.

La candidata del Partido Socialista (PSOE), Patricia Hernández, anhela arrebatarle la Alcaldía de Santa Cruz a Bermúdez y a CC, ésta vez de verdad, sin interrupciones. Y el candidato del Partido Popular (PP), Carlos Tarife, está convencido de que se puede producir un sorprendente giro electoral en esta ciudad, desbancando a los nacionalistas y socialistas en el ranking de los preferidos por los chicharreros.

En la particular liga de este municipio también juegan otros equipos que, aunque, y según el acontecer de los hechos en la historia de la democracia en Santa Cruz, no tienen tanto a su alcance la copa de los campeones, sí pueden llegar a ser imprescindibles y determinantes para que alguno de los grandes pueda meter el gol final. Así ocurrió tras las últimas elecciones con Ciudadanos (CS) y Unidas Podemos (UP).

El nacionalista José Manuel Bermúdez logró ganar las elecciones municipales de 2019, consiguiendo diez concejales. Pero los números no sumaban para poder conformar el gobierno municipal. El Partido Socialista obtuvo nueve ediles, tres más que en 2015, por lo que, entre las opciones de pactar con CC, como lo hizo en 2011, o de intentar conseguir el sillón de la Alcaldía, optó por lo segundo.

Comenzaron las llamadas de teléfono, las reuniones y los encuentros casi a escondidas en diferentes puntos de la ciudad durante casi 20 días. Para que Bermúdez pudiera ser alcalde, no era suficiente un pacto con el PP, como el que se estableció tras las elecciones de 2015, pues éste partido había perdido la mitad de los concejales que obtuvo entonces, quedándose con sólo tres. Necesitaba uno más para los 14, por lo que no le quedaba otro remedio que recurrir a Ciudadanos, que consiguió dos, pues Unidas Podemos, con tres ediles, quedaba totalmente descartado, además, por ambas partes. Cs se convirtió en la portería en la que ambas formaciones, CC y PSOE, querían entrar para conseguir la Alcaldía.

¿Quién crees que ganará las elecciones autonómicas en Canarias? ¿Quién crees que ganará las elecciones autonómicas en Canarias?

El sábado 15 de junio de 2019, en el pleno en el que se iba a conocer el nombre del alcalde, tanto José Manuel Bermúdez como Patricia Hernández parecían tranquilos; el primero, porque no se esperaba lo que iba a ocurrir y la segunda, porque ya conocía el desenlace. Finalmente, y a pesar de que la misma noche del viernes Cs advirtió a Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano que debían votarse a sí mismos para facilitar la Alcaldía al líder nacionalista, los dos concejales de la formación naranja apoyaron, junto a los tres de Unidas Podemos, a Patricia Hernández. La convirtieron en la primera alcaldesa de la historia de Santa Cruz de Tenerife, poniendo fin a 40 años de gobiernos ininterrumpidos de CC y de las formaciones que la antecedieron, primero, la Unión de Centro Democrático (UCD) y más tarde, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI).

De manera inmediata, Cs abrió un expediente de expulsión contra los dos ediles de Santa Cruz, pero estos fueron readmitidos, tras reconocer lo sucedido e indicar que el objetivo era, tal y como su partido «había defendido en campaña», acabar con el poder de CC en Santa Cruz. La socialista Patricia Hernández formó gobierno con Zambudio y Lazcano, entregándoles las Concejalías de Promoción Económica y Urbanismo, entre otras áreas. Unidas Podemos se quedó fuera del gobierno, al quedar descartado un pacto con Cs, pero apoyando a Hernández desde la oposición.

Pero el nacionalista José Manuel Bermúdez no se quedó con los brazos cruzados. Ya en plena pandemia del Covid, «mal gestionada por el PSOE», según CC, y aprovechando que Lazcano había decidido abandonar el Ayuntamiento de Santa Cruz por la tensa relación con su compañera de partido, el entonces exalcalde movió fichas. Tras intensas reuniones y encuentros, la mayoría por videoconferencias debido a las restricciones del Covid, en el pleno del 13 de julio de 2020, cuando apenas habían pasado 14 meses desde la proclamación de Patricia Hernández como alcaldesa, salió adelante la moción de censura presentada por CC, PP y la edil de Cs que sustituyó a Lazcano, Evelyn Alonso, a la que también la formación naranja abrió un expediente de expulsión. De esta forma, Bermúdez le arrebataba la Alcaldía a Hernández y volvía a convertirse en el regidor chicharrero, firmando un pacto de gobierno con el PP, a quien le otorgó las Concejalías de Urbanismo, Servicios Públicos y Deportes, y con Alonso, a quien le dio Seguridad Ciudadana.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Santa Cruz se convirtió en una batalla campal, en la que la oposición ha intentado llevar casi todo a los tribunales, criticando cada uno de los pasos de la gestión llevada a cabo por el equipo de Gobierno. Pero la relación entre los propios socios de gobierno CC y PP tampoco ha sido fácil, aunque intenten aparentar que todo es de color de rosa.

De cara a estas elecciones, todos sueñan con la mayoría absoluta, como la que obtuvo Miguel Zerolo en 2003, pero esto en Santa Cruz ya es prácticamente imposible. No quedará otro remedio que volver a recurrir a los pactos. El PP, seguro, y quizás también Cs, esta vez con Enrique Arriaga como candidato, y Unidas Sí Podemos, con Ramón Trujillo como líder, volverán a tener la llave en sus manos para los posibles gobierno de CC o PSOE. Mucho tendría que cambiar el sentido del voto en la capital para que el panorama fuera otro. Lo que sí está claro, o eso al menos han afirmado, es que Bermúdez no pactará con Hernández, pues su enemistad es cada vez más evidente. Lo mismo ha dicho Tarife, pero porque su línea roja es la izquierda.

En estas elecciones, también optan a formar parte del Ayuntamiento chicharrero, Nueva Canarias, con el regreso de Odalys Padrón; PNC; Vox; Partido Animalista; Drago Verdes; Reset; Reunir Canarias Sostenible, y Ahora Canarias-PCPC. El final de esta historia se escribirá el 28 de mayo.