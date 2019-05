Sí Podemos achaca su caída al voto útil

Juan José Márquez, que decidió no aspirar de nuevo a ninguna institución, consuela a Noemí Santana durante la noche electoral.

Lo que hace un mes fue uno de los resultados más dignos y resaltables de Unidas Podemos en las generales en todo el país, el pasado domingo se sumó a la depresión extendida en la formación de Pablo Iglesias. Los votos obtenidos el 26M en las Islas por Sí Podemos Canarias, que aglutinó a Podemos, Equo y Sí Se Puede (SSP), no tienen nada que ver con la condición de segunda fuerza lograda en el Archipiélago al Congreso, con gran peso de lo ocurrido en Las Palmas. A falta de análisis más afondo y autocríticos en esta coalición, la primera explicación que lanzan sus dirigentes es que ha pesado mucho el voto útil al PSOE para una bajada aguda y generalizada en las distintas instituciones, que solo presenta la excepción de la capital tinerfeña, donde fueron junto a IU aunque a costa de la desaparición de SSP (que tenía 4 ediles), y que quedaría totalmente compensada, al menos para la mayoría de dirigentes, si propicia el cambio político que anhelan en el Archipiélago desde hace décadas.

En Sí Podemos saben de las dificultades de ese cambio porque depende de Casimiro Curbelo y porque han tenido muchas diferencias con él con leyes como la del Suelo o la de Islas verdes. No obstante, en muchos casos colocan por encima la necesidad del cambio y hasta no verían mal un pacto de PSOE con fuerzas como el PP si, de esa manera, CC pierde el poder. De haber obtenido un mejor resultado (con 2 diputados más, por ejemplo), quizás estaría hecho ahora el pacto con los socialistas y NC sin necesitar a ASG, aunque eso también podría reducir las actas del PSOE.

Sea como sea, lo llamativo es que Sí Podemos ha perdido en menos de un mes un total de 88.301 votos en las Islas según lo que obtuvo Unidas Podemos al Congreso en las dos provincias y lo que recibieron el pasado domingo en las 7 circunscripciones insulares a la cámara autonómica. Si en las generales, es verdad que con candidatas como Victoria Rosel, lograron 166.469 (3 diputados) y se convirtieron en segunda fuerza tras el PSOE, aunque muy cerca del PP, ahora se han quedado solo en 78.168, lo que supone un 8,75%. Menos votos, aún, consiguieron con la lista regional, encabezada por Paco Déniz (que sí logró acta), con un total de 75.781.

Si se compara lo ocurrido con las autonómicas de 2015, la bajada es menor que con las generales, pero también aguda. En ese momento, obtuvieron 133.044 papeletas (un 14,54%), lo que representa casi 6 puntos más que el pasado domingo, con 7 diputados frente a los 3 por islas esta vez, al que se suma Déniz por la plancha autonómica.

Por islas, la principal bajada, sin duda y se trata de una de las claves, se produjo en Gran Canaria. Esto explica, en gran parte, la pérdida de representación en el Parlamento, al pasar de 3 a 1 actas. La formación sabía que bajaría, pero contemplaban perder un escaño y nunca pensaron que serían 2, mientras que el PSOE pasa de 3 a 5. En este caso, y frente a los 66.552 votos de hace 4 años, bajaron más de la mitad (32.524) y pasaron de un nada desdeñable 17% a un 8,93.

En Tenerife también descienden, pero lo hacen con menos intensidad, si bien partían de un peor resultado en 2015. En esta Isla, y con un candidato que ha elevado el nivel del grupo desde su entrada en la Cámara (Manuel Marrero, que repite acta), han pasado de un 13,36% a un 9,56 y de 51.346 a 36.638 sufragios, perdiendo uno de sus dos diputados.

