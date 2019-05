CC y el PSOE tendrán que pelearse por Ciudadanos para la Alcaldía de la capital

En Santa Cruz de Tenerife aún no hay nada claro, a pesar de que el nacionalista José Manuel Bermúdez ha vuelto a ganar las elecciones, consiguiendo, además, mejores los resultados de 2015, lo que se traduce en un concejal más. Coalición Canaria (CC) ha obtenido 10 ediles, pero necesita otros cuatro para poder gobernar en la capital. Por su parte, el Partido Socialista (PSOE), que fue el segundo vencedor de la noche electoral en Santa Cruz, pasando de cuatro a nueve representantes, también aspira a conseguir la Alcaldía del municipio chicharrero. En este caso, su candidata, Patricia Hernández, necesita cinco concejales más.

Teniendo en cuenta los resultados electorales en Santa Cruz, que también han dado tres ediles al Partido Popular (PP), formación que contaba con seis representantes; tres a Podemos-IUC-Equo, por lo que Podemos irrumpe por primera vez en la Casa de Los Dragos; y dos a Ciudadanos (Cs), que ha perdido uno en comparación con 2015, las alternativas más probables pasan por un pacto tripartito, en el que Ciudadanos se convierte en el elemento clave tanto para CC como para el PSOE para poder gobernar y dar estabilidad al municipio chicharrero. Por lo tanto, Bermúdez y Hernández tendrán que pelearse por conseguir el beneplácito de esta formación.

El alcalde en funciones manifestó ayer a El Día que el pacto más lógico sería el formado por Coalición Canaria (10), Partido Popular (3) y Ciudadanos (2), con una posición de centro derecha, gracias al cual Bermúdez contaría con 15 concejales, uno más que los necesarios para ser alcalde y gobernar con mayoría.

Precisamente, en este mandato que ha acabado, el socio de gobierno de CC ha sido el PP, que ha dirigido concejalías de gran peso, como la de Urbanismo, por lo que nacionalistas y populares ya están acostumbrados a entenderse. Pero, en esta ocasión, y después de que el PP haya perdido tres de sus seis ediles, Coalición Canaria y el Partido Popular, por mucho que los populares quieren volver a llegar a un acuerdo con los nacionalistas, no suman.

Tampoco salen las cuentas con un pacto de izquierda entre el Partido Socialista (9) y Podemos-IUC-Equo (3). Por lo tanto, tanto para Bermúdez como para Hernández, Ciudadanos, a pesar de haber conseguido solo dos concejales, tiene la clave, convirtiéndose en el objeto del deseo de los nacionalistas y de los socialistas.

Pero es que además, la candidata de Cs a la Alcaldía de Santa Cruz, Matilde Zambudio, ya lo ha dejado muy claro. Su partido pasará a formar parte del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital chicharrera "sí o sí", bien con CC o bien con el PSOE, porque está abierto a dialogar tanto con Bermúdez como con Hernández. "No habrá líneas rojas y estamos dispuestos a pactar con unos o con los otros", apunta Zambudio.

Esta también aprovecha para aclarar que "la única línea roja que ha establecido Ciudadanos es a nivel nacional, y no con el Partido Socialista, sino con su líder, Pedro Sánchez". Esto quiere decir, añade, que "en Santa Cruz podríamos llegar a un acuerdo con CC o el PSOE". "Ahora se tendrá que reunir el Comité Ejecutivo de Ciudadanos, con el fin de valorar los programas electorales y empezar a tomar decisiones", manifiesta Matilde Zambudio.

"Nada es imposible"

Con respecto a la posibilidad de que Ciudadanos facilite un gobierno hacia la izquierda en Santa Cruz de Tenerife, en el que también estaría Podemos, Zambudio insiste en que "no nos cerramos al diálogo" y dice que "nada es imposible", aunque también apunta que otra alternativa posible sería un pacto entre el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos.

Sobre la pérdida de uno de los concejales que tenía Cs en la capital, la candidata a la Alcaldía explica que "nos ha perjudicado el elevado porcentaje de abstención en Santa Cruz". "De todas formas, con esta situación, nuestros dos concejales son más importantes que los tres que conseguimos en 2015", agrega.

Por su parte, el candidato del PP, Guillermo Díaz Guerra, destaca que su partido forma parte de "prácticamente todas las alternativas posibles para un pacto tripartito en la capital", por lo que "analizaremos todas las propuestas, pues nuestro objetivo es mejorar Santa Cruz". Eso sí, deja claro que el PP no está dispuesto a gobernar junto a Podemos.

Guillermo Díaz Guerra, que achaca la pérdida de tres ediles del PP en Santa Cruz a que CC "hubiese pedido el voto de la derecha para impedir que el PSOE gobernase con Podemos en Santa Cruz", ve más probable y "sencillo" un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, "entre el dúo Pimpinela formado por José Manuel Bermúdez y Patricia Hernández, quienes durante la campaña electoral han protagonizado numerosos encuentros y desencuentros".

En este sentido también se ha manifestado el propio candidato de CC ya alcalde en funciones, quien admite que él está dispuesto a sentarse con todas las fuerzas políticas a dialogar, a excepción de con Podemos, porque "no me gustan los extremos". Por lo tanto, no descarta un posible pacto bipartito entre nacionalistas y socialistas, como ya ocurrió tras las elecciones de 2011. "Eso sí, para dialogar y llegar a un acuerdo, las dos partes tienen que querer sentarse. Yo soy una persona centrada y moderada, que es capaz de sentarse con todos los partidos, menos con los extremos", añade.

Sin embargo, y como ya lo había manifestado durante la campaña electoral, ayer, tras las elecciones, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, volvió a dejar claro que no gobernará junto a Coalición Canaria, por lo que descartó un pacto con José Manuel Bermúdez. "Llegar a un acuerdo con los nacionalistas sería incoherente con lo que hemos defendido hasta ahora, pues nos comprometimos con nuestros votantes a liderar un cambio en la capital tinerfeña", apuntó. Con el resto de formaciones sí está dispuesta a dialogar.

Hernández destacó el importante aumento de apoyos que ha obtenido el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, "pues hemos pasado de cuatro a nueve concejales". "Ningún otro partido en ningún otro municipio de Canarias ha crecido tanto como lo hemos hecho nosotros en la capital", resaltó la candidata del PSOE a la Alcaldía en el municipio chicharrero.

Pero, de momento, no hay nada que empañe la alegría que siente el nacionalista José Manuel Bermúdez tras haber ganado las elecciones, "pues, además, hemos conseguido más votos". "A partir de ahora, tenemos la responsabilidad de intentar buscar un acuerdo que nos permita dar estabilidad al gobierno de Santa Cruz en los próximos cuatro años, para poder responder a las expectativas de los ciudadanos", agrega. El alcalde en funciones prevé que el camino para lograr un pacto no será fácil ni rápido, "pero sí puedo asegurar que haremos lo mejor para esta ciudad".