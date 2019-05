José Alberto Díaz: "Somos el partido que mejor trabaja para cambiar La Laguna día a día"

"A los laguneros les pido confianza y que apoyen nuestro estilo de política, que es el que engrandece La Laguna". Así de claro es el candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de La Laguna, José Alberto Díaz, quien sentencia que "durante estos cuatros años hemos trabajado para proyectar un municipio mejor. Ahora tenemos un equipo de personas volcadas, y solo espero que tengamos estabilidad y sosiego en el nuevo mandato".

¿Qué valoración hace de este mandato como alcalde?

Para mí ha sido un mandato de aprendizaje y conocimiento. He querido consolidar la información que tenía de mis años como concejal y afrontar la gran responsabilidad de estar al frente del Ayuntamiento. Aún estoy aprendiendo a ser alcalde pero siento una gran satisfacción porque he podido conocer a muchas de las personas por las que decidí hacer política: los vecinos. También estoy satisfecho porque hemos hecho una buena labor, frente a determinadas líneas políticas que lo que han hecho es tratar de paralizar la gestión. Pero solo ha sido un intento porque no han conseguido pintar el municipio con nubarrones. En este sentido, he descubierto una parte de la política que no comparto, la que tiene que ver con la destrucción, el insulto y la descalificación. Aunque eso no ha sido lo relevante. Yo me quedo con la gestión realizada y con que quedan muchas cosas por hacer, y por eso he decidido continuar. Además, los resultados que hemos obtenido han sido buenos en un municipio donde hemos atendido en el ámbito de la educación, la vivienda, la juventud o la familia.

¿Está especialmente orgulloso de algún proyecto en particular puesto en marcha estos cuatro años?

Somos un municipio potente y hemos hecho cosas importantes en muchos ámbitos, así que me siento orgulloso de muchas cosas. Destacaría la escuela de deporte adaptado o los diferentes aparcamientos de Muvisa que hemos puesto en marcha, con precios muy razonables y donde trabajan personas con discapacidad. Hemos generado empleo, riqueza y valor, y queremos seguir en esa misma línea. Estoy orgulloso de las inversiones realizadas en los colegios y del proyecto Aguere Tradición. Estoy orgulloso del servicio de atención domiciliaria y de las políticas sociales que estamos haciendo. Estoy orgulloso de la apuesta que hemos hecho por el deporte base, del trato que le estamos dando a los mayores y del programa Haciendo Barrios.

¿Cuáles son las principales propuestas de su campaña electoral?

A diferencia de otros partidos, en CC no tenemos medidas aisladas, sino un proyecto de municipio que hemos estructurado en ocho ejes. Hemos hecho un programa para La Laguna, centrado en las competencias que nos corresponden y con una visión global. En el ámbito de la inclusión planteamos una visión del municipio en el que todos cabemos porque somos el municipio del respeto y la tolerancia. En ese sentido creo que existe un contraste con la realidad política que hemos vivido, donde ha habido intolerancia e insultos como instrumento en el combate político. Otro de nuestros ejes, y en el que también somos punteros, es en la vivienda. Somos el único municipio de Canarias que ha hecho políticas de construcción de vivienda pública. Ahora, yo planteo un plan municipal que permita hacer una base de viviendas de alquiler y que responda a las necesidades de los vecinos para los próximos años. Otro de nuestros ejes es el desarrollo sostenible. A lo largo de estos años hemos dicho que no al gas y hemos hecho un estudio con la ULL para examinar cuáles son las energías alternativas que se pueden implantar en La Laguna, y que se incorporará al Plan General de Ordenación. Precisamente este PGO hay que abordarlo con serenidad, aunque su aprobación tiene que ser inminente. Es un PGO necesario para La Laguna de los próximos 50 años. Este desarrollo sostenible es también un claro compromiso con el empleo y los emprendedores. También queremos hacer el municipio ciclable, con todo un eje de desarrollo entre Taco y La Cuesta a través del DUSI, que va a suponer toda una revolución. En este sentido, nuestra visión de futuro está vinculada al parque de Las Mantecas. Así queremos que sea nuestro municipio: un espacio inclusivo en el que nadie se sienta desplazado, donde se combine la innovación, la tecnología y que sea moderno. La participación es otro de los ejes esenciales, así como nuestra identidad, a través del apoyo a nuestros artistas, a la vez que nos incorporamos a las nuevas tendencias, porque somos la capital cultural de Canarias. Para nosotros el deporte también es esencial y me parece que identifica nuestro municipio. En el eje del futuro, los jóvenes son también un gran reto porque tenemos que dotarnos de espacios para ellos. Por último, en el ámbito de la convivencia, queremos dar continuidad a proyectos como los caminos seguros a los colegios e incrementar la dotación de Protección Civil y la Policía Local.