La bajada de 5 puntos en Fuerteventura les ha costado el representante que tenían por esa isla, con un total de 2.524 votos (un 7%) frente a los 4.264 (un 12,18%) de las últimas autonómicas. Más aguda es la pérdida en Lanzarote, pero, sin embargo y con María del Río Sánchez de candidata, logran retener el acta que tenía. En la Isla de los Volcanes, han bajado de 6.715 (un 14,71) a 3.936 (un 8,09), aunque el mantenimiento del escaño supone una gran noticia en el contexto general

En cuanto a las islas no capitalinas de la provincia occidental, en las que ya se quedaron sin actas hace 4 años, en esta ocasión no solo no remontan, sino que pierden apoyos y, en El Hierro, ni siquiera se presentaron bajo la misma fórmula, hueco que ocupó IUC. En La Palma, bajaron del 6,53% (2.725) al 4,21 (1.799 sufragios), mientras que en la gomera descendieron desde el 8,77% al 6,46, con 1.039 respaldos hace 4 años y 747 el pasado domingo. En la isla del Meridiano, en 2015 habían alcanzado un 6,68% y 403 apoyos, mientras que, ahora, IUC se quedó en un 4,74 y 295.

Bajada en los cabildos, salvo en La Gomera

Aunque hay que atender bien a las diferentes fórmulas en las que se ha presentado Sí Podemos Canarias, la bajada en los cabildos también ha sido generalizada si se exceptúa La Gomera, aunque en este caso fue por separado SSP, aglutinando el voto a la izquierda del PSOE con permiso de NC. En Tenerife, la coalición sí se reeditó y ha perdido casi 4 puntos y medio, bajando de 5 a 3 consejeros al 98,02% escrutado. Han pasado de 52.886 sufragios a 35.666, lo que supone bajar del 13,89 al 9,45. Esta reducción es bastante más pronunciada en Gran Canaria, en línea con lo ocurrido al Parlamento y explicado, en gran parte, por votos que se fueron al PSOE. En este caso y con la diputada regional Concepción Monzón como cabeza de lista (foto), han pasado de 52.496 apoyos a 26.048, con una reducción en porcentaje del 13,39 al 7,2. También es significativa, aunque menos, la pérdida en el Cabildo de Lanzarote, donde pierden un consejero y se quedan en 2 que, eso sí, pueden ser de nuevo 3 tras el error cometido en el recuento. Con el 99,42% escrutado, habían obtenido 3.705 respaldos (7,57%) frente a los 5.749 de 2015 (un 12,49). En La Palma, perdieron el representante que tenían, bajando en más de 500 votos (de 2.155 a 1.507, lo que se traduce en un 3,62% frente a un 5,04). Los resultados en La Gomera, como ya se apuntó, obligan a hablar de SSPy de la única subida en una administración insular en estos comicios, toda vez que han pasado de uno a dos consejeros, aunque sin ninguna posibilidad de cogobernar por la aplastante mayoría absoluta de ASG. En El Hierro, fueron con la fórmula Puede-IUC y han repetido el consejero que ya consiguió Podemos en 2015, si bien han bajado de un 6,74 a un 7,74% a falta de los datos definitivos. Con este panorama, Sí Podemos Canarias puede ser clave para un gobierno de izquierda en Fuerteventura junto al PSOE y NC, no podrán hacer a Loly Corujo (PSOE) presidenta en Lanzarote pese a su victoria y tienen muy difícil decidir en Tenerife salvo gran sorpresa por parte de Cs.

Claves en algunos municipios de relieve

En cuanto a los resultados locales, la mejor noticia para Podemos-Equo-IU se dio en Las Palmas, donde, pese a que bajan de 6 ediles bajo la fórmula de LPGC-Puede de 2015 a los 3 del domingo, vuelven a ser determinantes para la gobernabilidad por la subida del PSOE y por sumar con NC. Donde sí suben, pero a costa del histórico batacazo de SSP, es en Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que Podemos-IU pasa de un acta a tres. Además, y como SSP, reeditaron sus 5 ediles en Buenavista, aunque es posible que el PSOE y CC repitan pacto, al tiempo que podrían posibilitar un acuerdo de izquierdas en Tacoronte si el PSOE no apoya a Cs y suman a NC. Por supuesto, aunque ya como Asamblea Ciudadana (3), resultan claves para el giro a la izquierda en el Puerto de la Cruz. En Valle Gran Rey, los 2 de SSP pueden sumar con PSOE y NC frente a ASG.