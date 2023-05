Las urnas convirtieron al Valle de Güímar en un ejemplo de diversidad política hace cuatro años. PSOE, CC y PP ganaron en Candelaria, Arafo y Güímar, respectivamente, aunque los populares no llegaron a la Alcaldía que han compartido los otros dos partidos. Con problemas y un Polígono Industrial (el más productivo de la Isla) en común, mantienen como asIgnatura pendiente la mancomunidad de servicios.

Candelaria

Los socialistas llegaron a la Alcaldía en 2001 y no la han dejado. Mari Brito, además, recuperó la mayoría absoluta hace cuatro años y todo apunta a que seguirá en esa línea ante una oposición que ha estado muy ausente (por asistencia intermitente de varios de sus miembros) durante el mandato. El PP busca un revulsivo con el cambio de liderazgo, mientras CC concurre con la misma cabecera que obtuvo sus peores resultados. Se echa en falta el liderazgo de Maica Coello en Unidas Sí Podemos (renunció al acta de concejala durante el mandato) y la concurrencia de José Fernando Gómez y Vecinos por Candelaria. Sí está Nueva Canarias. La primacía del PSOE de Brito no se pone en duda. Falta saber su límite.

Arafo

Juan Ramón Martín, al final, es el candidato arafero de Coalición Canaria y, asegura, será alcalde durante los próximos cuatro años, si así lo deciden las urnas. Es decir, no se marchará. En su segunda candidatura busca revalidar la mayoría absoluta, pero volverá a vérselas con quien ha sido su socio durante gran parte del mandato, el socialista Juan Francisco Pestano, que esta vez no tiene por la izquierda a IUC. A esa ausencia se suma, como novedad, a Luz Minerva Pérez como aspirante del PP, partido al alza en todo el territorio nacional, pero Arafo es muy singular, políticamente hablando. Todo es posible.

¿Quién crees que ganará las elecciones autonómicas en Canarias? ¿Quién crees que ganará las elecciones autonómicas en Canarias?

Güímar

Si el resultado electoral es una incógnita en algún municipio de la comarca ese es Güímar. La precampaña y campaña no son un modelo a seguir, con alusiones y justificaciones personales que terminan en la vía judicial, lo mismo que la política. El PP acaba de trasladar a la Fiscalía decretos que considera irregulares. Su candidata, Carmen Luisa Castro, fue la ganadora hace ocho y cuatro años, pero desde 2019 está en la oposición, convertida en azote (más bien su coordinador, Víctor González) del pacto PSOE-CC, e incorpora a la única concejala de Ciudadanos. Mientras, al socialista Airam Puerta se lo han puesto difícil tras tener que explicar públicamente que no forma parte del caso mediador y cuestionar su gestión como alcalde de 2019 a 2021 a través de la Fiscalía. Su sucesor, el actual regidor, Gustavo Pérez (CC), apuesta por mantener un perfil bajo y avanzar en la gestión, aunque el PP lo incluye en su denuncia. En todo caso, los güimareros tienen otras opciones, como Nueva Canarias con quien fuera miembro de la candidatura socialista y secretario personal de Puerta, Carlos Llarena, así como Unidas Sí Podemos. El escenario cambia respecto a 2019 porque Güímar pasa a tener 21 concejales, lo que sitúa la mayoría absoluta en 11. Pactar parece obligatorio. Y el PP conoce su soledad en ese sentido, a priori.

Granadilla de Abona

Incertidumbre es lo que también reflejan las encuestas para la Alcaldía de Granadilla de Abona. Jennifer Miranda (PSOE) trabaja por liderar la candidatura más votada, como en 2019, aunque no gobernara y empatara a número de concejales con CC. Los socialistas barajan la posibilidad de que no sea así, pero eso no imposibilitaría formar gobierno. La clave es el PP, que llega a las elecciones con perspectivas al alza y con el relevo de quien fue su candidato en las últimas ocasiones, Marcos González, integrado en la candidatura de Coalición Canaria. Los nacionalistas siguen liderados por José Domingo Regalado, consciente de que Granadilla de Abona es una plaza imprescindible para CC. También aquí el Pleno crece, pero a 25 concejales.

Guía de Isora

Josefa Mesa (PSOE) vive sus primeras elecciones como candidata después de gobernar cuatro años con la mayoría absoluta holgada que heredó de Pedro Martín, quien se convirtió en presidente del Cabildo. Mesa se enfrenta a a Ana Dorta (CC), la nacionalista derrotada por Martín en dos ocasiones anteriores, y a un Partido Popular que mantiene a Carlos Álvarez.

VOX presenta candidatura en todos los municipios.