Sandra Rodríguez achaca el bajón de CC a la división interna

La candidata de CC a la Alcaldía del Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, achaca el bajón de los nacionalistas en el municipio, donde perdieron 1.064 votos y dos ediles respecto a las elecciones de 2015, a "la división interna del partido". Fernando Clavijo obtuvo en la ciudad prácticamente el doble de votos que Sandra Rodríguez.

"La división interna de CC en el Puerto de la Cruz es la clave del bajón electoral. Después de las primarias en la que resulté elegida candidata, la dirección local del partido no cerró filas ante una decisión democrática y transparente", opina Rodríguez, quien no duda en señalar a una dirección local en la que están tres de sus compañeros de corporación.

"No cerraron filas en torno a la candidata después de las primarias. La división ha quedado muy clara en las redes sociales y en la calle. Y eso nos ha perjudicado", lamenta.

Rodríguez apunta directamente al secretario general de CC en el Puerto de la Cruz, Juan Carlos Marrero; la secretaria de Organización, Diana Mora, y al secretario de Comunicación, Ruymán García. Tres ediles con los que la candidata no contó en su lista.

"Asumo el resultado y me pongo a disposición de mi partido -añade-, pero la división interna ha ido restando desde hace un año y un mes, cuando gané las primarias, y ahora todo pasa por refundar CC, empezando por la dirección local".

"No he parado de pedir calma y serenidad ante los desplantes y las faltas de respeto, pero si no dejamos atrás las rencillas y los problemas personales, no vamos a salir adelante. Debemos trabajar por la reunificación de CC en el Puerto de la Cruz", sentenció la exalcaldesa nacionalista.