Impulsar un auténtico y completo Hospital del Sur de primer nivel, soterrar la Avenida Chayofita de Los Cristianos, el Tren del Sur, una nueva terminar en el Aeropuerto Tenerife Sur y crear 665 plazas socionsanitarias son los compromisos concretos que asumió ayer Coalición Canaria (CC) con la comarca. Lo hizo en un acto celebrado en con todos sus candidatos y candidatas a las Alcaldías de la comarca junto a Fernando Clavijo, Francisco Linares, Rosa Dávila y Ana Oramas. Infraestructuras, empleo, sanidad y bienestar social son las acciones que prometen con el objetivo de revitalizar esta zona y que recupere su protagonismo en el desarrollo de la Isla.

Fernando Clavijo destacó que «nuestros compromisos son claros y no vendemos humo». En esa línea, «vamos a resolver el problema del Puerto de Los Cristianos y nos pelearemos con Madrid», dijo y se refirió a las infraestructuras educativas necesarias que CC dejó planificadas hace cuatro años. También aludió a un sector primario en el que el PSOE «ha estado pajareando». El candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias reivindicó para CC que «sabemos gestionar» y reflexionó: «Tenemos una gran lucha: La abstención y más, en el Sur. La gente está descreída y cansada, porque no encuentra soluciones a sus problemas. Hay que trabajar como nunca para que la gente vaya a votar».

Rosa Dávila

Tras un balance negativo de la situación de la sanidad en la Isla, La candidata nacionalista al Cabildo anunció que la propuesta de CC pasa «por dotar totalmente al Hospital del Sur para que se pueda descentralizar la atención médica, facilitar el acceso de los pacientes a los tratamientos y reducir las listas de espera. Y ampliar la atención hospitalaria domiciliaria (crónicos y paliativos)». Dávila reprocha a los gobiernos regional e insular el anuncio del Plan Funcional a semanas de las elecciones.

En cuanto a los mayores, Dávila aseguró que «la inacción es de tal calibre que no han hecho ni siquiera lo que quedó planificado en 2019». Por ello, «vamos a construir 24 centros, 2.577 plazas totales de las que 1.874 eran plazas de nueva creación». En el Sur, se harán realidad 665 plazas (80 plazas de discapacidad y 585 de mayores).

Movilidad

Y volvió a hablar de las colas en las autopistas y a incidir en aplicar cinco medidas en los primeros 90 días del mandato: escalonar la entrada y salida a las administraciones y grandes centros de trabajo; incrementar el transporte escolar; descentralizar servicios públicos; una propuesta específica para la comunidad universitaria y guaguas lanzadera desde el Norte y el Sur a la Universidad de La Laguna y los grandes centros de trabajo.

«A largo plazo, sin duda, el Tren del Sur es una solución. Estamos a favor de su implantación de forma escalonada. Empezaríamos por el tren-tram entre San Isidro y Adeje, cuyos estudios se iniciaron en 2018 y estaba prevista su ejecución, pero el PSOE lo paralizó cuando llegó al Cabildo», aseveró la candidata de Coalición Canaria a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

La cabeza de lista al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife, Ana Oramas, comenzó reclamando «ese Plan de Infraestructuras Turísticas que necesitamos en el Sur» y pasó a defender «un Plan Insular de adquisición de vivienda vacía destinada al alquiler social con una aportación de, al menos, 40 millones de euros durante el mandato», así como «la puesta en marcha de un Plan de Rehabilitación Integral de Vivienda en toda la Isla con el objetivo de mejorar unas 500 viviendas con una dotación inicial de cinco millones de euros, en la línea que plantea CC al Cabildo.

Empleo

«El Sur es el motor económico de la Isla, pero necesitamos que esa riqueza se quede aquí y que nuestra gente joven no tenga que volver a emigrar porque aquí no hay oportunidades», explicó Oramas. Para ello, el empleo ha de mejorar. «En este Sur de Tenerife no se han hecho los centros de Formación Profesional que se necesitan y que es lo que demandan los sectores empresariales». Para la comarca y la Isla, Oramas también defendió la propuesta de Dávila como candidata de CC al Cabildo, «que también prevé programas especiales de empleo y formación dual en economía circular, en el sector de la reparación naval, en los sectores textil y de la moda, en el deporte, en el sector electromecánico o en la construcción».

Como anfitriona, la candidata de CC a la Alcaldía de Arona, Clari Pérez, quien sostuvo que «tenemos propuestas y compromisos con un Sur que ha estado abandonado estos últimos años. Vamos a reivindicar lo que nos merecemos y necesitamos, como es el Hospital del Sur y unas mejores infraestructuras educativas para que nuestros jóvenes tengan oportunidades de formarse y acceder a un empleo. Y, también, pediremos que se atienden a los mayores, que se construyan nuevos centros para personas dependientes y con discapacidad porque hay que atender a las personas que peor lo están pasando. Ese es el compromiso de Coalición Canaria», sentenció la candidata nacionalista.

En todos los discursos un mensaje común, el referido a que ha sido un periodo perdido y cuatro años de «abandono y desidia por parte del PSOE en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canarias» hacia la comarca, hoy afectada por la «parálisis a la que la han sometido los socialistas».

Entre los asistentes estaban los candidatos y candidatas de CC de Tenerife para las Alcaldías de la zona Sur, como son Ángela Cruz (Candelaria), Gustavo Pérez (Güímar), Víctor García (Arico), Fidel Montesdeoca (Santiago del Teide), Arturo González (San Miguel de Abona), Pedro Hernández (Fasnia), José Domingo Regalado (Granadilla de Abona), Jesús Manuel Quijada (Vilaflor), Patricia León (Adeje), Ana Dorta (Guía de Isora), Clari Pérez (Arona) y Juan Ramón Martín (Arafo).