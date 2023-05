La candidata del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha asegurado que la negativa de José Manuel Bermúdez a enfrentarse a ella en un debate abierto y público responde a la "cobardía del actual alcalde", que "no puede sostener con argumentos la gestión realizada en los últimos años al frente del Ayuntamiento".

"El señor Bermúdez o bien tiene miedo a perder el debate o a que quede claro ante los votantes que su único proyecto para esta ciudad es seguir paseando infografías y repitiendo el mismo programa electoral desde 2011", afirmó la candidata socialista.

Para Patricia Hernández es "impropio" que alguien que quiere seguir liderando la ciudad de Santa Cruz se niegue de forma reiterada a contraponer proyectos y a rendir cuentas ante los ciudadanos. "En el formato que quiera, el día que quiera y donde quiera Bermúdez, estaré dispuesta a debatir con él", subrayó.

Según señala Hernández, "en contraposición al miedo de Bermúdez, todos los demás candidatos a otras instituciones públicas no rehúyen debatir abiertamente, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria o el organizado esta misma semana entre los candidatos a la Alcaldía de Barcelona, Sevilla y Valencia, y así en todas las capitales de provincia".

"Esta falta de valentía del actual alcalde le inhabilita para seguir gobernando e impide a los vecinos conocer y contrastar las propuestas políticas que decidirán el futuro de la ciudad", opinó Patricia Hernández, para añadir que Coalición Canaria, con Bermúdez a la cabeza, "prefiere enfangar en los medios de comunicación la campaña electoral mientras que el Partido Socialista lidera la única propuesta de cambio para la ciudad".

"No querer debatir es un acto de cobardía por su parte. Es vergonzoso que no haya debate y mucho más que seamos la única capital de provincia donde los candidatos no debaten porque su alcalde tiene miedo a hacerlo", insistió.

La candidata del PSOE ha incidido en que este "miedo" a debatir "también se ha reflejado en la negativa de Bermúdez a convocar el Pleno del Estado de la Ciudad en los últimos seis años, a pesar de estar obligado a hacerlo con carácter anual según establece el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz".

"Esta actitud lo único que pone de manifiesto es que Bermúdez no quiere la Alcaldía para resolver los problemas de los vecinos; la quiere solo para ostentar el poder", detalló la candidata. "A esto se suma la negativa de Bermúdez de convocar los plenos extraordinarios solicitados por la oposición, obligando al secretario a asumir la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legalidad", agregó.

Te puede interesar: Elecciones Municipales Patricia Hernández promete dotar a Santa Cruz de sombra

La socialista lamentó también que esta postura de Bermúdez "sea una constante" en los plenos municipales, "donde se ha tomado por costumbre finalizar con sermones bermudistas vacíos de contenido político y propuestas para la ciudadanía".

"Está claro que no hay debate porque no ha hecho nada, porque no puede presentarse ante los vecinos y rendir cuentas. Bermúdez pasará a la historia como el alcalde de las infografías, de las promesas repetidas. Un alcalde que se esconde detrás de sus concejales porque tiene miedo a que le ponga la cara colorada", afirmó Hernández.