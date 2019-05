Bermúdez busca un pacto con el PP y Cs sin descartar gobernar en minoría

Los días pasan y aún no hay nada cerrado en la capital tinerfeña. El alcalde en funciones y candidato de Coalición Canaria (CC) a la reelección, José Manuel Bermúdez, que ganó el pasado domingo las elecciones en Santa Cruz, pero sin la mayoría necesaria para gobernar, manifestó este jueves, 30 de mayo, que las conversaciones continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo. El regidor, ataviado con el traje típico de mago y mientras recorría la ciudad, llena de actividades con motivo de la celebración del Día de Canarias, admitió este jueves que su opción "preferida" pasa por pactar con el Partido Popular (PP) y con Ciudadanos (Cs) para lograr un "acuerdo estable" en el municipio, pero admitió que no descarta otras posibilidades, entre las que se encuentra gobernar en minoría.

Lo que para José Manuel Bermúdez en las elecciones anteriores, en 2015, era algo impensable, ahora se convierte en una posibilidad que no descarta. "Gobernar en minoría no es un plato de buen gusto para nadie. Mi objetivo es darle estabilidad al gobierno de la capital, es muy importante este concepto, pues es lo que más valoran los vecinos, que en el Ayuntamiento exista un equipo que se dedique a gobernar y no a darse puñaladas, a no estar continuamente negociando apoyos o acuerdos para poder llevar a cabo cosas que son básicas en una ciudad, que tienen que ver con los servicios públicos o con las obras. Para eso es necesaria la estabilidad política. Pero yo no descarto ninguna posibilidad. Eso sí, mi primera opción es intentar llegar a un acuerdo estable para Santa Cruz", manifestó el candidato nacionalista.

Coalición Canaria ha ganado estas elecciones municipales en la capital chicharrera y ha conseguido 10 concejales, uno más que en las anteriores. Sin embargo, Bermúdez necesita cuatro ediles más para poder gobernar en mayoría. El PSOE logró nueve representantes, cuando en el anterior mandato solo contaba con cuatro. El Partido Popular, que tenía seis y que gobernaba junto a CC, perdió la mitad de sus ediles, quedándose solo con tres. Ciudadanos, que contaba con tres, ha perdido uno. IUC-Podemos-Equo ha conseguido tres concejales. En este mandato que acaba, IUC en solitario contaba con un edil. Y Sí se puede, que tenía tres, se quedó sin representación municipal.

Ante este panorama, las alternativas del alcalde en funciones, para poder continuar, son formar un tripartito entre CC, PP y Cs; pactar con el PSOE, pero este se niega; o gobernar en minoría. Por otro lado está la candidata socialista, Patrica Hernández, que también aspira a conseguir la Alcaldía y a echar a Bermúdez de Santa Cruz. Esta también ha iniciado las conversaciones. Y es que la candidata de Ciudadanos, Matilde Zambudio, que tiene la llave para gobernar, ha señalado que está dispuesta a dialogar tanto con CC como con el PSOE. Guillermo Díaz Guerra, líder del PP, ha indicado que su única línea roja es Podemos, la misma que la de Coalición Canaria. Y el candidato de IUC-Podemos-Equo, Ramón Trujillo, apoyará la investidura de Patricia Hernández.

Pero Bermúdez, aunque lo que él prefiere es que se pueda cerrar un pacto entre Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, porque "creemos que puede haber un acuerdo de gobierno coherente con los planteamientos de los tres partidos", tampoco descarta un posible pacto entre CC y PSOE. Lo que ocurre es que Patricia Hernández, la cual no se ha puesto en contacto con el alcalde en funciones, "lleva toda la campaña diciendo que no pactará con Coalición Canaria". "Yo no he puesto líneas rojas en Santa Cruz, solo con los extremos, Podemos y Voz. Pero a mí sí me las han puesto. Lo que se tiene que tener en cuenta es que ganamos las elecciones, con unos 5.500 votos más que en 2015 y con un concejal más", apuntó Bermúdez.