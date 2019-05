Patricia Hernández: "Somos los únicos que podemos sacar a Bermúdez"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, al igual que otros aspirantes, tiene una cartera de propuestas importantes con las que quiere llegar al ciudadano, principalmente enfocadas a lograr la cohesión social y territorial, una idea que implica el trabajo de todas las áreas y ámbitos de un gobierno. Abiertamente dice que "somos los únicos que podemos sacar a CC y Bermúdez de la Alcaldía", señala con cierto optimismo.

¿Cuáles son las claves de su programa electoral de cara a los próximos comicios?

Planteo un conjunto de medidas que abarcan desde que todos los barrios de Santa Cruz estén limpios para volver a ser la ciudad más limpia de Canarias, hasta crear más aparcamiento y más barato en todo el municipio, pasando por un plan de ascensores para que no haya personas secuestradas en sus viviendas y volver a llenar nuestras calles de vida. Quiero multiplicar por dos las plazas de escuelas infantiles, que los chicharreros puedan pasear y disfrutar de espacios deportivos y de parques en buen estado en todos los barrios, además de una oferta cultural más variada y extensa que llegue a todos los rincones de todos los barrios. No obstante, la principal idea -y es transversal en todo mi proyecto- es lograr la cohesión social y territorial. No unos chicharreros más que otros. Los vecinos y vecinas de Ofra, La Salud, Anaga o el Suroeste tienen que saber y sentir que son tan chicharreros o chicharreras como el que más. Quiero acabar con eso que se dice de que bajamos a Santa Cruz aunque estemos en Príncipes de España, en la Gallega o en 1.000 viviendas. Santa Cruz somos todos.

¿Y sobre vivienda social?

En Santa Cruz hace 20 años que no se construye una sola vivienda de protección pública. No quiero que nuestra gente tenga que huir a otros municipios por lo caros que están los pisos, por eso voy a promover la adquisición y construcción de nuevas viviendas públicas. También duplicaremos el número de plazas en nuestras escuelas infantiles y rescataremos la gestión pública de los parking que incumplan la concesión para acabar con los precios abusivos, además de construir nuevas zonas de aparcamiento en los barrios. El tan anunciado reencuentro con el mar empezará por la eliminación total de los vertidos ilegales. Conmigo en la Alcaldía, Sacyr-Emmasa dejará de tener un cómplice en el ayuntamiento. Quiero recuperar las zonas de baño desde Anaga a Añaza.

En el ámbito social...

Sí, crearemos Clubes de vida por el municipio. Son espacios multifuncionales deportivo-terapéuticos dedicados a la salud y al bienestar de los vecinos, promocionando un envejecimiento activo con recursos especializados para enfermedades como Alzheimer, Parkinson, fibromialgia o cardiopatías. Y también habrá un Plan contra la Soledad. Y aún así me quedo sin tiempo para hablarle de urbanismo de calidad, transporte, igualdad, seguridad, medio ambiente? Estoy preparada para hacer una nueva Santa Cruz en todos los aspectos.

¿Y cuáles son sus prioridades en materia económica?

Desde luego la eficiencia económica, es decir, invertir y gastar y hacerlo muy bien y sin que sobren 90 millones de euros como ha hecho este alcalde este último año que solo se ha gastado el 24% del presupuesto que tenía para inversiones. Me gusta hacer el símil de que no podemos estar guardando dinero para adelantar letras de la hipoteca cuando tenemos la casa como la tenemos. Es necesario invertir mucho más y mucho mejor y dejar de darle el dinero a los bancos. También llevaremos a cabo acciones formativas adaptadas a las necesidades de empleo de las empresas y aplicaremos cláusulas sociales para primar el empleo de calidad y la igualdad.

¿Qué espera que ocurra tras el 26M? ¿Lo fía todo a una política de pactos a muchas bandas o ve que es posible un gobierno de izquierdas con alianzas, pero sin cargas?

Los votos que vayan para el PSOE en la Capital son para propiciar un cambio. Somos los únicos que garantizamos un cambio político en Santa Cruz después de 40 años. Yo no renuncio a que podamos sacar una mayoría absoluta, pero si es necesario un pacto, desde luego mi premisa es que tendrá que ser para lograr el cambio que tanto necesita nuestra capital. Somos los únicos que podemos sacar a CC y a Bermúdez de la Alcaldía. Los que quieran que todo siga como está que le voten o le apoyen a él, los que quieran decirle "Hola a una nueva Santa Cruz" que me voten y me apoyen a mí. No hay más.

Háganos su quiniela sobre el reparto de los 27 sillones

Es un tema muy serio como para hablar de eso. Se trata de la democracia y de la decisión de la ciudadanía. Los 27 sillones se repartirán como ellos deseen. Yo estoy haciendo todo lo posible para que conozcan mi proyecto y para que sepan que nunca hemos estado tan cerca de hacer que Santa Cruz cambie y que recupere el ritmo y la posición que le corresponde como capital y que otras ciudades sí han sabido aprovechar en los últimos tiempos. Si van a votar lo harán realidad.