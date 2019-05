Bermúdez inicia las negociaciones para lograr un pacto en Santa Cruz

Para el candidato de CC, el pacto más lógico sería con el PP y Cs

El nacionalista José Manuel Bermúdez ya ha iniciado las negociaciones para intentar alcanzar un pacto que le permita repetir como alcalde en Santa Cruz de Tenerife. El candidato de Coalición Canaria (CC) ha ganado las elecciones en el municipio chicharrero, pero aún le faltan cuatro concejales, pues obtuvo 10, para poder gobernar en mayoría en la capital.

José Manuel Bermúdez admite que ya ha hablado por teléfono con los candidatos del Partido Popular (PP) y de Ciudadanos (Cs), Guillermo Díaz Guerra y Matilde Zambudio, respectivamente, aunque aclara que solo ha sido una primera toma de contacto, "pues aún no nos hemos sentando a iniciar formalmente una conversación o a estudiar cualquier tipo de documento".

De todas formas, el alcalde en funciones de Santa Cruz de Tenerife señala que no hará público el contenido de las conversaciones o negociaciones que se mantengan con las diferentes fuerzas políticas hasta que "no haya algo que anunciar". "En estos próximos días, debemos ser prudentes y discretos hasta que realmente haya algo de lo que hablar. Por eso, no quiero hacer comentarios al respecto, de momento", insiste el candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de la capital tinerfeña.

Lo que sí ha reconocido Bermúdez es que el pacto más lógico para Santa Cruz, y teniendo en cuenta que la candidata del PSOE, Patricia Hernández, que obtuvo nueve representantes, no quiere pactar con Coalición Canaria, sería el formado por los nacionalistas, con 10 ediles, Partido Popular, que obtuvo tres, y Ciudadanos, que consiguió dos. De esta manera, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento chicharrero estaría formado por 15 concejales, uno más de los necesarios para gobernar en mayoría.

En este mandato que ha acabado, el socio de gobierno de CC en el consistorio ha sido el PP, que ha dirigido concejalías de gran peso, como la de Urbanismo, Asuntos Sociales y Seguridad. En este sentido, José Manuel Bermúdez ha señalado que le gustaría reeditar el pacto con el PP. "El acuerdo con los populares le dio estabilidad ayuntamiento. Y lo más importante ahora es pensar en lo mejor para Santa Cruz, y lo mejor es lograr un gobierno estable. Todos sabemos que los experimentos, como gobernar en minoría, no salen bien", apunta el alcalde en funciones.

Lo que ocurre es que en esta ocasión los concejales del PP no son suficientes para que Bermúdez pueda ser alcalde, pues los populares han perdido tres ediles en estas elecciones. Por lo tanto, y descartando al PSOE, porque Patricia Hernández no quiere, y a Podemos, porque Bermúdez se niega a pactar con ellos, Ciudadanos se convierte en la clave para poder alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, parece que Bermúdez no lo tendrá tan fácil, pues Ciudadanos ya ha manifestado que está dispuesto a negociar tanto con CC como con el Partido Socialista. Y es que la candidata del PSOE también aspira a la Alcaldía y ha señalado que también está dispuesta a dialogar con todas las fuerzas políticas, a excepción de Coalición Canaria. José Manuel Bermúdez y Patricia Hernández se tendrán que pelear por Cs, y Matilde Zambudio será la que le dé la Alcaldía de Santa Cruz a uno o a otro.

Por otro lado, el alcalde en funciones de la capital tinerfeña ha señalado que no le preocupan "los pactos en cascada", en relación a lo que pueda ocurrir en el Gobierno canario. "Todo el mundo coincide en la dificultad de que esto ocurra. Lo que tenemos que alcanzar son acuerdos coherentes", comenta Bermúdez.