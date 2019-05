Pedro Fernández: "Habrá triple empate entre SSP, PSOE y CC"

El candidato de Sí Se Puede (SSP) a la Alcaldía de Santa Cruz, Pedro Fernández Arcila, apuesta por tres bloques básicos para desarrollar sus políticas si es alcalde. Están basados en un cambio de modelo de desarrollo, mejora de los servicios públicos y apuntalar la democracia de la corporación. Lo que sí tiene claro es que habrá un triple empate a seis concejales entre CC, PSOE y su formación, repartiéndose el resto de sillones las otras formaciones.

¿Cuáles son las claves de su programa electoral de cara a la cita de final de mes?

Organizamos nuestras propuestas en tres bloques: Cambiar el modelo de desarrollo local para la generación de empleo y la sostenibilidad, mejorar los servicios públicos y promover la redistribución de la riqueza y promover la democracia directa e igualitaria con el protagonismo de los barrios como centralidad de Santa Cruz. En el primero, entre otras cuestiones muy importantes, tenemos como prioridades impulsar el sector de las energías renovables, dar prioridad a la rehabilitación edificatoria y la renovación urbana; desarrollar proyectos de mejora del litoral y acceso de Santa Cruz al mar. En el área de servicios públicos y redistribución de la riqueza reseño el fortalecimiento de la red de servicios sociales comunitarios; la garantía del derecho a una vivienda digna y reforzar la educación pública, prioritariamente las escuelas infantiles de 0 a 3 años, entre otros. En el apartado de democracia directa e igualitaria basada en los barrios y pueblos, apostamos por la puesta en marcha de auténticos procesos para la elaboración de presupuestos participativos; la elección de miembros del Tagoror de distrito de forma directa por parte de la ciudadanía, el impulso de la transparencia, gobierno abierto y apertura de datos, o la igualdad de género.

¿Y cómo valora su papel opositor en estos cuatro años?

Desde el inicio del mandato SSP estableció como objetivos combinar iniciativas propositivas con acciones de control al gobierno, intentando que en la mayor parte de las mociones estuvieran avaladas por colectivos invitándolos a participar en el pleno como una forma de acercar la ciudadanía a los asuntos municipales.

¿Qué debe entender el ciudadano de sus propuestas?

En términos globales, tratamos de colocar el interés de la ciudadanía en el centro de la política municipal, pero somos conocedores de que existen barrios de Santa Cruz que han sufrido en estos últimos años la desidia de los últimos gobiernos municipales. Sobre ellos priorizaremos acciones, como rehabilitación y renovación urbana. De la misma manera, intervendremos en aquellos asuntos más acuciantes para amplios sectores de la población como es la vivienda.

¿Qué parte de realidad tienen sus propuestas, si la burocracia lo permite?

Cuando se tiene un proyecto claro para Santa cruz no hay burocracia que lo pare, lo que no quiere decir que no debamos seguir los trámites que establezcan las normas porque estas garantizan la correcta participación de los diversos intereses en juego.

¿Lo fía todo a la política de pactos con el PSOE y Podemos?

La composición política del futuro pleno de Santa Cruz obligará a conformar pactos. Esta es una tónica que se lleva produciendo desde hace varios mandatos. En ese escenario se abre un espacio para consensuar un programa político que nos permita avanzar hacia un gobierno local que destierre de una vez para siempre las políticas clientelares que tanto daño han causado a la salud democrática de nuestro municipio.

Haga su propia quiniela sobre cómo se distribuirán los sillones tras el 26M.

Triple empate entre Sí se puede, CC y PSOE con seis escaños cada uno, Unidas Podemos, dos concejales, PP, cuatro concejales y Ciudadanos, tres.