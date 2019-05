Martín se plantea el reto de la vía de Alcalá y 100 viviendas sociales

Cuando en 1995 el PSOE y Pedro Martín llegaron a la Alcaldía de Guía de Isora, "CC nos había dejado un ayuntamiento endeudado al que ninguna empresa fiaba. Hoy está saneado, cumplimos con todos los parámetros de salud financiera, tenemos una de las presiones fiscales más bajas de la Isla y el pago medio a proveedores está en 15 días". Lo afirma el regidor isorano, quien califica de "enorme" la transformación del municipio en los 24 años transcurridos desde entonces, enumerando dotaciones que hacen de Guía de Isora el municipio con el mayor número de centros culturales por habitante y que el mismo cuente hoy con piscinas, salas velatorio públicas, ludotecas, centros de atención a personas con requerimientos especiales "y hasta con más plazas públicas de guardería que Santa Cruz".

Pedro Martín pone el énfasis en iniciativas públicas en trámite, como "la construcción de una playa nueva en Playa San Juan y la construcción de paseos marítimos". Proyectos a los que suma la tramitación de nuevos estacionamientos públicos que añadir al recientemente inaugurado en Playa San Juan y a los ya operativos en Cueva del Polvo y Chío. El último pleno del mandato servirá para aprobar el parquin público de Guía de Isora, a construir en el primer año del mandato próximo "porque tenemos el proyecto, el suelo y el dinero para responder a una de las mayores demandas de los isoranos".

Para el alcalde y candidato a la renovación, los retos del periodo 2019-2023 tienen que ver "con buscar soluciones a problemas de muchísimos años. De ahí el interés de estar en el Cabildo, también". En esa lista aparece como prioridad "la circunvalación de Alcalá, porque la carretera que atraviesa la localidad no aguanta más carga de tráfico mientras llevamos cuatro años esperando por un proyecto que prometió el Cabildo y que no llegó".

Otro de los retos es que comiencen las obras hoteleras en Cueva del Polvo, Villa de Erques, Abama y Playa San Juan (2), "superados los frenazos motivados por la crisis económica y las evaluaciones ambientales de los proyectos".

El tercer objetivo es "la residencia de mayores esté terminada este año". Asegura que es la respuesta a "un problema muy grave" en el que "el Gobierno de Canarias ha estado desaparecido y al que el ayuntamiento de Guía de Isora, sin tener competencia, respondió aportando el terreno, convocando un concurso de ideas, pagando un proyecto e invirtiendo más de millón y medio en obra". Esta construcción la está terminando el Cabildo con financiación del Ejecutivo regional "porque no podían mirar más hacia otro lado".

Guía de Isora dispone de suelo habilitado para realizar más de 100 viviendas de protección oficial, "uno de los grandes problemas del municipio, pero habiendo cedido y urbanizado el terreno, llevan años sin construir", con el agravante de que el bloque de viviendas edificado en su momento fue puesto en el mercado por el Gobierno canario a través de una web "en lugar de utilizarlas para atender a vecinos del municipio".

Martín defendió la construcción del cuarto carril en el tramo del anillo insular que atraviesa el municipio y definió el puerto de Fonsalía como "irrenunciable".

Preguntado por la crítica de su principal rival en esta cita electoral, Jesús Morales (CC), por ser candidato local y, al tiempo, a la Presidencia del Cabildo, Pedro Martín dijo que "no respondo a una persona que viene obligado a presentarse a unas elecciones en Guía de Isora cuando él no quería ser candidato a la Alcaldía de mi municipio". Martín recordó que Morales "ya perdió dos elecciones como candidato a la Alcaldía de Guía de Isora, lleva ocho años desparecido del municipio y ahora pretende hacernos creer que su compromiso es con Guía de Isora. El compromiso se demuestra con obras y resultados. Ese es el aval de mi partido". En cualquier caso aseguró que "no tendré dos cargos a la vez: o seré alcalde, o presidente del Cabildo o estaré en la oposición".