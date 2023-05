Once de cada cien contratos firmados en abril corresponden al sector audiovisual

Actitud y aptitud. El futuro laboral pasa por estas dos palabras, según defendió el alcalde de Santa Cruz y también candidato a la reelección en las elección del 28 de mayo, José Manuel Bermúdez, en la visita que realizó al centro de formación que se localiza en la plaza José Antonio Ramos.

En compañía de la dirección, que agradeció el interés del regidor, Bermúdez recorrió las instalaciones y aprovechó la oportunidad para reunirse con un grupo de alumnos y profesores, a los que le confió la necesidad de no solo tener buena predisposición sino la clave del éxito: la formación.

Dos ejes marcan la apuesta de CC para fomentar el empleo y la formación de los demandantes de empleo: itinerarios de éxito y proyectos que den respuesta a la demanda del mercado laboral. Llamativo fue el dato que aportó Bermúdez cuando reconoció que una empresa tuvo que cerrar unos días por falta de personal cualificado.

De ahí la necesidad de formarse, más allá de llevar el currículum con créditos de vida laboral. La demanda de profesionales es una realidad en sectores desde la restauración y la hostelería, a la estética... a la vez que advirtió del auge de empresas emergentes, como las audiovisuales: solo en el mes de abril, de cada cien nuevos contratos, once corresponden a este sector: 451 como técnicos profesionales de apoyo y de actividades culturales y artísticas y 319 como técnicos de grabación audiovisual. En abril, la principal oferta de empleo –por acuerdos suscritos– la encabezó el personal de limpieza, seguida de camareros, vendedores en tiendas y almacenes y, en cuarto lugar, sector audiovisual, gracias al rodaje en Santa Cruz de dos producciones internacionales, Den of Thieves, con Gerard Butler y The Island, con Joaquin Phoenix.

También se refirió al empresa Atos que, desde Tenerife, igual atiende a un cliente de Londres, informa sobre las olimpiadas, el Real Madrid o la firma Ferrari.

La clave del éxito laboral pasa, a juicio de Bermúdez, por acciones como liberar a los empresarios de la pequeña y mediana empresa del pago de la tasa de residuos sólidos, o establece incentivos fiscales para instalarse en Santa Cruz. «¿Sabían ustedes que mucha de las series de animación 3D que se ven en televisión la han hecho empresas establecidas en esta capital? Y es que Santa Cruz es la capital de provincia con menor fiscal», añadió. «Desde el ayuntamiento ponemos la alfombra roja a los empresarios porque sabemos que detrás vienen las empresas que generan puestos de trabajo», con el objetivo de general calidad de vida. «¿Por qué creen que hacemos actividades enSanta Cruz? Es necesario generar calidad de vida para que salgan las familias y consuman».

Y de nuevo otro dato de optimismo en la economía municipal. En Santa Cruz vive el 20 por ciento de la población de la Isla; treinta de cada cien nuevos contratos se firman en la capital, lo que la convierte en el motor de Tenerife.

Para Bermúdez, es fundamental adaptar la oferta a la demanda de las empresas, de ahí proyectos como ‘Teje el porvenir’ que se promueve desde la Sociedad de Desarrollo para instruir en técnicas de corte y confección, para ahondar en la necesidad de formar a los mayores de 50 años.

800 viviendas en seis años

Bermúdez también se refirió al anuncio del presidente Pedro Sánchez de construir 300 viviendas en suelo militar de Ofra y La Cuesta. «En los últimos cuatro años ha venido 30 veces a Canarias y cinco de vacaciones; la última vez que vino a Santa Cruz fue en la campaña de electora de 2019. Y el domingo va y hace una propuesta que no va a ocurrir en Santa Cruz. Nosotros, desde el ayuntamiento, con unas competencias limitadas, hemos construido 44 viviendas enElTablero –ya entregadas–, 381 están en marcha y tenemos previstas 400 en el próximo mandato, con lo que en seis años tenemos previsto que estén habitadas más de 800 nuevas viviendas».