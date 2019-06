"¿Qué es lo que está pasando aquí, que hay tanta gente?" Es la pregunta que se hacía una vecina de Santa Cruz de Tenerife que paseaba ayer por la calle Viera y Clavijo, mientras que en el interior de la Casa de los Dragos se constituía el Ayuntamiento de la capital. Ante tanto alboroto en las puertas del Consistorio chicharrero, esta ciudadana decidió averiguar lo que estaba ocurriendo. Tras una votación inesperada en el Salón de Plenos, el nacionalista José Manuel Bermúdez ya no era alcalde, a pesar de haber ganado las elecciones. Se había elegido a una nueva regidora, la socialista Patricia Hernández. "Bueno, está bien, porque yo creo que la ciudad necesitaba un cambio, fuese con el partido que fuese, con el mismo o con uno distinto. Espero que la nueva alcaidesa aproveche esta oportunidad para hacerlo bien", señaló esta vecina, Ana Margarita López.

Pero Ana Margarita no era la única que mostraba su sorpresa ante la gran cantidad de público que se había concentrado en las puertas del Ayuntamiento santacrucero. Mientras que en el Consistorio se hacía historia, numerosos ciudadanos aprovecharon el sábado para pasear por las calles de la ciudad, ajenos a lo que estaba ocurriendo en la Corporación local. Entre ellos estaba también, por ejemplo, el vecino Antonio Ruiz. "Sí sabia que hoy se constituían los ayuntamientos, pero la verdad es que no me esperaba tanto revuelo aquí. Y es una sorpresa que Coalición Canaria se vaya a la oposición. De todas formas, yo pienso que tan mal no lo han hecho", indicó este ciudadano.

Entre los que sí se acercaron hasta el Consistorio chicharrero para no tener que esperar a que alquilen les contara lo que había sucedido con la Alcaldía de su municipio, estaba Raúl R.H. Este vecino señaló que estaba muy disgustado. "Me parece muy mal que no sea alcalde la persona que ganó las elecciones. Es injusto. Esto es un despropósito. En el nuevo grupo de Gobierno hay más intereses personales que otra cosa", apuntó.

Para Carmen Adelantado, otra chicharrera, "lo que ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife sí es una muy buena noticia, porque al fin tenemos a una mujer en la Alcaldía". Además, añadió, "nuestra capital pedía a gritos un cambio". "Todos confiamos en que este sea para mejor", agregó.