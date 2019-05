Francisco Linares: "La vía de circunvalación debe ser una prioridad"

El alcalde de La Orotava y candidato a la reelección por CC, Francisco Linares, pone a las personas como "objetivo principal" para el próximo mandato, pero también piensa en obras que ayuden a mejorar el día a día de los vecinos como la carretera de los altos (TF-21) o la nueva vía de circunvalación, que a su juicio "debe ser una prioridad" para reducir la intensidad de tráfico que soporta el casco.

¿Qué balance hace de su primer mandato completo como alcalde?

En líneas generales el balance es muy positivo, si bien todo es mejorable. Han sido cuatro años en los que hemos cumplido en un 95% nuestro programa electoral. Se han hecho muchas cosas y la mayoría se han hecho bien. He gobernado desde el contacto permanente con la sociedad, escuchando y teniendo en cuenta, si eran positivas para el municipio, todas las propuestas que llegaban de la oposición. Creo que en un tanto por ciento muy elevado ha existido consenso, aunque las diferencias de criterio, en la vida y en la política, también aportan.

¿Espera repetir mayoría absoluta?

Con esa ilusión y ese objetivo nos presentamos todos. No es algo que me preocupe ni me obsesione. Las urnas nos pondrán a cada uno donde corresponda. Así será y así tenemos que aceptarlo. Al día siguiente, si sigo siendo alcalde, lo seré para todos. Si la mayoría piensa que debo seguir, para mí será un reto, una responsabilidad y un gran honor. Quien me conoce sabe que ilusión, ganas, trabajo y compromiso no me faltarán.

¿Por qué el nacionalismo canario sigue gobernando en La Orotava desde 1979 sin desgaste electoral?

La respuesta es simple: porque los vecinos y las vecinas del municipio de forma mayoritaria así lo han querido, y la voluntad popular se respeta. Además, hemos ido evolucionando, de la AIO de 1979 y de la ATI de 1983 pasamos a la CC de 1993. A lo largo de todos estos años han pasado muchas cosas y muchas personas. La Orotava ha ido cambiando. Una evolución política e ideológica que se ha adaptado a los tiempos. Las urnas nos ponen y nos quitan. Hasta ahora, nuestro nacionalismo moderado, constitucional, sosegado y tranquilo ha tenido el respaldo mayoritario de la gente.

Si logra la reelección, ¿se ve muchos años más en la Alcaldía?

Por ahora me veo en la Alcaldía hasta el 15 de junio de 2019. Si ese día salgo elegido, me comprometo a estar en la Alcaldía hasta que el mandato finalice y lo haré con dedicación exclusiva y a tiempo completo. Por eso he renunciado a ir en otra lista. Pude haber ido en la lista del Cabildo o en la del Parlamento, pero renuncié. Mientras sea alcalde de la Villa, me dedicaré a La Orotava a tiempo completo. Creo que es una falta de respeto ir en dos listas y al final no estar a tiempo completo en ningún sitio. Ese no es mi estilo y nunca lo será. ¿Qué pasará después de 2023? Me encuentro con ganas e ilusión. Y ya el futuro y mi partido dirán. No descarto, si cuento con el apoyo de mi partido, volver a repetir como candidato a la Alcaldía en 2023. Todavía me queda por dar mucha guerra.

¿Cuáles son sus principales objetivos para el próximo mandato?

El principal y prioritario objetivo son las personas. Ahí englobo el bienestar social, la educación, la cultura, el deporte, la formación y la juventud. Otros objetivos serían aprobar el nuevo Plan General de Ordenación, reformar el auditorio Teobaldo Power, construir la nueva carretera de los altos de La Orotava, impulsar el Consorcio de El Rincón, seguir trabajando para que nos conceda el título de Ciudad Patrimonio Mundial e iniciar la vía de circunvalación de La Orotava. Además, en nuestro programa electoral hay otras 400 acciones.

Si tuviera que alcanzar algún pacto de gobierno, ¿trazaría alguna línea roja?

Los que me conocen saben que soy una persona de consenso y diálogo. Con todos los partidos hemos llegado acuerdos puntuales. Las líneas rojas previas nunca son aconsejables, ahora bien, llegar a un acuerdo de gobierno con Podemos sería imposible, pero no por líneas rojas, sino por razones ideológicas y programáticas.

¿Qué piensa cuando escucha a sus rivales hablar de clientelismo?

Son argumentos políticos legítimos, pero manidos, absurdos y demagógicos. Los ayuntamientos están para ayudar a la población. Por eso damos becas, ayudamos al deporte base, colaboramos con los barrios en sus actividades culturales o colaboramos con los clubes. Eso no es clientelismo, es colaboración y, además, para eso están los ayuntamientos y no hacerlo sería irresponsable. Jamás como alcalde he pedido a nadie nada a cambio de nada.

¿El próximo mandato será el del inicio del proyecto de la vía de circunvalación del casco?

Indiscutiblemente. En el próximo mandato esa debe ser una de las obras prioritarias, el casco de La Orotava necesita oxígeno y bajar su intensidad de tráfico y la única solución es comenzar a construir la vía de circunvalación.

¿Cuándo comenzará la obra del nuevo centro de mayores?

En cuanto finalice la licitación del Cabildo, que está muy avanzada. En unos meses comenzará esta magnífica obra que ofertará 100 plazas residenciales.

¿Hay previsiones para ofrecer más plazas de aparcamiento?

En unos meses se comenzarán a construir 200 plazas en Lercaro.

¿Para cuándo los concursos de ideas del teatro Atlante y del desmonte del V Centenario?

Serán dos de los grandes retos que la nueva corporación.

¿Alguna solución para el mirador de Humboldt?

En cuanto el consistorio llegue a un acuerdo económico con la antigua concesionaria, se volverá a sacar a concurso. La parte baja será para el centro de interpretación de las cuevas de Bencomo.

¿La Villa de La Orotava será patrimonio mundial?

Estamos trabajando con muchas ganas e ilusión para conseguirlo y tengo el pálpito de que lo conseguiremos. Es un proceso largo, pero no pararemos. La Villa de La Orotava merece ser Ciudad Patrimonio Mundial y estamos trabajando para que lo sea.