El PSOE se debate entre reeditar el pacto con CC o una alianza progresista

El Partido Socialista (PSOE) en La Laguna determinará el gobierno del municipio para los próximos cuatro años. Los socialistas liderados por Luis Yeray Gutiérrez tienen la posibilidad de reeditar el pacto con Coalición Canaria (CC) y obtener así una amplia mayoría, con 16 concejales. Sin embargo, las elecciones vuelven a abrir la posibilidad de una alianza progresista en el municipio, formada por el PSOE, Unidas se Puede y Avante La Laguna, un tripartito formado por 14 concejales.

No obstante, el líder del partido que tiene la llave para el gobierno en La Laguna no quiso pronunciarse ayer sobre los pasos que seguirá en los próximos días, mientras que sus cuatro pretendientes se mostraron dispuestos a iniciar las conversaciones cuanto antes. Fuentes cercanas al PSOE reconocieron que ya se han mantenido algunas conversaciones con nacionalistas y progresistas.

Mientas que CC no quiso precisar los privilegios que estaría dispuesto a ceder a su socio de gobierno, tanto Unidas se Puede como Avante La Laguna recordaron que el PSOE ha obtenido más votos que ellos y por tanto cuenta con una posición privilegiada para conformar gobierno. De hecho, el líder de Avante La Laguna, Santiago Pérez, puso ayer a disposición de los socialistas sus dos concejales electos para conformar un gobierno progresista.

Coalición Canaria mejoró los resultados con respecto a hace cuatro años y pasó de siete concejales en 2015 a los nueve de la actualidad. Esta subida supuso, además, más de 2.500 votos más para los nacionalistas, que se situaron como la fuerza con mayor número de apoyos en La Laguna, con un total de 19.201.

El alcalde en funciones y líder nacionalista en La Laguna, José Alberto Díaz, se mostró ayer satisfecho por los resultados obtenidos y agradeció el apoyo de los votantes tras "este último mandato convulso, en el que hemos sufrido muchos ataques y donde ha existido una estrategia clara de los grupos de la oposición para acabar con CC". Sin embargo, afirmó que "los laguneros han valorado el trabajo realizado y nos han dado la confianza para seguir gobernando". En este sentido, recordó que "los votantes nos han dado la oportunidad de iniciar conversaciones para buscar un gobierno estable, y eso es lo que nos corresponde a nosotros ahora al ser la fuerza más votada".

De este modo, en cuanto a las fuerzas con las que podrían iniciar conversaciones en busca de un pacto, José Alberto Díaz destacó que CC lo hará con aquellas "que primen el interés de los laguneros y que permitan la confluencia". No obstante, afirmó que prefería ser "discreto" y centrarse en dialogar "para sacar adelante un buen proyecto para La Laguna".

Sea como fuere, el alcalde en funciones de La Laguna sentenció ayer que "lo importante de estas elecciones es que han reforzado las dos fuerzas que han gobernado en el municipio durante estos últimos años, CC y PSOE, que son las únicas que han subido en votos. Además, es evidente la retirada de confianza de los votantes a las fuerzas que han optado por iniciar un discurso para sacar a CC del gobierno de La Laguna".

Gobierno progresista

Si, por el contrario, termina triunfando la alianza progresista en La Laguna, el líder nacionalista afirmó que "haremos una buena oposición", aunque recordó que tras las pasadas elecciones también se abrió el mismo escenario para las fuerzas de izquierda y no pudieron sacar un pacto adelante.

Unidas se Puede perdió en esta ocasión un concejal, y pasó de los seis a los cinco ediles, con un total de 11.794 votos, lo que supuso algo más de mil votos menos que en los anteriores comicios. El líder de la formación morada, Rubens Ascanio, reconoció ayer la necesidad de "hacer autocrítica, porque los resultados obtenidos no han sido los esperados para nuestro partido". "Las encuestas nos habían dejado entrever la posibilidad de un gobierno de cambio en La Laguna encabezado por Unidas se Puede", reconoció el que hasta el domingo había sido el líder de la oposición durante cuatro años.

"Ha sido mucho más eficaz el discurso del miedo para preservar las fuerzas nacionalistas, que han sido mucho más hábiles a la hora de articular su campaña", afirmó el edil electo, quien añadió que CC ha aglutinado en La Laguna los votos que finalmente no fueron a parar a los partidos de la derecha y la ultraderecha.

A pesar de ello, Ascanio resaltó la posibilidad de un pacto progresista en La Laguna, al igual que existió hace cuatro años: "Nosotros no marcamos ninguna línea roja y lo que queremos es formar un gobierno en común". El edil electo recordó que, "hace cuatro años, el PSOE no quiso suscribir el pacto porque quería la Alcaldía. Nosotros ahora no vamos a reclamar la Alcaldía porque respetamos las matemáticas", y concluyó que "lo que no queremos es que el Ayuntamiento esté gobernado por una mafia", por lo que reconoció que ya ha mantenido conversaciones informales con los líderes del PSOE y de Avante La Laguna.

