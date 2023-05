Una continuidad amenazada

Las elecciones municipales del 28M en las cuatro localidades de la Isla Baja (Garachico, El Tanque, Los Silos y Buenavista del Norte) serán una pelea voto a voto en la delgada línea que separa la continuidad del cambio. CC en Garachico, PSOE en El Tanque, CC-PP en Los Silos y SSP-CC en Buenavista afrontan estas elecciones con la ligera ventaja que da gobernar en los últimos cuatro años, pero con la amenaza cierta de que un puñado de votos, o un pacto diferente, podrían acabar con su etapa de gobierno. El PSOE va a por todas en dos de sus antiguos bastiones, Buenavista y Los Silos, tras el cambio que se produjo en los comicios de 2019, y espera poder mantener la mayoría absoluta que logró en El Tanque el ahora inhabilitado Román Martín. En Garachico, los socialistas vienen de unos resultados muy malos, con sólo un edil. Dos exalcaldes regresan a los carteles electorales para tratar de recuperar el poder tanto en Garachico, donde Ramón Miranda lidera el proyecto de A’Gara, apoyado por Nueva Canarias, como en El Tanque, donde Jesús Fariña regresa al PP.

Los resultados finales son realmente inciertos en estas cuatro localidades, todas de menos de 5.000 habitantes, donde unos pocos votos pueden cambiarlo todo a partir del 28M. La aparición de Vox es una incógnita que altera el tablero político y si obtienen representación en alguna localidad, podrían convertirse incluso en llave de gobierno. En Garachico y Buenavista, Vox no tendrá la competencia del PP y será la única formación situada a la derecha.

Garachico. Coalición Canaria, con el actual alcalde José Heriberto González al frente, competirá en las urnas con A’Gara, liderada por el exalcalde nacionalista Ramón Miranda Adán; PSOE, y Vox, que se encuentra con un municipio en el que no se presenta el PP. En mayo de 2018, Ramón Miranda fundó la Agrupación Garachiquense con la intención de volver a la política activa en 2019. No pudo presentarse, pero su partido logró (con las siglas del PP por un acuerdo in extremis) tres concejales y el 28% de los votos. El próximo 28M se medirá en las urnas a José Heriberto González (CC), quien fue su mano derecha en el gobierno local y es alcalde desde julio de 2011, tras la renuncia del propio Miranda. Los socialistas sacaron el 13% de los votos y se quedaron entonces con un único edil. Si no hay números para una mayoría absoluta, cualquier edil podría ser la clave.

El Tanque. El PSOE de la alcaldesa Esther Morales quiere revalidar la mayoría absoluta que obtuvo en 2019 con Román Martín, posteriormente inhabilitado. Tendrá enfrente a CC, Vox y PP, donde regresa el exalcalde Jesús Fariña. Tras varios mandatos siendo importante en la política local, no se presenta Pablo Estévez, que en 2019 logró dos ediles con Nueva Canarias. De los cuatro cabezas de cartel, sólo Fariña tiene experiencia previa al frente de una lista.

Los Silos. Los electores silenses podrán elegir entre Coalición Canaria, PP, PSOE, Unidas Sí Podemos y Vox. La irrupción de estos dos últimos partidos puede afectar sobre todo al PSOE y al PP, con quienes comparten parte del electorado a la izquierda y a la derecha. Macarena Fuentes (CC) aspira a mantener la Alcaldía frente a un PSOE que ganó las elecciones de 2019 con más del 40% de los votos y ahora cambia de candidata al apostar por Carmen Luz Baso. Unidas Sí Podemos quiere pescar en el caladero de votos del PSOE y podría posibilitar alguna mayoría alternativa si es que logra representación.

Buenavista del Norte. La única Alcaldía de Sí se Puede en Tenerife, la de Antonio González (SSP), se juega la continuidad contra su actual socio, Coalición Canaria; el PSOE, que ganó las elecciones de 2019 por apenas 51 votos, y Vox, que tampoco tendrá que competir con el Partido Popular en el caso buenavistero. Las fuerzas entre los socialistas y SSP están muy igualadas en los últimos años. La obtención de representación en esta Corporación norteña garantiza, salvo sorpresa en forma de mayoría absoluta, que cualquier edil puede ser fundamental para formar gobierno, una circunstancia que en este mandato ha beneficiado a la nacionalista Ángeles González. La exalcaldesa Eva García (PSOE) tratará de recuperar una plaza histórica para su partido.