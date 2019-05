Afonso (PP): "Si soy alcalde, la ciudad tendrá el muelle en el próximo mandato"

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, ha querido sellar un acuerdo con todos los portuenses con un compromiso "claro y transparente" sobre la obra más demandada por los vecinos: "Si soy alcalde, el Puerto de la Cruz tendrá en el próximo mandato el anhelado muelle deportivo, turístico, comercial y pesquero. Quiero realizar un contrato público con la ciudadanía, porque realmente estoy convencido de que se va a lograr".

Afonso denunció "el poco interés que ha demostrado el PSOE portuense con el proyecto del muelle. Ha sido un partido farsante, no cree en el proyecto, no se ha preocupado por su tramitación y por eso no habla de él".

"Casualmente es el mismo partido el que ha paralizado en Costas la tramitación del proyecto básico del muelle. Pero, además es el PSOE, con la competencia que ostenta en Costas, el que también tiene guardado en un cajón el convenio para la obra de regeneración de la Playa de Martiánez", lamenta.

El actual alcalde apela a revalidar la confianza de sus vecinos para continuar "estimulando la economía de Puerto de la Cruz".

"En estos cuatro años hemos gobernado en positivo, generando certezas y confianza, frente a la inestabilidad del pasado, con las peleas, los insultos, la crispación perpetua y las mociones de censura", recordó Afonso, quien aseguró que "el paro y los impuestos seguirán bajando".

Ante las elecciones del domingo, Afonso aseguró que el proyecto de los populares es "el mejor".

"Sabemos lo que necesita la gente: un Puerto próspero, con empleo, con riqueza y con un muelle en el que puedan operar ferris y cruceros", sentenció.