Si repite como alcalde de La Laguna, ¿cual sería la primera medida que llevaría a cabo?

Hay que tener en cuenta que yo no empiezo a trabajar desde cero. Propongo un proyecto para La Laguna, así que pido el apoyo de los vecinos, porque he demostrado que la política que hago no es aislada, sino que ha sido un trabajo para transformar el municipio. En estos cuatro años me he encontrado con muchos obstáculos pero he tenido la capacidad de seguir trabajando con la cabeza alta, poniendo las bases para el próximo mandato. A los vecinos les digo que necesito tiempo para poder demostrarles que lo que han percibido a lo largo de estos cuatro años se va a materializar y mejorará la situación del municipio en el próximo mandato. Creo que somos la organización que mejor trabaja para seguir transformando nuestro municipio día a día. Somos el partido que está con los pies en el suelo, conocemos el municipio y lo que es necesario para él. Esperamos que los vecinos continúen acertando a la hora de decidir quién quiere que siga transformando el municipio. Esperamos que sea CC.

Llegado el momento, ¿con quién estaría dispuesto a pactar?

Habrá que ver cuáles son los resultados pero me gustaría decirle a los ciudadanos que piensen más bien en quién no quieren que gobierne en La Laguna. Los laguneros no están por gobiernos Frankenstein, formados por diferentes posicionamientos que se juntan solo para derrocar a CC. Yo creo que ese no es el sentir lagunero. Los laguneros no están excluyendo a nadie. CC ha ganado las elecciones, hemos tenido el apoyo mayoritario de los vecinos y eso no son votos malos, como ha pretendido hacer sentir la oposición. Son votos de personas que han entendido que el progreso lo da el trabajo, la constancia, el poner como prioridad a La Laguna por encima de las organizaciones políticas. Frente a todo eso están los del grito, los del no por el no, los del insulto, los que no han hecho nada, los que solo han planteado la paralización del municipio; los que ante la incapacidad política de hacer una moción de censura, han judicializado la vida del municipio.

¿Qué destaca de las personas que lo acompañan en su candidatura?

Son hombres y mujeres que viven intensamente en sus entornos profesionales y como laguneros. Hay personas que repiten y han demostrado su capacidad en la gestión, con el peso específico de este mandato, en el que ha habido concejales con cuatro o cinco áreas. Somos un municipio potente en el que deberíamos tener un área por persona porque creo que los laguneros se lo merecen. Por eso es importante tener un gobierno fuerte; porque estable ya ha sido. Nuestro equipo ama La Laguna y tiene la capacitación máxima para desarrollar las líneas de trabajo que requiere el municipio. Además de los que repiten, tenemos gente que ha demostrado su capacitación en el ámbito del empleo, de las políticas sociales, el sector primario, la juventud? Es el mejor equipo que puede mejorar La Laguna.

Las elecciones traen nuevos partidos políticos al panorama lagunero. ¿Qué opina de esta nuevas formaciones?

Creo en los proyectos colectivos, y CC surge de los barrios y los pueblos, y de la ilusión de los laguneros. En ese sentido, CC es como La Laguna porque recoge, es referente, vive y crece siendo un proyecto colectivo. La potencialidad de La Laguna es la diversidad y el respeto. Yo no entiendo de proyectos individuales, y esa es la gran diferencia con otros partidos. Para CC, La Laguna es lo primero; para otros proyectos, lo primero son ellos mismos.