La formación de Santiago Pérez, Avante La Laguna, debutó en estas elecciones y logró dos concejales y 6.136 votos, situándose por delante de PP y Cs, aunque con igual número de representantes. El líder lagunero mostró ayer su "agradecimiento" a todas las personas que confiaron en su candidatura y recordó que, tras conocer los resultados de las elecciones, y al igual que ocurrió hace cuatro años, "La Laguna, por segunda vez, vota cambio".

Pérez apostó una vez más por un gobierno progresista en el municipio, que es su "formulación preferida, aunque no es la única fórmula que con los números podría materializarse". No obstante, afirmó que los dos votos de Avante La Laguna "están a disposición del cambio sin contrapartidas. Y como dije hace cuatro años, ese cambio le corresponde liderarlo al PSOE porque ha sido de entre las formaciones progresistas la más votada". En este sentido, deseó que la formación socialista "esté a la altura de sus compromisos electorales y no desfallezca ni acepte que La Laguna pueda convertirse una vez más en moneda de cambio de negociaciones y operaciones políticas ajenas y contrarias a los intereses de La Laguna".

La derecha se desinfla

La subida de CC y PSOE durante las elecciones trajo aparejado el descalabro del Partido Popular (PP), que perdió dos concejales con respecto a las pasadas elecciones, quedándose con tan solo dos representantes y prácticamente la mitad de votos, 5.411. El líder popular, Manolo Gómez, se mostró contento con los resultados obtenidos a pesar de la pronunciada bajada de votos: "Sabemos que había un hándicap, que tenía que ver con nuestro escaso bagaje en el mundo de la política porque casi todas las personas de la lista éramos nuevos". No obstante, destacó que "ha comenzado una nueva etapa, con gente nueva y con una política diferente, por lo que ahora nos queda comenzar a construir un nuevo partido para trabajar con y para las personas de este municipio y que la gente nos conozca mejor de esta manera".

Por otro lado, Ciudadanos (Cs) mantiene sus dos representantes y prácticamente el mismo número de apoyos, 4.930. El líder de la formación naranja en el municipio, Juan Antonio Molina, afirmó ayer que, "en general, esperábamos mejores resultados para nuestro partido pero, en comparación con la dinámica general, en La Laguna estamos contentos con los resultados porque hemos conseguido mantener nuestra posición y consolidarnos". "Antes de que comenzara la campaña teníamos bastantes dudas sobre cómo podría configurarse el pleno de La Laguna y la verdad es que, tras los comicios, la situación queda bastante abierta", afirmó el concejal electo, quien añadió que Cs apoyará a la formación que ofrezca un mayor beneficio para los laguneros". En cualquier caso, afirmó que "queremos que las negociaciones sean rápidas para poder comenzar a trabajar en positivo para el municipio lo antes posible".

Los socialistas, a 277 votos del octavo concejal

El Partido Socialista (PSOE) en La Laguna está a tan solo a 277 votos de hacerse con el octavo concejal en La Laguna. A pesar de que el escrutinio ya es del 100% en el municipio, la formación de Luis Yeray Gutiérrez ha presentado una reclamación que, de ser admitida a trámite por la Junta Electoral, puede hacer bailar un sillón en Aguere en beneficio de la segunda formación con mayor número de votos.

De este modo, el PSOE lagunero solicitó ayer formalmente a la Junta Electoral que adjunte al recuento oficial de votos diversas papeletas que fueron consideradas como votos nulos en diferentes mesas electorales del municipio. La Junta Electoral decidirá hoy sobre la validez de estos votos.

En concreto, se trata de papeletas en las que aparecen las siglas "P.S.O.E." en vez de "PSOE", tal y como se conoce comúnmente al partido. Las papeletas con las siglas "P.S.O.E." aparecieron en las urnas de diferentes mesas en todo el territorio lagunero y fueron aceptadas durante el recuento por algunos presidentes de mesa, mientras que otros las consideraron votos nulos. Coincide que muchas de estas papeletas corresponden a un envío por correo realizado por el partido, por lo que llegó a diferentes puntos del municipio.

La formación socialista destaca que, además de estas papeletas que fueron consideradas nulas en solo algunas de las mesas por la forma en la que estaban escritas las siglas, también se retiraron algunas otras que correspondían al PSOE de Santa Cruz de Tenerife y que directamente fueron descartadas. En este último caso, los socialistas no reclamarán ante la Junta Electoral su validez.