El candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de Arafo, Juan Ramón Martín, aseguró «con rotundidad» durante la presentación de la lista electoral que «tenemos un proyecto para los próximos cuatro años, y quien diga que me voy a los seis meses, miente. Les digo alto y claro que estaré aquí los próximos cuatro años, no me voy a ir».

Martín destacó que, en la actualidad, «Arafo ha superado los peores momentos económicos consiguiendo saldar la deuda que nos asfixiaba dos años antes de lo previsto. Gracias a esta gestión, tenemos un Ayuntamiento saneado y podemos afrontar un futuro lleno de ilusión». En este sentido, destacó que «no tenemos ideas, tenemos proyectos, planes muy avanzados en cultura, deportes, saneamiento… y serán realidad cuando Fernando Clavijo sea presidente del Gobierno de Canarias y Rosa Dávila presidenta del Cabildo de Tenerife». Juan Ramón Martín destacó que «tenemos un equipo muy preparado, formado y capacitado para entrar a gobernar desde el minuto uno. Y, algo muy importante, estamos orgullosos de Arafo, de ser de nuestro pueblo». Avanzó que entre sus objetivos está desarrollar un plan de rehabilitación de las calles del pueblo, seguir potenciando los Servicios Sociales y resolver el colapso de la entrada al municipio y al Polígono industrial. «Necesitamos una solución urgente, no podemos esperar ni un minuto más», aseveró. En su programa, CC incluye acciones inmediatas como las obras de saneamiento de Playa de Lima, de pluviales y asfaltado de El Carmen, la remodelación del centro de ocio y artesanal del Pino, ayudas directas a ganaderos y agricultores y un plan de acondicionamientos de los caminos rurales. A ello suma «la construcción del polideportivo cubierto y la circunvalación en el CEO Andrés Orozco y a la nueva Biblioteca, la Casa de la Juventud y la sala de estudio».