José Manuel Bermúdez: "La denuncia del PSOE por el contrato de limpieza fue una mezquindad"

Preparado para afrontar su tercer y, posiblemente, último mandato si los ciudadanos confían de nuevo en él este domingo, José Manuel Bermúdez avanza que el Plan de Barrios sería una de las prioridades de su gobierno y alerta de los peligros que supondría que Podemos y PSOE gobernaran en la capital.

¿Se cree las encuestas?

No me creo ni las mías. Si hay algo que se ha demostrado, por ejemplo en las últimas elecciones generales, en las que nos daban 0-1 y sacamos 2, es que las encuestas no funcionan. Hay un voto que no funciona, oculto, que luego se manifiesta en las propias elecciones.

La mayoría da un incremento de votos para CC, pero un retroceso del PP. ¿Le preocupa que esa caída del PP sea mayor del que se espera?

Lo que se ha demostrado durante el último año en España es que el centroderecha tiene diferentes opciones y eso hace que se divida el voto. Desde mi punto de vista no me preocupa lo que le pase a los demás, me preocupa lo que le pueda pasar a nuestro proyecto. Es verdad que las encuestas reflejan una tendencia al alza de CC en Santa Cruz, pero no me las creo. No estoy preocupado ni por PP ni por Cs ni por Vox ni por el PSOE. Estoy preocupado y ocupado por mi proyecto.

Parece que no se van a producir grandes mayorías y en los distintos actos de CC se ha insistido mucho en que Santa Cruz y La Laguna necesitan ayuntamientos estables. El de Santa Cruz lo ha sido, con el PP. ¿Teme que no le dé para repetir esa fórmula?

Siempre hay muchas más opciones. En 2011 pacté con el PSOE, aunque ahora parece que no quieren hacerlo. He demostrado que estoy en el centro: he pactado con el PSOE y con el PP. Con quien único no me siento cómodo para pactar porque tienen una ideología que está en los extremos es con Podemos o con Vox. Aunque mi espíritu de ver la política y la vida hace que sea capaz de dialogar con todo el mundo. La gente sabe que en lo único que soy radical es en mi honestidad.

El PSOE ha descartado un acuerdo con José Manuel Bermúdez.

Está claro que el único proyecto político que tiene la candidata del PSOE en Santa Cruz es echar a Bermúdez. Desde mi punto de vista, no está a la altura para poder ostentar una alcaldía que requiere un proyecto político de ciudad. Cuando el único objetivo que se tiene es echar a alguien, al que, por cierto, has hecho alcalde con tus votos hace unos años, no tiene sentido. No tengo ninguna mancha en mi hoja de servicio por esta ciudad y tengo muchas cosas que enseñar. Patricia no. Ellos sabrán. Están en un acuerdo con Podemos y la mejor garantía para que Podemos entre en Santa Cruz es votar al PSOE. Y todos sabemos cuáles son las políticas de Podemos.

¿Serán estas las elecciones más ajustadas en las que ha participado?

No lo sé. Eso parecía también en las generales y mira cómo salieron: 6.500 votos más para CC en Santa Cruz. Puede darse cualquier resultado.

Si echa la vista atrás, ¿qué le hubiera gustado hacer y no le ha dado tiempo?

El carril bici desde el Palmétum hasta Añaza, que era una promesa electoral. No ha salido porque no ha sido posible adquirir o expropiar los terrenos. Pero, francamente, miro para atrás y estoy contento con el resultado: la ciudad está mejor, en cuanto a empleo, actividad económica, etc., y el ayuntamiento está mejor, porque me lo encontré en quiebra y ahora está saneado y tiene una organización más moderna.

¿Si tuviera que destacar un logro sería el de la deuda cero?

Ese es uno, pero también la rebaja de impuestos lo es, o el plan de barrios, aprobado y en ejecución; los asfaltados; el conseguir ser uno de los diez ayuntamientos españoles que más invierte en la pobreza; el ser la ciudad de España con menor presión fiscal por habitante; o ser una de las cinco ciudades españolas menos intervencionistas?

El concejal de Hacienda ha dicho varias veces que se ha llegado al límite de la bajada de impuestos. Pero en campaña se ha dicho que aún es posible hacerlo más.

Sí, en tasas, por ejemplo. Las ocupaciones de suelo, por ejemplo. Hay una línea roja, que es poder financiar los servicios, y estamos sacando todos los contratos con más medios económicos, entre otros el de limpieza. Por cierto, no se ha puesto en marcha porque el PSOE lo recurrió y eso producía una dilación que yo no podía demostrar que ese contrato se va a limpiar más la ciudad. Es una mezquindad absoluta.

Cree pues que la denuncia del PSOE fue por un interés político.

Claramente. De hecho, la maniobra dilatoria le duró tres meses. Cuando el tribunal vio los argumentos que tenían lo desestimó. Está claro que no querían que el nuevo contrato de limpieza empezara a ejecutarse antes de las elecciones.

Al hilo de los impuestos. ¿Es consciente la ciudadanía de que más servicios comportan más gastos?

Pero si quiere mejorar un servicio hay que gastar más. Por ahora nos lo podemos permitir. Hemos bajado impuestos (casi 9 millones de euros) y hemos mantenido servicios. Y esa bajada ha significado más actividad económica y más recaudación.

¿Qué proyecto, al margen de la salida de la refinería, le gustaría sacar adelante?

El Plan de Barrios, porque son muchas pequeñas obras que aumentan la calidad de vida de los vecinos. Son 150 millones de euros que vamos a gastar en los próximos años. También hay otros planes que me ilusionan mucho porque crean una ciudad mejor: el de la recuperación del patrimonio histórico público, el de parques infantiles, el de asfaltados... Es decir, hay cosas que están en marcha y me gustaría ser el alcalde que las terminara porque me las he trabajado.

¿Las Teresitas?

Por supuesto: Saneamiento, iluminación y un museo. Depende de que aprobemos definitivamente la ordenación urbanística de manera rápida. Falta un informe. En torno a dos meses.

¿Esperaba que estos cuatro años fueran como han sido?

Sí. De hecho, el pacto lo denominamos como Pacto por la Estabilidad. Y si hay algo que se ha demostrado es que Santa Cruz ha sido noticia por su gestión y no por las puñaladas de los políticos. Es importante la estabilidad. Y lo que garantizo es que si el PSOE y Podemos gobiernan habrá inestabilidad política en Santa Cruz. Todos sabemos cómo están las ciudades en las que gobierna Podemos o cogobierna con los socialistas: patas arriba.

¿Sería este su último mandato en la capital?

He dicho que doce años está bien para culminar un proyecto que comenzamos y que ha supuesto pasar de un ayuntamiento en quiebra a un ayuntamiento y una ciudad muchos mejores. No sé si será el último mandato, pero mi intención es que lo sea.

¿Puede haber traslación de los resultados de las elecciones generales?

Veo que mucha gente que votó Cs, PSOE y PP me van a votar a mí porque entienden que gestión ha sido buena. Apelo a ese voto porque es la única posibilidad de parar a Podemos, porque el PSOE pactará con ellos.

Por cierto, ¿cómo es su relación con Guillermo Díaz Guerra, candidato del PP?

Muy buena.

¿Le extrañó que Zaida González no fuera la candidata?

Pero está en el Cabildo. Creo que es un valor en alza, dentro de otra opción política. Le deseo toda la suerte porque ha sido una aliada leal.

¿Qué le parecieron las declaraciones de Cristina Tavío pidiendo el voto para CC?

Lo que ha hecho es poner en valor que la mejor opción para parar a Podemos y al PSOE es CC. Es lo que piensa mucha gente en la calle.