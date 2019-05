CC y ASG, 'socios' iniciales de los soberanistas en el Senado

CC y ASG han iniciado su andadura en la nueva legislatura como socios en el Senado de los dos partidos independentistas catalanes, ERC y Junts per Catalunya, al prestar el escaño del que dispone cada una para que la formación que lidera el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la justicia española por su participación en el procés, pueda formar grupo parlamentario propio. Las senadoras de CC, María del Mar Julios, y de ASG, Yaiza Castilla, propiciarán junto a otros 4 senadores de ERC, que la formación secesionista, con cuatro senadores propios, pueda alcanzar los diez escaños para no tener que integrarse en el grupo Mixto.

Ambas senadoras canarias han apelado a la "cortesía parlamentaria" de habitual utilización en este tipo de situaciones en la cámara territorial para justificar el préstamo.