Vox avisa a PP y Ciudadanos: "Sin negociación, no habrá gobiernos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dejado claro este miércoles que su formación no apoyará la configuración de ningún gobierno alternativo a la izquierda en autonomías y ayuntamientos si PP y Ciudadanos no se sientan con ellos en una mesa de negociación. "Sin Vox no hay alternativa a la izquierda -ha subrayado Abascal en una comparecencia en la que ha analizado el resultado de las elecciones generales del pasado domingo, su primera rueda de prensa desde hace meses-. No será difícil llegar a acuerdos con quien se siente a dialogar con nosotros, pero será absolutamente imposible apoyar un gobierno de quien ni siquiera se quiere sentar a hablar con Vox".

El partido exige abrir conversaciones con todas las formaciones que puedan formar parte de ese gobierno, excluyendo así la fórmula usada en Andalucía donde el PP negoció por separado con ellos y con Ciudadanos para aupar a Juan Manuel Moreno a la Presidencia de la Junta. Según ha lamentado, este modelo ha demostrado que no es "útil" porque les resulta "difícil" velar por el cumplimiento de los acuerdos. Si populares y naranjas van a formar parte del ejecutivo, ambos se tienen que sentar con Vox en una mesa de negociación. No sería lo mismo si el gobierno estuviera formado en solitario por el PP, en cuyo caso Vox se conformaría con llegar a un acuerdo con los populares aunque Ciudadanos también aportara estabilidad parlamentaria desde fuera.