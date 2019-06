Bermúdez critica la unión "incongruente" de PSOE, Cs y Unidas Podemos

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez ha afirmado este sábado que la confluencia entre PSOE, Cs y Unidas Podemos se sustenta en la suma de intereses "particulares" y ha advertido de que esta alianza es "incongruente" desde el punto de vista ideológico.

Tras ser desbancado de la Alcaldía por la socialista Patricia Hernández, el hasta ahora primer regidor de Santa Cruz de Tenerife ha recordado que Coalición Canaria (CC) ganó las pasadas elecciones "en todos los distritos" y con más votos y más concejales que hace cuatro años.

"Los chicharreros no votaron cambio, votaron continuidad y progreso", ha afirmado Bermúdez, que ha asegurado que la confluencia entre PSOE, Cs y Unidas Podemos "se sustenta en la suma de intereses particulares" y "que es incongruente desde el punto de vista ideológico".

"Lo único que les ha unido es echar a Coalición Canaria y acabar con una gestión que en los últimos ocho años ha contribuido a consolidar la recuperación de la ciudad, y que ha vuelto a colocar a Santa Cruz en la posición que se merece", ha aseverado.

En su intervención, la concejala y portavoz de Ciudadanos (Cs) Matilde Zambudio ha afirmado que la elección de Hernández abre una nueva oportunidad para el "consenso y el diálogo", en el que "tenemos el deber de avanzar en silencio".

Zambudio ha incidido en que "limpiarán" y "regenerarán" las instituciones públicas "haciendo tantas auditorías como sean precisas", con el objetivo de que el Ayuntamiento de Santa Cruz "sea una institución acorde al siglo XXI".

Ha asegurado, además, que ya no habrá más "malas noticias para los chicharreros", porque, "por fin" el municipio cuenta con una "hoja de ruta" que "creará soluciones, no problemas, y respuestas, no escándalos. Ha llegado la hora de las instituciones limpias y transparentes", ha concluido.

Poco después, el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, ha aplaudido la complicidad y el apoyo de Cs, que ha permitido una democracia "mejor", por encima de "diferencias ideológicas y programáticas".

Asimismo ha subrayado la importancia de que la nueva alcaldía "se conjugue en femenino", lo que pone "punto y final" a un periodo de 216 años (desde que Santa Cruz de Tenerife se separó de La Laguna) en el que absolutamente todos los alcaldes fueron hombres, ha señalado.

Por su parte, el portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra, ha subrayado que nunca pensó que vería "tanta falta de lealtad, tanta mezquindad y tanta mentira" como en estos últimos quince días de negociaciones.

No obstante, ha querido felicitar a la nueva alcaldesa, "una de las pocas personas que no nos ha ocultado nada, y que se ha mostrado leal y fiel a sus palabras desde el principio", aunque ha recalcado que no le gusta "ni su partido político, ni su programa, ni sus propuestas".