La candidata del PSOE a la Alcaldía de Los Silos, Carmen Luz Baso, «va a por el cambio en Los Silos». Así lo manifestó en la presentación de su candidatura en el antiguo convento de San Sebastián. En el acto estuvo arropada por un patio con simpatizantes de la candidatura y de vecinos silenses. Baso dejó claro que «hay que sacar al municipio de la parálisis en la que se encuentra».

Carmen Luz Baso fue contundente y aseguró que asume «la responsabilidad de esta candidatura como el paso más serio y difícil que he dado jamás». Y añadió: «No me tomo a la ligera, ni por un segundo, el hecho de que el compromiso que adquiero con mi pueblo es el reto más importante al que me he enfrentado nunca», argumentó.

Durante la presentación también se pudo conocer a los integrantes de la lista que acompañarán a Carmen Luz Baso, actual consejera del Cabildo Insular de Tenerife. Un grupo de quince hombres y mujeres que «con ganas y capacidad se comprometen a dejarse la piel en ello», expresó la candidata socialista.

Baso desgranó varias líneas estratégicas durante su discurso que, en su opinión, son «imprescindibles para provocar el cambio en Los Silos». Entre ellas se encuentran el impulso a la agricultura con todos los objetivos a los que se enfrente el sector en la actualidad: «El reto del agua, la gestión del territorio, las instalaciones complementarias o la adecuación de la red de pistas y caminos, que es vital para el correcto funcionamiento de las explotaciones».