Tercera Edad en Acción plantea más centros para mayores y más empleo

La candidata a la Alcaldía de La Laguna por Tercera Edad en Acción, María Daswani, defendió ayer la creación de centros para mayores en el municipio para paliar la soledad que sufren muchos ancianos. Además, destacó la necesidad de poner en marcha ayudas sociales y potenciar la formación para el sector más joven de la sociedad.

Tercera Edad en Acción concurre por primera vez a las elecciones municipales de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria y y se presentan como "ciudadanos normales, trabajadores que sabemos las complicaciones reales y habituales de la sociedad, desde la búsqueda de empleo hasta no llegar a final de mes". Por todo ello, defienden la subida de las pensiones, que en la actualidad "no van a la par de la subida del nivel de vida". Por último, también destacan la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios "porque existen muchas administraciones colapsadas que no pueden dar un buen servicio a los ciudadanos", afirma Daswani.

En cuanto a las personas que integran las listas de Tercera Edad en Acción, la candidata lagunera afirma que "hemos buscado gente comprometida, que tenga ganas de mejorar la situación actual de la sociedad. No nos importan tantos las carreras porque la política no se hace desde las titulaciones, sino desde el corazón".