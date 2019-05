Guillermo Díaz Guerra: "CC y PSOE se buscarán para reeditar el pacto a la Pimpinela"

El candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, reivindica que el Partido Popular sigue siendo la referencia del centroderecha en el municipio, criticando que CC haya decidido ocupar un espacio que no le corresponde. Apunta que hace falta un cambio y que "Santa Cruz ha perdido peso y protagonismo en la Isla cediendo la capitalidad al Cabildo" y que CC y PSOE se buscarán para "reeditar el pacto a la Pimpinela", en relación al gobierno suscrito entre 2011 y 2015.

¿Cuáles son las principales propuestas que defiende en su programa electoral?

Devolver Santa Cruz a los chicharreros y recuperar el protagonismo como capital que ha perdido. La ciudad ha pasado demasiado tiempo sin ambición, sin autoridad para exigir a las otras administraciones que inviertan y que nos ayuden a crecer. Si tuviera que destacar algunas cosas, creo que son varios los problemas a solucionar y muchos los avances a acometer.

¿Cuáles entonces?

Me preocupa la falta de empleo de muchos chicharreros. Una capital no puede seguir con gente con ganas de trabajar y que no consiga ocupación. Vamos a intervenir en los planes de formación para desempleados ajustando oferta y demanda, a intermediar entre administración y los creadores de empleo, a bonificar la creación de puestos de trabajo, a potenciar la iniciativa privada, los nuevos nichos de trabajo, a incrementar los planes de empleo y a auxiliar en la conciliación de la vida personal y laboral. Propongo un plan integral y de choque contra la saturación del tráfico. Favoreciendo los cambios de uso de edificios y promoviendo el aparcamiento vertical. Acabando con el aparcamiento en doble fila, con un servicio automático de denuncia y retirada de infractores, con la retirada de los vehículos abandonados, con una app para rotación de aparcamientos y con limitación razonada del tiempo y horarios de carga y descarga. Con semáforos "inteligentes".

En campaña ha hablado del soterramiento de vías, entre otras cuestiones.

Sí. El tráfico no puede seguir concibiéndose en dos dimensiones, vamos a realizar proyectos para soterrar todos los cruces donde sea posible principalmente en las ramblas y accesos a la TF-5, Vamos a retomar y actualizar el plan de infraestructuras metropolitanas y promover su puesta en marcha, priorizando el concepto de las tres dimensiones.

¿Cuál es el protagonismo de Santa Cruz en el ámbito insular?

Pienso que Santa Cruz ha perdido peso y protagonismo en la Isla cediendo la capitalidad al Cabildo y actuando con tibieza con el Gobierno. Vamos a relacionarnos con el resto de administraciones con lealtad, pero con firmeza, requiriendo que se finalicen todas las inversiones en carreteras y otras infraestructuras, que se han quedado a medias. Es curioso reflexionar como ha perjudicado la triple administración a la Ciudad. Si el Cabildo, con toda su imagen de benefactor, no existiese, Santa Cruz podría asumir determinadas competencias y duplicar su capacidad inversora. El otro ámbito es la seguridad. Santa Cruz es una ciudad segura, pero debemos mejorar la percepción de tranquilidad nuestros vecinos.

La división del voto ha perjudicado notablemente al centro derecha. ¿La fractura pasará factura a su partido en Santa Cruz?

Evidentemente los resultados del 28 de abril fueron un batacazo importante, pero siempre los resultados de las elecciones municipales, insulares y autonómicas han mostrado comportamientos diferenciados en comparación con las nacionales y espero esa diferenciación. Reclamamos la verdadera representación del centro-derecha que pretende usurpar CC. Solo nosotros podemos parar el avance de la izquierda y acabar con la desidia de CC. Estoy convencido que vamos a mejorar mucho. Tenemos un proyecto sólido, creíble, dedicado al cien por cien a Santa Cruz y a los chicharreros. Queremos más ambición y firmeza para que la capital vuelva a ser precisamente eso, la capital de Tenerife y cocapital de Canarias.

¿Ve a una coalición de izquierdas ganadora en el gobierno local? ¿Estaría dispuesto a pactar con el PSOE?

CC quiso apoyarse en el PP porque las cuentas con el PSOE no le daban. En su anterior pacto, se produjo uno de los mayores retrocesos en la historia de Santa Cruz. Planes e inversiones paralizadas, dudas, inseguridad en la toma de decisiones, y un largo etcétera. Es evidente que CC y PSOE se buscarán e intentarán reeditar el pacto a la Pimpinela que tantos disgustos nos dieron entre 2011 y 2015. Un partido, como CC, que ha demostrado ser capaz de pactar con unos y con otros sin criterio político tan solo buscando su permanencia en el poder, no merece la confianza de la ciudadanía. En cuanto a la pregunta de si estoy dispuesto a pactar con el PSOE, le respondo que primero debemos esperar al 26 de mayo, pero le adelanto que no pactaré con ninguna fuerza política que intente imponer grandes proyectos sin el consenso de los sectores implicados, como vecinos, comercios, etc. Tampoco pactaremos con los populistas ni con aquellos que no respetan la figura de la mujer ni las leyes. Eso sí, aceptaré los votos de ambos en mi investidura como alcalde, aunque las condiciones las pondremos nosotros.

En cualquier caso, todo apunta a que las multialianzas marcarán la política local tras el 26M.

No cabe duda que la aparición de nuevas formaciones políticas, o su resurgimiento, provocan un mayor reparto de los votos. Lo hemos vivido en estas pasadas elecciones y en las de 2015, o los votos nacionalistas divididos en siglas de uno y otro lado, pero cierto que nos preocupa, y no solo al PP. No debe haber fragmentación, insisto, reclamamos la verdadera representación del centroderecha. Solo el PP ha sabido parar el avance de la izquierda.